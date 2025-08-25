Σε προχωρημένο στάδιο ο διάδοχος του DS 7

Η DS Automobiles ετοιμάζεται να λανσάρει το νέο της μοντέλο που φέρει τον κωδικό No7, που αποτελεί διάδοχο του DS 7, με στόχο να συνεχίσει την ιδιαίτερη παράδοση στην premium κατηγορία των μεσαίων SUV.



Το νέο μοντέλο, που θα αποκαλυφθεί αργότερα μέσα στο 2025, υιοθετεί την ονοματολογία των No8 και No4 και θα διατεθεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικό.



Βασισμένο στην αρχιτεκτονική STLA-M του ομίλου Stellantis, το No7 μοιράζεται το ίδιο πλαίσιο με τα Citroën C5 Aircross, Peugeot 3008 και Opel Grandland, διαφοροποιούμενο όμως με την αποκλειστική χρήση ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης, χωρίς υβριδικές εκδόσεις.





Θα προσφέρεται με δύο μεγέθη μπαταριών,και, καθώς και επιλογή ανάμεσα σε εμπρός κίνηση, ήμε δύο ηλεκτροκινητήρες στην κορυφαία έκδοση.Η σχεδίασή του αντλεί έμπνευση από το DS No8, με πολύ λεπτά LED φώτα, χαρακτηριστικά φώτα ημέρας και φωτιζόμενη «μάσκα» που ενσωματώνει το λογότυπο DSΤο αμάξωμα θα ξεχωρίζει με καθαρές γραμμές, γυαλιστερές αντιθέσεις στο κάτω μέρος, μεγάλες ζάντες, υψηλή γραμμή παραθύρων και χειρολαβές θυρώνστο αμάξωμα.Το εσωτερικό αναμένεται να είναι πολυτελές, με δέρμα, μεταλλικές λεπτομέρειες και άπλετο ambient LED φωτισμό.Στο DS No7 θα υιοθετηθεί η τεχνολογία του No8, όπως η οθόνη αφήςιντσών και το ίδιο λογισμικό, ενώ μένει να φανεί αν θα ενσωματώσει και το τιμόνι σχήματος «Χ».Τοποθετημένο ανάμεσα σε άλλες premium και mainstream προτάσεις, το No7 θα ανταγωνιστεί μοντέλα όπως τακαισε παρόμοια τιμή, προσφέροντας όμως μεγαλύτερη αίσθηση πολυτέλειας.