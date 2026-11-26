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Στις 27 Νοεμβρίου του 2025 η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωνε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της στην ALPHA SPORTS GROUP του Τέλη Μυστακίδη. «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.Ακριβώς έναν χρόνο αργότερα, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου του 2026, ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι παίκτες του θα περάσουν για πρώτη φορά την πόρτα του υπερσύγχρονου ιδιόκτητου προπονητικού κέντρου της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει στο μεταξύ τον Τσέντι Όσμαν, τον Νικ Καλάθη, φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον Τζάστιν Άντερσον, συζητάει με τον Ουέιντ Μπόλντγουιν, περιμένει τον Ολυμπιακό για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και βρίσκεται εν αναμονή των αποφάσεων της EuroLeague. Μέσα σ' έναν χρόνο όλα αυτά!Πόσα καλοκαίρια περάσαμε ασχολούμενοι με το αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κρατήσει έναν καλό Αμερικανό που είχε ανακαλύψει την προηγούμενη χρονιά; Συνήθως δεν τα κατάφερνε. Έρχονταν ομάδες από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία, του έδιναν περισσότερα χρήματα και ο ΠΑΟΚ ήταν υποχρεωμένος να αρχίσει το ψάξιμο από την αρχή. Σήμερα οι άνθρωποι του «Δικεφάλου» ψωνίζουν από το πάνω ράφι της αγοράς και τα ρόστερ των ομάδων της EuroLeague.Κι αυτό, αν μη τι άλλον, δείχνει ότι πολύ σύντομα ο ΠΑΟΚ του Τέλη Μυστακίδη θα είναι ένας από τους σημαντικούς παίκτες της ευρωπαϊκής μεταγραφικής αγοράς.Ναι, χάθηκε οριστικά ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ. Θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ορλάντο Μάτζικ, κάτι που προσωπικά δεν μου προκάλεσε την παραμικρή έκπληξη. Εξ αρχής ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, αλήθεια δεν ξέρω γιατί κάποιοι την είχαν ανεβάσει τόσο πολύ ψηλά, δεδομένης της επιθυμίας του Αμερικανού να συνεχίσει να παίζει στο ΝΒΑ.Ο Τέλης Μυστακίδης ήθελε πολύ να τον ξαναδεί με την «ασπρόμαυρη φανέλα», έκανε την προσπάθειά του, αλλά ο Κέβιν είχε άλλες προτεραιότητες. Πάμε παρακάτω. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο «παρακάτω» του σημερινού ΠΑΟΚ υπάρχουν ονόματα όπως αυτά του Μπόλντγουιν και του Ντόρσεϊ.Το βράδυ της Τετάρτης κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη η πληροφορία ότι «ο Μπόλντγουιν είναι στην πόλη». Να την κάνω ακόμη πιο πικάντικη την ιστορία; «Εφαγε μαζί με τον Ταϊρί», ακούστηκε στα «ασπρόμαυρα» στέκια της πόλης. Η Φενέρμπαχτσε είχε κερδίσει στη Βαρκελώνη, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε δώσει ρεπό στους παίκτες του και ακολουθούσε η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Ακόμη κι αν ο Αμερικανός πετάχτηκε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να πιει έναν καφέ με τον παλιό του προπονητή και να κάνει μια κουβέντα με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό; Μιλάμε για έναν από τους βασικούς γκαρντ της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος, μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, μπορεί να αφιέρωσε μέρος του ρεπό του για να συζητήσει την προοπτική να παίξει στον ΠΑΟΚ.Οι επαφές με την πλευρά του 30χρονου Αμερικανού είναι υπαρκτές. Ο «Δικέφαλος» θα ήθελε να τον αποκτήσει από τώρα, ωστόσο κάποια προσωπικά ζητήματα του παίκτη δυσκολεύουν την άμεση μετακίνησή του. Περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο της συνεργασίας από το επόμενο καλοκαίρι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συμφωνία δεν μπορεί να κλείσει αρκετούς μήνες νωρίτερα.Ο Αντρέα Τρινκιέρι γνωρίζει πολύ καλά τον ύψους 1,93 μ. γκαρντ από την κοινή τους θητεία στην Μπάγερν Μονάχου τη σεζόν 2020-21. Κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρει τις αθλητικές του δυνατότητες, την ικανότητά του στο pick and roll και το πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει στο παιχνίδι της ομάδας του. Στην τρίτη του χρονιά στη Φενέρμπαχτσε, ο Αμερικανός γκαρντ, με παραστάσεις και από το ΝΒΑ, έχει 11,4 πόντους, 4,4 ασίστ και 3,2 ριμπάουντ σε 14 αγώνες της EuroLeague. Πέρσι είχε 14 πόντους και 5,5 ασίστ, κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Τουρκίας και αναδείχθηκε MVP των τελικών του πρωταθλήματος.Στην περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την πρότασή του και περιμένει τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έχει ήδη κάνει, από τη στιγμή που ο διεθνής γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους». Εφόσον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να ανοίξει την πόρτα της εξόδου στον Ντόρσεϊ, ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί.Μέσα στην κουβέντα για τον Μπόλντγουιν και τον Ντόρσεϊ κοντεύουμε να υποβαθμίσουμε την απόκτηση του Τζάστιν Άντερσον. Ενός παίκτη με 257 συμμετοχές στο ΝΒΑ, ο οποίος την τελευταία τριετία έχει φορέσει τις φανέλες της Βαλένθια, της Μπαρτσελόνα και της Ντουμπάι. Ο ΠΑΟΚ είχε ασχοληθεί μαζί του και το περασμένο καλοκαίρι, πριν από την απόκτηση του Όσμαν. Ο Αμερικανός έρχεται τώρα στη Θεσσαλονίκη με συμβόλαιο για τον επόμενο ενάμιση χρόνο. Κι αυτό έχει τη σημασία του. Ο Τρινκιέρι θέλει τον Άντερσον και στην ομάδα που φιλοδοξεί να παρουσιάσει την επόμενη χρονιά στη EuroLeague. Τον θέλει δίπλα στον Όσμαν, όχι μόνο για όσο διάστημα θα απουσιάζει ο Τούρκος. Ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει από τον Νοέμβριο να χτίζει το ρόστερ της επόμενης σεζόν.Επιτρέψτε μου να θεωρώ μεγαλύτερη είδηση αυτό που θα συμβεί την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Και να συμφωνώ απόλυτα με τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τη δημιουργία του προπονητικού κέντρου πολύ πιο σημαντικό επίτευγμα από την κατάκτηση ενός ή περισσότερων τίτλων. Ο Ιταλός έχει δουλέψει σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, γνωρίζει τις συνθήκες που επικρατούν στις ομάδες της EuroLeague και μπορεί να εκτιμήσει την αξία αυτού που δημιουργήθηκε μέσα σε λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη. Πόσες ομάδες της EuroLeague έχουν την πολυτέλεια να διαθέτουν ιδιόκτητο γήπεδο και ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο τέτοιων προδιαγραφών;