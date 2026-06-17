Το Renault Twingo γίνεται κινητό εργαστήριο

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Η Renault, σε συνεργασία με τη Software République, παρουσίασε τοένα πρωτοποριακό concept που μετατρέπει το ηλεκτρικό Twingo E-Tech σε μιαΣτόχος του συστήματος είναι να προσφέρει στους δήμους και στους δημόσιους οργανισμούςεπιτρέποντας τη λήψη καλύτερων αποφάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την υλοποίηση βιώσιμων παρεμβάσεων.Το cleveR insightsτοποθετημένους σε ειδική κατασκευή στην οροφή του οχήματος. Μέσω αυτών καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο στοιχεία όπως ηΧάρη στις μικρές διαστάσεις του, το Renault Twingo E-Tech electric μπορεί να κινείται εύκολα σε κάθε γειτονιά, συλλέγοντας δεδομένα χωρίς εκπομπές ρύπων και με ελάχιστο θόρυβο.Το σύστημα μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με την τεχνολογία Apache, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Bruitparif καιδημιουργώντας αναλυτικούς χάρτες για την ακουστική κατάσταση των δρόμων.Σε αντίθεση με πολλά πρωτότυπα οχήματα, το cleveR insights βασίζεται σε μοντέλο παραγωγής καιΤο εσωτερικό του διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο φόρτωσης για τη μεταφορά εξοπλισμού μετρήσεων και τεχνικών εργαλείων.Σχεδιαστικά, το όχημα ξεχωρίζει από τη, τη φωτεινή περιμετρική γραμμή και την ιδιαίτερη απόχρωση White Silver, η οποία δημιουργεί μεταβαλλόμενες αντανακλάσεις ανάλογα με το φως.