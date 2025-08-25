Σε προχωρημένο στάδιο ο διάδοχος του DS 7
CAR

Σε προχωρημένο στάδιο ο διάδοχος του DS 7

Η DS Automobiles προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στην αντικατάσταση του SUV μοντέλου της DS 7.

Σε προχωρημένο στάδιο ο διάδοχος του DS 7

Η DS Automobiles ετοιμάζεται να λανσάρει το νέο της μοντέλο που φέρει τον κωδικό No7, που αποτελεί διάδοχο του DS 7, με στόχο να συνεχίσει την ιδιαίτερη παράδοση στην premium κατηγορία των μεσαίων SUV.

Το νέο μοντέλο, που θα αποκαλυφθεί αργότερα μέσα στο 2025, υιοθετεί την ονοματολογία των No8 και No4 και θα διατεθεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικό.

Βασισμένο στην αρχιτεκτονική STLA-M του ομίλου Stellantis, το No7 μοιράζεται το ίδιο πλαίσιο με τα Citroën C5 Aircross, Peugeot 3008 και Opel Grandland, διαφοροποιούμενο όμως με την αποκλειστική χρήση ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης, χωρίς υβριδικές εκδόσεις.

Θα προσφέρεται με δύο μεγέθη μπαταριών, 73 kWh και 98 kWh, καθώς και επιλογή ανάμεσα σε εμπρός κίνηση, ή τετρακίνηση με δύο ηλεκτροκινητήρες στην κορυφαία έκδοση.

Η σχεδίασή του αντλεί έμπνευση από το DS No8, με πολύ λεπτά LED φώτα, χαρακτηριστικά φώτα ημέρας και φωτιζόμενη «μάσκα» που ενσωματώνει το λογότυπο DS.

Το αμάξωμα θα ξεχωρίζει με καθαρές γραμμές, γυαλιστερές αντιθέσεις στο κάτω μέρος, μεγάλες ζάντες, υψηλή γραμμή παραθύρων και χειρολαβές θυρών ενσωματωμένες στο αμάξωμα.

Το εσωτερικό αναμένεται να είναι πολυτελές, με δέρμα Alcantara, μεταλλικές λεπτομέρειες και άπλετο ambient LED φωτισμό.
Σε προχωρημένο στάδιο ο διάδοχος του DS 7

Κλείσιμο
241212105141_ds-automobiles-ds-n

Στο DS No7 θα υιοθετηθεί η τεχνολογία του No8, όπως η οθόνη αφής 16 ιντσών και το ίδιο λογισμικό, ενώ μένει να φανεί αν θα ενσωματώσει και το τιμόνι σχήματος «Χ».

Τοποθετημένο ανάμεσα σε άλλες premium και mainstream προτάσεις, το No7 θα ανταγωνιστεί μοντέλα όπως τα Audi Q4 e-tron και BMW iX1 σε παρόμοια τιμή, προσφέροντας όμως μεγαλύτερη αίσθηση πολυτέλειας.

Παράλληλα, θα σταθεί χαμηλότερα σε κόστος από μεγαλύτερα και πιο τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα όπως οι νέες BMW iX3 και Mercedes-Benz GLC EV.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης