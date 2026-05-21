Ασλανίδης για Καρυστιανού: Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης
Στον FM100 φιλοξενήθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, σχολιάζοντας τις τελευταίες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών.
Αναφερόμενος στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Ασλανίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο Μαξίμου ανοίξανε σαμπάνιες».
Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τη μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης από την ουσία της υπόθεσης, σημειώνοντας: «Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού».
