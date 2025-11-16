Το χάος στην Αθήνα...

Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα ρεπορτάζ της σημερινής έκδοσης του «Πρώτου Θέματος» είναι η έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης στην Αθήνα και η αποτύπωση ορισμένων στατιστικών στοιχείων που φανερώνουν ανάγλυφα την κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσα

Θα αναρωτηθείτε όσοι μένετε σε αυτήν, «χρειάζεται να τα δούμε γραμμένα σε κάποιο άρθρο, δεν τα ζούμε καθημερινά;».



Είπε προχθές στο συνέδριο Greece Talks, που διοργάνωσαν το «Πρώτο Θέμα» και το Τravel.gr, ο αγαπημένος ηθοποιός Γιάννης Μπέζος, μιλώντας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι «ίσως το νούμερο ένα πολιτικό πρόβλημα σήμερα στη χώρα είναι το κυκλοφοριακό». Δεν ξέρω αν είναι το πρώτο ή το δεύτερο, αλλά πάντως είναι ένα αφόρητο ζήτημα που χαλάει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στην Αθήνα. Και κάτι που σε ενοχλεί και σε ταλαιπωρεί καθημερινά είναι πολύ υψηλά στη λίστα προβλημάτων όλων μας.



Στην Αθήνα, λοιπόν, σήμερα, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, μένουν οι μισοί Ελληνες, κοντά στα 5 εκατομμύρια, σε μια γεωγραφική έκταση που δεν ξεπερνάει το 3% της συνολικής έκτασης της χώρας. Μάλιστα, αν βασιστούμε στις προβλέψεις του Δήμου Αθηναίων, φέτος μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχουμε ένα νέο ρεκόρ τουριστικών αφίξεων, με 9 εκατομμύρια επισκέπτες, δηλαδή άλλη μία Ελλάδα. Αθροιστικά 14 εκατομμύρια άνθρωποι!



Οπως καταλαβαίνετε, τα υπόλοιπα στατιστικά είναι μάλλον περιττά, αν και εξόχως εντυπωσιακά, όχι πάντως πρωτόγνωρα για μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, κάπως έτσι συμβαίνει σχεδόν σε όλες σήμερα. Εχει αξία να αναφερθούν μερικά, όπως ότι κυκλοφορούν περί τα 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ενώ οι ειδικοί λένε ότι το οδικό δίκτυο «χωράει» μόλις 2 εκατομμύρια Ι.Χ., στο κέντρο της πόλης. Επίσης «λείπουν» περί τις 350.000 θέσεις πάρκινγκ, κάπου 30.000 άνθρωποι ψάχνουν να νοικιάσουν σπίτι στην Αθήνα και φυσικά τα σπίτια παρότι παλιά, είναι πλέον πανάκριβα γιατί η ζήτησή τους είναι πολύ μεγάλη.



Το πράσινο δεν επαρκεί, οι σταθμοί του μετρό είναι λίγοι και φυσικά το μποτιλιάρισμα στις ώρες αιχμής φτάνει έως την Αττική οδό, η επέκταση της οποίας έπρεπε μαζί με εκείνη του μετρό να είχε αποφασιστεί... χθες.



Παρά ταύτα κανείς... δεν φεύγει από την Αθήνα όπως φαίνεται, αντιθέτως το τουριστικό ρεύμα μεγαλώνει κάθε χρόνο και οι εκτιμήσεις για ετήσια αύξηση με διψήφια νούμερα παραμένουν ρεαλιστικές. Αλλωστε γι’ αυτό και τα τελευταία πέντε χρόνια γίνονται μεγάλες επενδύσεις σε ξενοδοχεία, τετράστερα και πεντάστερα, ενώ οι τιμές αγοράς και ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο παραμένουν σχεδόν αμετακίνητα πολύ υψηλές.



Συμπέρασμα, εγώ κάπου συμφωνώ με τον Μπέζο ότι αν όχι το κυκλοφοριακό μόνο, αλλά «ολόκληρη η Αθήνα» είναι το μείζον πρόβλημα και σ’ αυτό μπορεί να δράσει η κυβέρνηση, σε αντίθεση με την ακρίβεια που δεν έχει και πολλά εργαλεία για να την αντιμετωπίσει. Το πώς θα αντιμετωπιστεί το χάος της Αθήνας σίγουρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ούτε λύνεται με «εντολή πρωθυπουργού», αλλά υπάρχουν άπειρες δράσεις να το περιορίσεις. Μερικές είναι πολύ ακριβές αλλά απαραίτητες, όπως η δημιουργία επεκτάσεων της Αττικής οδού, του μετρό, η αγορά περισσότερων λεωφορείων κ.λπ. Αλλες πάλι έχουν πολιτικό κόστος -ή νομίζουν οι αρμόδιοι ότι έχουν-, όπως η απαγόρευση να κλείνουν διάφοροι τύποι τους δρόμους στο κέντρο της πόλης κάθε λίγο. Τολμηρές αποφάσεις χρειάζονται και στη στέγαση, όπως επίσης και στην ύδρευση, με δεδομένο ότι το πρόβλημα έρχεται και είναι μεγάλο στην Αττική και μάλιστα δεν είναι μακριά, οι ειδικοί το προσδιορίζουν, αν δεν βρέξει αρκετά το 2026, εντός του 2027.



Πάντως, αν δεν γίνουν κάποια από αυτά ή, έστω, δεν σχεδιαστούν για τα επόμενα πέντε χρόνια -με προϋπόθεση βέβαια να υπάρχει κυβέρνηση να τα κάνει-, εμείς μπορεί να φύγουμε γιατί δεν μπορούμε, αλλά είναι βέβαιο ότι οι τουρίστες θα αρχίσουν να υποχωρούν και η μόδα της Αθήνας, το trend που έχτισε τα τελευταία χρόνια, θα γυρίσει ανάποδα.

