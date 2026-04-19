Ο Ολυμπιακός βρήκε τον εαυτό του και πήρε το τελευταίο ματς στην Λεωφόρο

Με τις όποιες πιθανότητές του, από την στιγμή που δεν του αρκεί να κερδίσει την ΑΕΚ, αφού θέλει και να σκοντάψει ο «δικέφαλος» κάπου αλλού. Ας μην τρέχουμε όμως. Πάμε στο ματς της Λεωφόρου. Στο κατά τα φαινόμενα τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» που έγινε σε αυτό το ιστορικό γήπεδο και βάφτηκε κατακόκκινο. Δίκαια η ομάδα του Πειραιά πήρε το ματς. Ήταν πολύ πιο ουσιαστική, πολύ πιο μέσα στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της αναμέτρησης και έδειξε ότι το είχε μεγαλύτερη ανάγκη το παιχνίδι.Μπορεί να του ‘χουν… σούρει πολλά του Ολυμπιακού (κάποια όχι άδικα), αλλά είναι μια ομάδα που εύκολα δεν τρώει γκολ. Και αν τα άκουσαν για μεγάλο διάστημα Μεντιλίμπαρ και παίκτες, αυτό είχε να κάνει με την έλλειψη έντασης και με την δυστοκία στο σκοράρισμα. Ποια ήταν η απαίτηση του κόσμου; «Παίξτε όπως στο Champions League» Για αρχή λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να κατεβάσει στην Αθήνα, μια ενδεκάδα ίδια με αυτές που επέλεγε στις δύσκολες βραδιές της κορυφαίας διοργάνωσης της ηπείρου μας. Τι κι αν τα ρεπορτάζ έλεγαν διάφορα ονόματα ως αρχικές επιλογές; Ο Βάσκος τεχνικός πήγε με την δική του συνταγή. Η άμυνα με Κοστίνια και Ορτέγκα στα μπακ.Ο Ροντινέι δεξί χαφ και ντουέτο στην κουλούρα ο Ντάνι Γκαρσία με τον Έσε (απλά συγκλονιστικός και ασταμάτητος από την αρχή ως το τέλος του ματς). Ούτε Μουζακίτης, ούτε Σιπιόνι, ούτε Αντρέ Λουίζ, ούτε Γιαζίτσι. Όλα αυτά τα ονόματα είχαν παρελάσει ως βασικές υποψηφιότητες ενδεκάδας. Ο Μεντιλίμπαρ ετοίμασε την δική του συνταγή και αυτή του χάρισε, ένα ευχάριστο πρώτο ημίχρονο. Αφού ο Τζολάκης (σε όλες τις μεγάλες νίκες υπάρχει ένας… Τζολάκης) στο πρώτο λεπτό έσωσε την ομάδα από κρυάδα, όλα τα άλλα κύλησαν υπέροχα για τους «ερυθρόλευκους».Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πιέζονταν σε τέτοιο βαθμό, που δεν είχαν να κάνουν πολλά πράγματα με την μπάλα. Μακρινές μπαλιές προς τον Τεττέη, που έχανε τις μονομαχίες και τσαντιζόταν. Τον έκανε αλλαγή ο Μπενίτεθ στο ημίχρονο και ο Ολυμπιακός παραμένει η μόνη ομάδα (από τις μεγάλες) που ο Ανδρέας ακόμα δεν έχει σκοράρει. Κι αφού πρώτα χάθηκαν δυο ευκαιρίες, στην συνέχεια ο Γεντβάι έκανε… δώρο στον Ζέλσον από αυτά που ο Πορτογάλος όχι απλά τα ανοίγει και τα ευχαριστιέται, αλλά τα απολαμβάνει κιόλας. Αριστοκρατικό τελείωμα με «γλείψιμο» της μπάλας παρακαλώ πριν το σουτάκι και 0- 1. Στα… σχοινιά από νωρίς το «τριφύλλι» και ενώ όλοι πίστευαν ότι θα ‘χαν πολλά να πουν οι δυο ομάδες κατά την ανάπαυλα, ήρθε ο Ροντινέι να βάλει δεύτερο γκολ πριν πάνε όλοι στα αποδυτήρια. Εκεί τελείωσε και ο αγώνας.Ο Μεντιλίμπαρ είχε πάρει δυο γκολ από τους παίκτες που επέλεξε για ακραία χαφ και στο δεύτερο μέρος ολόκληρη η ομάδα του διαχειρίστηκε τέλεια τον χρόνο. Δεν άφησαν τον Παναθηναϊκό να ενθουσιαστεί, είχαν δικές τους τις μονομαχίες και έφτασαν σε διπλό στην Λεωφόρο μετά από το 2021, αλλά και στην τελευταία παράσταση «αιωνίων» στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η ΑΕΚ παραμένει φαβορί για το πρωτάθλημα, έβγαλε εκτός τον ΠΑΟΚ, αλλά ο Ολυμπιακός μετά από αυτό το διπλό συνεχίζει να την καταδιώκει. Διακοπή τώρα στο πρωτάθλημα λόγω τελικού κυπέλλου και επόμενη κόκκινη υποχρέωση , πάλι εκτός έδρας, αυτή την φορά στην Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ…