ΔΕΗ: Νέα εξαγορά 93 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία – Αποκτά πέντε εταιρείες με έργα ενέργειας και αποθήκευσης

Στα 139 εκατ. ευρώ η επιχειρηματική αξία της συναλλαγής – Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μονάδες φυσικού αερίου, συστήματα μπαταριών και φωτοβολταϊκό πάρκο, ενισχύοντας την παρουσία του ομίλου στην αγορά ενέργειας της Ρουμανίας