Αυτό είναι το νέο sportscar της Denza

Δύο μήνες μετά την αποκάλυψη του Z Cabriolet, η Denza, θυγατρική της BYD,Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο σπορ μοντέλο θα διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες και θα υπάρξει σετου. Η βασική, θα διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 272 ίππων στον εμπρός άξονα και δύο στον πίσω, ο καθένας από τους οποίους αποδίδει 218 ίππους.Η δεύτερη είναι η κορυφαία και η απόδοσή της είναιΣε αυτή, ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας στο νέο μοντέλο της Denza αποδίδει 600 ίππους και οι δύο πίσω από 462 ίππους έκαστος. Αυτό σημαίνει ότιΗ απόδοσή του είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Xiaomi SU7 Ultra, το οποίο έχει 1.548 ίππους. Προς το παρόν,για καμία από τις δύο εκδόσεις του Z Coupe. Ωστόσο, έγινε γνωστό ότι οι βασικές εκδόσεις του Z Coupe και Cabriolet έχουν τελική ταχύτητα 300 χλμ./ώρα, ενώ η κορυφαία Coupe θα αγγίζει τα 350 χλμ./ώρα, αντίστοιχα.Το αμάξωμα της βασικής έκδοσης του Z Coupe παραμένει σχεδόν ίδιο με αυτό της Convertible. Αντίθετα,με επανασχεδιασμένο εμπρός προφυλακτήρα που διαθέτει και splitter, τροχούς σχεδιασμένους αποκλειστικά γι’ αυτή και μεγάλη αεροτομή πίσω. Επίσης, στον πίσω προφυλακτήρα έχει διαμορφωθεί μεγαλύτερος αεροδυναμικός διαχύτης.Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το κινεζικό Υπουργείοκαι η ισχυρότερη 2.240 κιλά, αντίστοιχα. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί οι τιμές πώλησής του στην Κίνα.