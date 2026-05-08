Η στιγμή που οι ΗΠΑ χτυπούν δύο ιρανικά τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, δείτε βίντεο
Οι αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από ένα αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet της ναυτικής αεροπορίας των ΗΠΑ
Δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια, το M/T Sea Star III και το M/T Sevda, ακινητοποιήθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν την Παρασκευή, καθώς προσπαθούσαν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με δήλωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).
Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από ένα αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet της ναυτικής αεροπορίας των ΗΠΑ, το οποίο έπληξε με πυρομαχικά ακριβείας τις καπνοδόχους των δύο ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση των πλοίων και την αποτροπή της εισόδου τους στα ιρανικά λιμάνια.
Η CENTCOM ανέφερε ότι οι δύο ιρανικές δεξαμενές πραγματοποιούσαν διέλευση στον Κόλπο του Ομάν όταν δέχτηκαν την επίθεση, με τα αμερικανικά στρατεύματα να επισημαίνουν ότι έχουν ακινητοποιήσει συνολικά τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια αυτήν την εβδομάδα. Την Τετάρτη, μια άλλη δεξαμενή είχε επίσης ακινητοποιηθεί στον Κόλπο του Ομάν.
Δείτε βίντεο από την επίθεση
Η αμερικανική κυβέρνηση, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχει προειδοποιήσει ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τους όρους του, οι οποίοι περιλαμβάνουν την παράδοση του πυρηνικού του υλικού. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις διαπραγματεύσεις για την πιθανή ολοκλήρωση της σύγκρουσης να είναι σε αδιέξοδο.
