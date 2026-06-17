Το Renault Twingo γίνεται κινητό εργαστήριο
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renault Renault Twingo

Το Renault Twingo γίνεται κινητό εργαστήριο

To Renault Twingo E-Tech μετατρέπεται σε πρωτότυπο ερευνητικό όχημα το οποίο συλλέγει και αναλύει δεδομένα, βοηθώντας δήμους και δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα το αστικό περιβάλλον.

Το Renault Twingo γίνεται κινητό εργαστήριο
Η Renault, σε συνεργασία με τη Software République, παρουσίασε το νέο cleveR insights, ένα πρωτοποριακό concept που μετατρέπει το ηλεκτρικό Twingo E-Tech σε μια κινητή πλατφόρμα συλλογής και ανάλυσης αστικών δεδομένων.
Στόχος του συστήματος είναι να προσφέρει στους δήμους και στους δημόσιους οργανισμούς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης των πόλεων, επιτρέποντας τη λήψη καλύτερων αποφάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την υλοποίηση βιώσιμων παρεμβάσεων.
Το Renault Twingo γίνεται κινητό εργαστήριο
Το cleveR insights διαθέτει κάμερες και προηγμένους αισθητήρες τοποθετημένους σε ειδική κατασκευή στην οροφή του οχήματος. Μέσω αυτών καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο στοιχεία όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, τα επίπεδα θορύβου, η κατάσταση των υποδομών, η ξηρασία και άλλοι περιβαλλοντικοί δείκτες.
Χάρη στις μικρές διαστάσεις του, το Renault Twingo E-Tech electric μπορεί να κινείται εύκολα σε κάθε γειτονιά, συλλέγοντας δεδομένα χωρίς εκπομπές ρύπων και με ελάχιστο θόρυβο.
Το σύστημα μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με την τεχνολογία Apache, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Bruitparif και επιτρέπει τη μέτρηση του θορύβου κύλισης των οχημάτων, δημιουργώντας αναλυτικούς χάρτες για την ακουστική κατάσταση των δρόμων.
Το Renault Twingo γίνεται κινητό εργαστήριο
Σε αντίθεση με πολλά πρωτότυπα οχήματα, το cleveR insights βασίζεται σε μοντέλο παραγωγής και μπορεί να ενσωματωθεί σχετικά εύκολα σε στόλους δήμων, οργανισμών ή επιχειρήσεων. Το εσωτερικό του διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο φόρτωσης για τη μεταφορά εξοπλισμού μετρήσεων και τεχνικών εργαλείων.
Κλείσιμο
Σχεδιαστικά, το όχημα ξεχωρίζει από τη χαρακτηριστική αψίδα αισθητήρων στην οροφή, τη φωτεινή περιμετρική γραμμή και την ιδιαίτερη απόχρωση White Silver, η οποία δημιουργεί μεταβαλλόμενες αντανακλάσεις ανάλογα με το φως.

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