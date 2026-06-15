Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Αυτό είναι το νέο sportscar της Denza
Αυτό είναι το νέο sportscar της Denza
H Denza παρουσίασε την coupe έκδοση του Z, του ηλεκτρικού sportscar με τους τρείς ηλεκτροκινητήρες και επιδόσεις που κόβουν την ανάσα.
Δύο μήνες μετά την αποκάλυψη του Z Cabriolet, η Denza, θυγατρική της BYD, παρουσίασε και την κλειστή έκδοση του μοντέλου. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο σπορ μοντέλο θα διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες και θα υπάρξει σε δύο εκδοχές αναφορικά με τη μέγιστη ισχύ του. Η βασική, θα διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 272 ίππων στον εμπρός άξονα και δύο στον πίσω, ο καθένας από τους οποίους αποδίδει 218 ίππους. Η μέγιστη συνδυαζόμενη ισχύς τους φτάνει τους 490 ίππους.
Η δεύτερη είναι η κορυφαία και η απόδοσή της είναι αντίστοιχη ενός αμιγώς ηλεκτροκίνητου hypercar. Σε αυτή, ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας στο νέο μοντέλο της Denza αποδίδει 600 ίππους και οι δύο πίσω από 462 ίππους έκαστος. Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη συνδυαζόμενη ισχύς του φτάνει τους 1.605 ίππους.
Η απόδοσή του είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Xiaomi SU7 Ultra, το οποίο έχει 1.548 ίππους. Προς το παρόν, η Denza δεν έχει ανακοινώσει στοιχεία που να αφορούν στον χρόνο επιτάχυνσης από στάση για καμία από τις δύο εκδόσεις του Z Coupe. Ωστόσο, έγινε γνωστό ότι οι βασικές εκδόσεις του Z Coupe και Cabriolet έχουν τελική ταχύτητα 300 χλμ./ώρα, ενώ η κορυφαία Coupe θα αγγίζει τα 350 χλμ./ώρα, αντίστοιχα.
Το αμάξωμα της βασικής έκδοσης του Z Coupe παραμένει σχεδόν ίδιο με αυτό της Convertible. Αντίθετα, στην κορυφαία έκδοση έχει σαφώς πιο δυναμική εμφάνιση, με επανασχεδιασμένο εμπρός προφυλακτήρα που διαθέτει και splitter, τροχούς σχεδιασμένους αποκλειστικά γι’ αυτή και μεγάλη αεροτομή πίσω. Επίσης, στον πίσω προφυλακτήρα έχει διαμορφωθεί μεγαλύτερος αεροδυναμικός διαχύτης.
Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το κινεζικό Υπουργείο η βασική έκδοση του νέου μοντέλου ζυγίζει 2.220 κιλά και η ισχυρότερη 2.240 κιλά, αντίστοιχα. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί οι τιμές πώλησής του στην Κίνα.
Η δεύτερη είναι η κορυφαία και η απόδοσή της είναι αντίστοιχη ενός αμιγώς ηλεκτροκίνητου hypercar. Σε αυτή, ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας στο νέο μοντέλο της Denza αποδίδει 600 ίππους και οι δύο πίσω από 462 ίππους έκαστος. Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη συνδυαζόμενη ισχύς του φτάνει τους 1.605 ίππους.
Η απόδοσή του είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Xiaomi SU7 Ultra, το οποίο έχει 1.548 ίππους. Προς το παρόν, η Denza δεν έχει ανακοινώσει στοιχεία που να αφορούν στον χρόνο επιτάχυνσης από στάση για καμία από τις δύο εκδόσεις του Z Coupe. Ωστόσο, έγινε γνωστό ότι οι βασικές εκδόσεις του Z Coupe και Cabriolet έχουν τελική ταχύτητα 300 χλμ./ώρα, ενώ η κορυφαία Coupe θα αγγίζει τα 350 χλμ./ώρα, αντίστοιχα.
Το αμάξωμα της βασικής έκδοσης του Z Coupe παραμένει σχεδόν ίδιο με αυτό της Convertible. Αντίθετα, στην κορυφαία έκδοση έχει σαφώς πιο δυναμική εμφάνιση, με επανασχεδιασμένο εμπρός προφυλακτήρα που διαθέτει και splitter, τροχούς σχεδιασμένους αποκλειστικά γι’ αυτή και μεγάλη αεροτομή πίσω. Επίσης, στον πίσω προφυλακτήρα έχει διαμορφωθεί μεγαλύτερος αεροδυναμικός διαχύτης.
Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το κινεζικό Υπουργείο η βασική έκδοση του νέου μοντέλου ζυγίζει 2.220 κιλά και η ισχυρότερη 2.240 κιλά, αντίστοιχα. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί οι τιμές πώλησής του στην Κίνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα