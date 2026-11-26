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Δολοφονία στη Γλυφάδα: Τα βίντεο που οδήγησαν στην εξιχνίαση, οι ισχυρισμοί του 48χρονου και το παρελθόν των εμπλεκομένων
Δολοφονία στη Γλυφάδα: Τα βίντεο που οδήγησαν στην εξιχνίαση, οι ισχυρισμοί του 48χρονου και το παρελθόν των εμπλεκομένων
Πώς οι κάμερες ασφαλείας βοήθησαν στην ταυτοποίηση του καταζητούμενου – Τι υποστηρίζει ο συλληφθείς για τη δολοφονία του «Παπαγάλου»
Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 52χρονου Νίκου Γκαβανόζη, γνωστού με το προσωνύμιο «Παπαγάλος», ο οποίος έπεσε νεκρός στις 11 Οκτωβρίου έξω από το σπίτι του στη Γλυφάδα, διαδραμάτισε το υλικό από κάμερες ασφαλείας που συγκέντρωσαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ένας 48χρονος στο Αγρίνιο, ενώ αναζητούνται δύο ακόμη πρόσωπα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί και φέρεται να βρίσκεται στην Αλβανία.
Το protothema.gr παρουσιάζει βίντεο και φωτογραφίες που εντόπισαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του 52χρονου, ενώ μέρος του οπτικού υλικού παρουσίασε και ο ΣΚΑΪ.
Δείτε βίντεο:
Οι μαρτυρίες, οι περιγραφές και η συνδυαστική αξιολόγηση των καταγραφών από τις κάμερες ασφαλείας επέτρεψαν στους αστυνομικούς να συγκεντρώσουν κρίσιμα στοιχεία για την ταυτότητα των εμπλεκομένων στην υπόθεση.
Ο 52χρονος εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινό κέντρο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η δολοφονία του ήταν στοχευμένη.
Δείτε φωτογραφίες:
Οι έρευνες οδήγησαν τους αστυνομικούς σε κατοικία στην Κερατέα, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο, έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση.
Το protothema.gr παρουσιάζει βίντεο και φωτογραφίες που εντόπισαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του 52χρονου, ενώ μέρος του οπτικού υλικού παρουσίασε και ο ΣΚΑΪ.
Δείτε βίντεο:
Οι μαρτυρίες, οι περιγραφές και η συνδυαστική αξιολόγηση των καταγραφών από τις κάμερες ασφαλείας επέτρεψαν στους αστυνομικούς να συγκεντρώσουν κρίσιμα στοιχεία για την ταυτότητα των εμπλεκομένων στην υπόθεση.
Ο 52χρονος εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινό κέντρο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η δολοφονία του ήταν στοχευμένη.
Δείτε φωτογραφίες:
Οι κάμερες που «πρόδωσαν» τους δράστεςΤα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συγκέντρωσαν και ανέλυσαν εκτεταμένο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο συνέβαλε στον εντοπισμό προσώπων και οχημάτων που φέρονται να συνδέονται με την ανθρωποκτονία.
Οι έρευνες οδήγησαν τους αστυνομικούς σε κατοικία στην Κερατέα, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο, έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν επίσης να ταυτοποιήσουν έναν 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει διαφύγει στην Αλβανία.
Αντίθετα, τα στοιχεία του δεύτερου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού της δολοφονίας παραμένουν, τουλάχιστον επισήμως, άγνωστα στις διωκτικές αρχές.
Κατά την εξέτασή του, ο 48χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι βοήθησε τους δύο άνδρες, υποστήριξε ωστόσο ότι δεν γνώριζε πως εμπλέκονταν σε υπόθεση ανθρωποκτονίας. Όπως ισχυρίστηκε, θεωρούσε ότι η μοτοσικλέτα που συνδεόταν με την υπόθεση αποτελούσε προϊόν κλοπής.
Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκεται και η φερόμενη εμπλοκή του στη διαχείριση πειστηρίων που συνδέονται με τη δολοφονία.
Μέσω του δικηγόρου του, πάντως, ο συλληφθείς αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην ανθρωποκτονία, επικαλούμενος στοιχεία τα οποία, κατά τον ίδιο, αποδεικνύουν ότι κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος δεν βρισκόταν ούτε στη Γλυφάδα ούτε στην κατοικία του στην Κερατέα, αλλά σε σπίτι φιλικού του προσώπου στον Κολωνό.
Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Καλαμάτας, το οποίο εκδόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2023 και διατηρήθηκε σε ισχύ με διάταξη του Προέδρου Εφετών Καλαμάτας στις 17 Δεκεμβρίου 2024.
Το ένταλμα αφορά υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, ο 48χρονος κατηγορείται ότι, μαζί με δύο ακόμη άγνωστα πρόσωπα, συμμετείχε στις 27 Ιουλίου 2023 σε ένοπλη ληστεία στο κατάστημα των ΕΛΤΑ Μεσσήνης, κατά την οποία αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 130.000 ευρώ.
Επιπλέον, το 2025, με απόφαση του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαμίας, του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης εννέα ετών και τριών μηνών για τρεις ληστείες και παράνομη οπλοκατοχή.
Στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται ακόμη κατηγορίες για συμμετοχή σε συμμορία, ληστείες, εκβίαση, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και πλαστογραφία, καθώς και υποθέσεις παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και απαγορευμένων ουσιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο ίδιος, η αδελφή του και η σύζυγός του είχαν εμπλακεί σε μεγάλη έρευνα για εγκληματική οργάνωση, η οποία σχετιζόταν με την εισαγωγή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία και την Τουρκία προς την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας είχε προκύψει ότι ο 48χρονος φερόταν να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας κυρίως τη διαχείριση χώρων στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων που χρησιμοποιούσαν μέλη της.
Μάλιστα, σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή της Αυλίζας Κερατέας, ο οποίος φέρεται να συνδεόταν με τον ίδιο και την αδελφή του, είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί πολεμικού τύπου υλικά, χειροβομβίδες, πυροδοτικοί μηχανισμοί, γεμιστήρας πιστολιού, φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.
Στον 48χρονο είχαν επιβληθεί στο παρελθόν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση εμφάνισής του το πρώτο και το τέταρτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του.
Αντίθετα, τα στοιχεία του δεύτερου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού της δολοφονίας παραμένουν, τουλάχιστον επισήμως, άγνωστα στις διωκτικές αρχές.
Τι υποστηρίζει ο 48χρονος που συνελήφθη στο ΑγρίνιοΟ ιδιοκτήτης της κατοικίας στην Κερατέα συνελήφθη για συνέργεια στη δολοφονία του Νίκου Γκαβανόζη, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να παρείχε συνδρομή στους δύο καταζητούμενους.
Κατά την εξέτασή του, ο 48χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι βοήθησε τους δύο άνδρες, υποστήριξε ωστόσο ότι δεν γνώριζε πως εμπλέκονταν σε υπόθεση ανθρωποκτονίας. Όπως ισχυρίστηκε, θεωρούσε ότι η μοτοσικλέτα που συνδεόταν με την υπόθεση αποτελούσε προϊόν κλοπής.
Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκεται και η φερόμενη εμπλοκή του στη διαχείριση πειστηρίων που συνδέονται με τη δολοφονία.
Μέσω του δικηγόρου του, πάντως, ο συλληφθείς αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην ανθρωποκτονία, επικαλούμενος στοιχεία τα οποία, κατά τον ίδιο, αποδεικνύουν ότι κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος δεν βρισκόταν ούτε στη Γλυφάδα ούτε στην κατοικία του στην Κερατέα, αλλά σε σπίτι φιλικού του προσώπου στον Κολωνό.
Το βαρύ ποινικό παρελθόν του καταζητούμενου 48χρονουΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σχετικά με το ποινικό παρελθόν του 48χρονου από την Αλβανία, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και παραμένει ασύλληπτος.
Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Καλαμάτας, το οποίο εκδόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2023 και διατηρήθηκε σε ισχύ με διάταξη του Προέδρου Εφετών Καλαμάτας στις 17 Δεκεμβρίου 2024.
Το ένταλμα αφορά υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, ο 48χρονος κατηγορείται ότι, μαζί με δύο ακόμη άγνωστα πρόσωπα, συμμετείχε στις 27 Ιουλίου 2023 σε ένοπλη ληστεία στο κατάστημα των ΕΛΤΑ Μεσσήνης, κατά την οποία αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 130.000 ευρώ.
Επιπλέον, το 2025, με απόφαση του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαμίας, του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης εννέα ετών και τριών μηνών για τρεις ληστείες και παράνομη οπλοκατοχή.
Στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται ακόμη κατηγορίες για συμμετοχή σε συμμορία, ληστείες, εκβίαση, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και πλαστογραφία, καθώς και υποθέσεις παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και απαγορευμένων ουσιών.
Η υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και το παρελθόν του συλληφθέντοςΤις διωκτικές αρχές είχε απασχολήσει στο παρελθόν και ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο ίδιος, η αδελφή του και η σύζυγός του είχαν εμπλακεί σε μεγάλη έρευνα για εγκληματική οργάνωση, η οποία σχετιζόταν με την εισαγωγή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία και την Τουρκία προς την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας είχε προκύψει ότι ο 48χρονος φερόταν να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας κυρίως τη διαχείριση χώρων στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων που χρησιμοποιούσαν μέλη της.
Μάλιστα, σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή της Αυλίζας Κερατέας, ο οποίος φέρεται να συνδεόταν με τον ίδιο και την αδελφή του, είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί πολεμικού τύπου υλικά, χειροβομβίδες, πυροδοτικοί μηχανισμοί, γεμιστήρας πιστολιού, φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.
Στον 48χρονο είχαν επιβληθεί στο παρελθόν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση εμφάνισής του το πρώτο και το τέταρτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του.
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