Ο Ποντένσε αγρίεψε και ο Ολυμπιακός έκανε βόλτα στην Τρίπολη

Να φανταστείτε ότι στο πρώτο 8λεπτο ο Παναγιώτης Τσιντώντας είχε προλάβει να κάνει δυο σημαντικές επεμβάσεις. Βέβαια, ο πορτιέρε της Τρίπολης σε τούτο το διάστημα είχε δεχθεί και το πρώτο κόκκινο γκολ χωρίς να φέρει κάποια ευθύνη. Απλά εκτελέστηκε από τον Ντάνι Γκαρσία, που πήρε και πάλι μετά από καιρό το χρίσμα του βασικού από τον προπονητή του. Ο Μεντιλίμπαρ σε σχέση με την Νέα Φιλαδέλφεια δεν άλλαξε τον τερματοφύλακα, δεν άλλαξε το ντουέτο των στόπερ, ούτε το ένα μπακ ούτε το ένα κεντρικό χαφ ούτε το φορ. Τα νέα πρόσωπα ήταν ο Ονιομαέτσι, ο Ντάνι Γκαρσία, ο Ποντένσε, ο Ζέλσον και ο Νασιμέντο. Έξι δηλαδή στην ενδεκάδα και στο 1’57’’ ο Ντάνι Γκαρθία έριξε στα σκουπίδια κάθε πλάνο του Ράσταβτς. Και σα να μην του έφταναν αυτά του Αστέρα, ήρθε και το σουτ του Ταρέμι να δώσει το 0- 2 με την μπάλα να παίζει το δικό της παιχνίδι στον Τσιντώτα. Ο Ολυμπιακός με δυο λόγια, μπήκε να το… καθαρίσει εύκολα το εξ αναβολής και το έκανε.Ήταν στην διακριτική ευχέρεια του Μεντιλίμπαρ να διαχειριστεί το παιχνίδι ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Άλλο ένα κέρδος των πρωταθλητών, ήταν ότι δεν χρειαστηκε να μπουν στην διαδικασία της πίεσης. Μπορεί βαθμολογικά ο Αστέρας να είναι προτελευταίος, όμως είναι μια ομάδα που μπορεί να βγάλει ποιότητα και φυσικά στην έδρα της έχει και έξτρα βοήθεια από το γήπεδο και τις -πάντα- περίεργες καιρικές συνθήκες. Και για να προλάβω την απορία «εντάξει Παντελή ο καιρός είναι και για τους δυο» φυσικά και είναι, απλά ο Αστέρας τον έχει στην καθημερινότητά του , ενώ οι αντίπαλοι υποχρεώνονται να γνωρίζουν ξαφνικά τις ορέξεις του καιρού της Αρκαδίας.Ο Ποντένσε ήταν αυτός που οργίασε. Λέτε να πατάει ξανά το γκάζι; Θα το δούμε. Ο Πορτογάλος πάντως ήταν το δεύτερο κέρδος μετά από τους τρεις βαθμούς. Και τον έχει μεγάλη ανάγκη τον συγκεκριμένο ο Ολυμπιακός λόγω της ποιότητας, της κλάσης και των δύσκολων αγώνων. Με τον Ζέλσον φορτσάτο (πάλι το έβαλε το γκολάκι έστω και πάνω στην γραμμή) και τον Αντρέ Λουίζ να είναι σαν να άνηκε από το καλοκαίρι στην ομάδα, οι Πειραιώτες αν έχουν και τον Ποντένσε γκαζωμένο, τότε μπορούν να αισιοδοξούν για πολλά καλά στην επιθετική τους ανάπτυξη. Ο Κλέιτον πήρε τα πρώτα ερυθρόλευκα λεπτά του, έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά ας περιμένουμε. Άλλωστε θα είναι ξεκάθαρα τρίτος στην ιεραρχία των φορ.