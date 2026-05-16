Στα δύο χωρισμένη η χώρα από τον καιρό: Καταιγίδες και χαλάζι στον βορρά, λασποβροχές στον νότο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Έντονα φαινόμενα σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και Μακεδονία, ενώ λασποψιχάλες προβλέπονται στην Αττική λόγω της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης

Βαρομετρικό χαμηλό το οποίο κινείται βόρεια της βαλκανικής χερσονήσου θα δώσει τις επόμενες ώρες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.

Τα φαινόμενα στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Μακεδονία θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Επίσης στις νοτιότερες περιοχές (νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα), οι βροχές δεν θα έχουν αξιόλογη ένταση. Όλα τα φαινόμενα από το απόγευμα και μετά θα εξασθενήσουν. Στην Αττική μέχρι αργά το απόγευμα θα εκδηλώνονται τοπικές λασποψιχάλες.

Η βροχή


Παράλληλα όπως βλέπουμε και στην τελευταία εικόνα της δορυφορικής έχει ανοίξει ο δρόμος για μεταφορά αφρικανικής σκόνης με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Η σκόνη σταδιακά μέχρι αύριο θα επηρεάσει την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα και το βράδυ θα υποχωρήσει σε όλες τις περιοχές.

Η σκόνη


Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
