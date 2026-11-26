Τι υποστηρίζει ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του καταζητούμενου 48χρονου

Η υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και το παρελθόν του συλληφθέντος

Οι αστυνομικοί κατάφεραν επίσης να ταυτοποιήσουν έναν 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει διαφύγει στην Αλβανία.Αντίθετα, τα στοιχεία του δεύτερου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού της δολοφονίας παραμένουν, τουλάχιστον επισήμως, άγνωστα στις διωκτικές αρχές.Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας στην Κερατέα συνελήφθη για συνέργεια στη δολοφονία του Νίκου Γκαβανόζη, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να παρείχε συνδρομή στους δύο καταζητούμενους.Κατά την εξέτασή του, ο 48χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι βοήθησε τους δύο άνδρες, υποστήριξε ωστόσο ότι δεν γνώριζε πως εμπλέκονταν σε υπόθεση ανθρωποκτονίας. Όπως ισχυρίστηκε, θεωρούσε ότι η μοτοσικλέτα που συνδεόταν με την υπόθεση αποτελούσε προϊόν κλοπής.Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκεται και η φερόμενη εμπλοκή του στη διαχείριση πειστηρίων που συνδέονται με τη δολοφονία.Μέσω του δικηγόρου του, πάντως, ο συλληφθείς αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην ανθρωποκτονία, επικαλούμενος στοιχεία τα οποία, κατά τον ίδιο, αποδεικνύουν ότι κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος δεν βρισκόταν ούτε στη Γλυφάδα ούτε στην κατοικία του στην Κερατέα, αλλά σε σπίτι φιλικού του προσώπου στον Κολωνό.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σχετικά με το ποινικό παρελθόν του 48χρονου από την Αλβανία, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και παραμένει ασύλληπτος.Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Καλαμάτας, το οποίο εκδόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2023 και διατηρήθηκε σε ισχύ με διάταξη του Προέδρου Εφετών Καλαμάτας στις 17 Δεκεμβρίου 2024.Το ένταλμα αφορά υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείας και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.Ειδικότερα, ο 48χρονος κατηγορείται ότι, μαζί με δύο ακόμη άγνωστα πρόσωπα, συμμετείχε στις 27 Ιουλίου 2023 σε ένοπλη ληστεία στο κατάστημα των ΕΛΤΑ Μεσσήνης, κατά την οποία αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 130.000 ευρώ.Επιπλέον, το 2025, με απόφαση του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαμίας, του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης εννέα ετών και τριών μηνών για τρεις ληστείες και παράνομη οπλοκατοχή.Στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται ακόμη κατηγορίες για συμμετοχή σε συμμορία, ληστείες, εκβίαση, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και πλαστογραφία, καθώς και υποθέσεις παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και απαγορευμένων ουσιών.Τις διωκτικές αρχές είχε απασχολήσει στο παρελθόν και ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο.Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο ίδιος, η αδελφή του και η σύζυγός του είχαν εμπλακεί σε μεγάλη έρευνα για εγκληματική οργάνωση, η οποία σχετιζόταν με την εισαγωγή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία και την Τουρκία προς την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας είχε προκύψει ότι ο 48χρονος φερόταν να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας κυρίως τη διαχείριση χώρων στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων που χρησιμοποιούσαν μέλη της.Μάλιστα, σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή της Αυλίζας Κερατέας, ο οποίος φέρεται να συνδεόταν με τον ίδιο και την αδελφή του, είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί πολεμικού τύπου υλικά, χειροβομβίδες, πυροδοτικοί μηχανισμοί, γεμιστήρας πιστολιού, φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.Στον 48χρονο είχαν επιβληθεί στο παρελθόν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση εμφάνισής του το πρώτο και το τέταρτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του.