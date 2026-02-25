Ο Ολυμπιακός είχε έναν… ένδοξο θάνατο

Το έκαναν καλά, σωστά ως ένα σημείο, όμως όχι τόσο πολύ ώστε να σημειώσουν μια μεγάλη ανατροπή. Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεψαν τις εντυπώσεις σε αυτή την αναμέτρηση, αλλά δεν έκλεψαν την πρόκριση. Οι Γερμανοί χάρη στο 0- 2 του Πειραιά (αχ εκείνο το τρακάρισμα) πήραν την πρόκριση στους «16» και άφησαν απλά την ομάδα του Πειραιά να έχει να λέει για έναν… ένδοξο θάνατο. Εξάντλησαν όσα μπορούσαν οι ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας. Ένα γκολ ήθελαν για να κάνουν άνω- κάτω το παιχνίδι. Δεν το βρήκαν. Κι όμως:Το μεγαλύτερο μέρος από το πλάνο του Ολυμπιακού, είχε δουλέψει στο 45λεπτο. Οι επισκέψεις των Γερμανών στην μεγάλη περιοχή της ελληνικής ομάδας, ήταν πολύ λιγότερες συγκριτικά με όσα είχαμε δει στα δυο ματς στο «Καραϊσκάκης». Είχαν ένα δοκάρι, αλλά ως εκεί. Οι Πειραιώτες κρατούσαν μπάλα, είχαν την κατοχή, γύριζαν σωστά, αλλά στο σετ παιχνίδι δεν είχαν την παραπάνω πάσα που χρειαζόταν μόλις έφταναν σε απόσταση αναπνοής. Επιπλέον όταν πίεζαν, ακόμη και να έκλεβαν δεν έκαναν την επιλογή που έπρεπε ή έχαναν ένα κοντρόλ. Πιο μεγάλη φάση, εκεί που ο Ντάνι Γκαρθίοα έκανε τάκλιν ο Ζέλσον ήταν μόνος, αλλά το κοντρόλ του δεν τον βοήθησε.Το ματς ξεκίνησε με τον Σίκ να καταφέρνει να παιδέψει Ρετσο- Πιρόλα δυο φορές στο δεκάλεπτο. Ως εκεί… Μετά η Λεβερκούζεν δεν έκανε κάτι καλό για την πάρτη της. Με τρια χαφ ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να κατακτήσει πλήρως το κέντρο και να αποφύγει αυτά που έγιναν στο ματς του Πειραιά. Το πέτυχε. Όμως με Ζέλσον- Τσικίνιο και Ταρέμι μπροστά, είχε έναν απειλητικό λιγότερο (αριθμητικά), συν το ότι ο Ιρανός δεν πιέζει με την ίδια ταχυδύναμη που το κάνει ο Ελ Κααμπί. Όμως έτσι είναι η μπάλα. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ο Έσε έπαιζε πιο ψηλά από Γκαρθία- Μουζακίτη για να ενισχύσει στην πίεση και γενικά ο Ολυμπιακός ήταν νοικοκυρεμένος. Ο Γκαρθία έκανε καλά την δουλειά, ο Μεντιλίμπαρ μετά έβαλε και τον Σιπιόνι, έβαλε και τον Ελ Κααμπί. Άξιζε ένα γκολ τουλάχιστον η ομάδα; Ναι, άξιζε. Αν έπρεπε κάποιος να κερδίσει αυτός ήταν ο Ολυμπιακός. Δεν τους άφησε να κάνουν παιχνίδι. Φόρτωσε με χαφ. Στερήθηκε το φουλ επιθετικό κομμάτι, αλλά ήταν επιλογή. Η Λεβερκούζεν δέχθηκε πίεση, οι Πειραιώτες έκλεψαν μπάλες. Και να σκεφτείτε ότι στο τελευταίο εικοσάλεπτο, είδαμε τους Πειραιώτες να βγαίνουν με παίκτη ή παίκτες παραπάνω και να μην κάνουν μια σωστή πάσα την ώρα που έπρεπε. Πάλι θέμα με το γκολ και ήρθε ο αποκλεισμός.Το Champions League το ταξίδεψαν καλά οι «ερυθρόλευκοι», μην λέμε τα ίδια. Η παρουσία τους ήταν παραπάνω από συμπαθητική. Βγήκαν 18οι στην φάση των 36. Θα πάρουν ένα ποσό πάνω από 40 εκατομμύρια και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τους ζητήσει τον λόγο για όλο αυτό που άρχισε Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκε τέλη Φεβρουαρίου. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει να αφοσιωθεί αποκλειστικά και μόνο στο πρωτάθλημα. Για να δούμε…