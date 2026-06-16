Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Στο προσκήνιο η Alfa Romeo 155 DTM
Στο προσκήνιο η Alfa Romeo 155 DTM
Η ιταλική SGT Automobili επαναφέρει στο προσκήνιο τον θρύλο της Alfa Romeo 155 V6 TI DTM, παρουσιάζοντας ένα συλλεκτικό restomod βασισμένο στη Giulia Quadrifoglio.
Σημειώστε λοιπόν πως, με ανθρακονημάτινο αμάξωμα, 640 ίππους και παραγωγή περιορισμένη σε μόλις 65 μονάδες, φιλοδοξεί να ανάψει φωτιά στις επιθυμίες των συλλεκτών σπάνιων μοντέλων.
Το μοντέλο που έγραψε ιστορία στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού τη δεκαετία του 1990 εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα αγωνιστικά της σύγχρονης εποχής. Σήμερα, περισσότερα από τριάντα χρόνια μετά τις θρυλικές του εμφανίσεις στις πίστες, επιστρέφει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Η μικρή ιταλική εταιρεία SGT Automobili παρουσίασε την 55-SGT, μια σύγχρονη ερμηνεία της εμβληματικής 155 DTM, η οποία συνδυάζει την αισθητική και το πνεύμα του ιστορικού αγωνιστικού με τη μηχανική βάση ενός από τα κορυφαία σπορ σεντάν της εποχής μας, της Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.
Με την πρώτη ματιά γίνεται σαφές ότι οι σχεδιαστές της δεν επιδίωξαν απλώς να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο εμπνευσμένο από το παρελθόν. Στόχος τους ήταν να μεταφέρουν αυτούσια την αγωνιστική αύρα της 155 V6 TI στον 21ο αιώνα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αμάξωμα με έντονες γωνίες, υπερτονισμένα φτερά, βαθιά αεροδυναμικά βοηθήματα και μια τεράστια πίσω αεροτομή που παραπέμπει ευθέως στο αυτοκίνητο που κυριάρχησε στο DTM.
Για να επιτευχθεί αυτό, σχεδόν κάθε εξωτερικό πάνελ έχει σχεδιαστεί από την αρχή. Το αμάξωμα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, γεγονός που όχι μόνο ενισχύει τον αποκλειστικό χαρακτήρα του μοντέλου αλλά συμβάλλει και στη μείωση του βάρους.
Παρά τις σαφείς αναφορές στο παρελθόν, η 55-SGT δεν αποτελεί αναπαραγωγή του αγωνιστικού. Αντιθέτως, αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και σχεδιαστικές λύσεις, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδέει δύο διαφορετικές εποχές της Alfa Romeo.
Κάτω από το επιθετικό αμάξωμα βρίσκεται η πλατφόρμα της Giulia Quadrifoglio, μαζί με τον γνωστό V6 biturbo κινητήρα των 2,9 λίτρων. Ωστόσο, η ισχύς έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την εργοστασιακή έκδοση, φθάνοντας περίπου τους 640 ίππους. Οι επιδόσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί αναλυτικά, όμως είναι βέβαιο ότι θα κινούνται σε επίπεδα αντίστοιχα σύγχρονων supercars.
Η μετάδοση της κίνησης αναλαμβάνεται από το οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο της ZF, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη δυναμική συμπεριφορά και στη συνολική οδηγική εμπειρία.
Η φιλοσοφία της κατασκευής δεν περιορίζεται στην εμφάνιση. Αντιθέτως, επιδιώκει να προσφέρει στον οδηγό την αίσθηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις των δημόσιων δρόμων.
Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια λογική. Κυριαρχούν τα ανθρακονήματα, οι αγωνιστικές λεπτομέρειες και τα υλικά υψηλής ποιότητας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ισορροπεί ανάμεσα στην πολυτέλεια και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Κάθε αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται σχεδόν χειροποίητα, με δυνατότητες εξατομίκευσης ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Η αποκλειστικότητα αποτελεί άλλωστε βασικό στοιχείο του project. Η SGT Automobili σχεδιάζει αρχικά μια σειρά δέκα αυτοκινήτων Opening Edition, ενώ η συνολική παραγωγή θα περιοριστεί στις 65 μονάδες. Πρόκειται για έναν αριθμό που υπογραμμίζει τον συλλεκτικό χαρακτήρα της δημιουργίας και την πρόθεση της εταιρείας να διατηρήσει την αξία της σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Σε μια εποχή όπου η αυτοκινητοβιομηχανία στρέφεται όλο και περισσότερο προς τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιοποίηση, η 55-SGT έρχεται να υπενθυμίσει τη διαχρονική γοητεία των μεγάλων αγωνιστικών θρύλων. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη restomod.
Είναι ένας φόρος τιμής σε μία από τις πιο ένδοξες στιγμές της Alfa Romeo, ένα αυτοκίνητο που επιχειρεί να μεταφέρει το πάθος, τον χαρακτήρα και την ένταση του DTM στη σύγχρονη εποχή.
Για τους φίλους της μάρκας, αλλά και για όσους μεγάλωσαν παρακολουθώντας τις μάχες των τουρισμού τη δεκαετία του ’90, η επιστροφή της 155, έστω και με αυτή τη μορφή, έχει κάτι περισσότερο από συμβολική αξία. Έχει τη δύναμη να ξυπνά αναμνήσεις από μια χρυσή εποχή των αγώνων.
Η αποκλειστικότητα αποτελεί άλλωστε βασικό στοιχείο του project. Η SGT Automobili σχεδιάζει αρχικά μια σειρά δέκα αυτοκινήτων Opening Edition, ενώ η συνολική παραγωγή θα περιοριστεί στις 65 μονάδες. Πρόκειται για έναν αριθμό που υπογραμμίζει τον συλλεκτικό χαρακτήρα της δημιουργίας και την πρόθεση της εταιρείας να διατηρήσει την αξία της σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Σε μια εποχή όπου η αυτοκινητοβιομηχανία στρέφεται όλο και περισσότερο προς τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιοποίηση, η 55-SGT έρχεται να υπενθυμίσει τη διαχρονική γοητεία των μεγάλων αγωνιστικών θρύλων. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη restomod.
Είναι ένας φόρος τιμής σε μία από τις πιο ένδοξες στιγμές της Alfa Romeo, ένα αυτοκίνητο που επιχειρεί να μεταφέρει το πάθος, τον χαρακτήρα και την ένταση του DTM στη σύγχρονη εποχή.
Για τους φίλους της μάρκας, αλλά και για όσους μεγάλωσαν παρακολουθώντας τις μάχες των τουρισμού τη δεκαετία του ’90, η επιστροφή της 155, έστω και με αυτή τη μορφή, έχει κάτι περισσότερο από συμβολική αξία. Έχει τη δύναμη να ξυπνά αναμνήσεις από μια χρυσή εποχή των αγώνων.
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