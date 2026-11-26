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Στις χώρες τους επέστρεψαν 114 μετανάστες με τη μεγαλύτερη πτήση τσάρτερ
Στις χώρες τους επέστρεψαν 114 μετανάστες με τη μεγαλύτερη πτήση τσάρτερ
Πρόκειται για υπηκόους εννέα χωρών της Ασίας και της Αφρικής – Αύξηση κατά 54% στις οικειοθελείς επιστροφές καταγράφεται σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη
Στις χώρες καταγωγής τους επέστρεψαν 114 μετανάστες που διέμεναν παράνομα στην Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη έως σήμερα πτήση τσάρτερ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Υποβοηθούμενης Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης (AVRR) του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).
Οι μετανάστες προέρχονταν από εννέα διαφορετικές χώρες της Ασίας και της Αφρικής, ενώ στη συντριπτική τους πλειονότητα διέμεναν σε αστικές περιοχές της Ελλάδας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αλλαγή στο προφίλ των μεταναστών που επιλέγουν την οικειοθελή επιστροφή. Ενώ στο παρελθόν η πλειονότητα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ήταν υπήκοοι Γεωργίας, πλέον αυξάνεται η συμμετοχή μεταναστών από χώρες όπως η Συρία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και η Αίγυπτος.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΥ).
Στο αεροδρόμιο κατά τη διαδικασία αναχώρησης των μεταναστών βρέθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος συνέδεσε την αύξηση των οικειοθελών επιστροφών με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την παράνομη μετανάστευση.
«Η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης είναι βασική μας προτεραιότητα. Με την εφαρμογή του νόμου φυλακή- επιστροφή δηλαδή όποιος είναι παράνομα στην χώρα οδηγείται στη φυλακή, έχουν αυξηθεί κατά 54% οι οικειοθελείς επιστροφές που γίνονται μέσω ΔΟΜ. Χθες πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη πτήση που έχει γίνει με 114 άτομα από 9 εθνότητες της Ασίας και της Αφρικής. Οι επιστροφές είναι το μεγάλο μας στοίχημα και πλέον έχουμε αύξηση στις επιστροφές και μείωση στις ροές», δήλωσε ο υπουργός.
Οι μετανάστες προέρχονταν από εννέα διαφορετικές χώρες της Ασίας και της Αφρικής, ενώ στη συντριπτική τους πλειονότητα διέμεναν σε αστικές περιοχές της Ελλάδας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αλλαγή στο προφίλ των μεταναστών που επιλέγουν την οικειοθελή επιστροφή. Ενώ στο παρελθόν η πλειονότητα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ήταν υπήκοοι Γεωργίας, πλέον αυξάνεται η συμμετοχή μεταναστών από χώρες όπως η Συρία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και η Αίγυπτος.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΥ).
Στο αεροδρόμιο κατά τη διαδικασία αναχώρησης των μεταναστών βρέθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος συνέδεσε την αύξηση των οικειοθελών επιστροφών με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την παράνομη μετανάστευση.
«Η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης είναι βασική μας προτεραιότητα. Με την εφαρμογή του νόμου φυλακή- επιστροφή δηλαδή όποιος είναι παράνομα στην χώρα οδηγείται στη φυλακή, έχουν αυξηθεί κατά 54% οι οικειοθελείς επιστροφές που γίνονται μέσω ΔΟΜ. Χθες πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη πτήση που έχει γίνει με 114 άτομα από 9 εθνότητες της Ασίας και της Αφρικής. Οι επιστροφές είναι το μεγάλο μας στοίχημα και πλέον έχουμε αύξηση στις επιστροφές και μείωση στις ροές», δήλωσε ο υπουργός.
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