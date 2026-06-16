Στο προσκήνιο η Alfa Romeo 155 DTM

Σημειώστε λοιπόν πως, με ανθρακονημάτινο αμάξωμα, 640 ίππους και παραγωγή περιορισμένη σε μόλις 65 μονάδες, φιλοδοξεί να ανάψει φωτιά στις επιθυμίες των συλλεκτών σπάνιων μοντέλων.





Κλείσιμο

.











.











Υπάρχουν ορισμένα αγωνιστικά αυτοκίνητα που ξεπερνούν τα όρια της εποχής τους και μετατρέπονται σε διαχρονικά σύμβολα. Η Alfa Romeo 155 V6 TI είναι αναμφίβολα ένα από αυτά.Το μοντέλο που έγραψε ιστορία στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού τη δεκαετία του 1990 εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα αγωνιστικά της σύγχρονης εποχής. Σήμερα, περισσότερα από τριάντα χρόνια μετά τις θρυλικές του εμφανίσεις στις πίστες, επιστρέφει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.Η μικρή ιταλική εταιρεία SGT Automobili παρουσίασε την 55-SGT, μια σύγχρονη ερμηνεία της εμβληματικής 155 DTM, η οποία συνδυάζει την αισθητική και το πνεύμα του ιστορικού αγωνιστικού με τη μηχανική βάση ενός από τα κορυφαία σπορ σεντάν της εποχής μας, της Alfa Romeo Giulia QuadrifoglioΜε την πρώτη ματιά γίνεται σαφές ότι οι σχεδιαστές της δεν επιδίωξαν απλώς να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο εμπνευσμένο από το παρελθόν. Στόχος τους ήταν να μεταφέρουν αυτούσια την αγωνιστική αύρα της 155 V6 TI στον 21ο αιώνα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αμάξωμα με έντονες γωνίες, υπερτονισμένα φτερά, βαθιά αεροδυναμικά βοηθήματα και μια τεράστια πίσω αεροτομή που παραπέμπει ευθέως στο αυτοκίνητο που κυριάρχησε στο DTMΓια να επιτευχθεί αυτό, σχεδόν κάθε εξωτερικό πάνελ έχει σχεδιαστεί από την αρχή. Το αμάξωμα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, γεγονός που όχι μόνο ενισχύει τον αποκλειστικό χαρακτήρα του μοντέλου αλλά συμβάλλει και στη μείωση του βάρους.Παρά τις σαφείς αναφορές στο παρελθόν, η 55-SGT δεν αποτελεί αναπαραγωγή του αγωνιστικού. Αντιθέτως, αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και σχεδιαστικές λύσεις, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδέει δύο διαφορετικές εποχές της Alfa RomeoΚάτω από το επιθετικό αμάξωμα βρίσκεται η πλατφόρμα της Giulia Quadrifoglio, μαζί με τον γνωστό V6 biturbo κινητήρα των 2,9 λίτρων. Ωστόσο, η ισχύς έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την εργοστασιακή έκδοση, φθάνοντας περίπου τους 640 ίππους. Οι επιδόσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί αναλυτικά, όμως είναι βέβαιο ότι θα κινούνται σε επίπεδα αντίστοιχα σύγχρονων supercarsΗ μετάδοση της κίνησης αναλαμβάνεται από το οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο της ZF, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη δυναμική συμπεριφορά και στη συνολική οδηγική εμπειρία.Η φιλοσοφία της κατασκευής δεν περιορίζεται στην εμφάνιση. Αντιθέτως, επιδιώκει να προσφέρει στον οδηγό την αίσθηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις των δημόσιων δρόμων.