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Επιχείρηση διάσωσης 78χρονου που έπεσε σε γκρεμό στην Καστοριά
Επιχείρηση διάσωσης 78χρονου που έπεσε σε γκρεμό στην Καστοριά
Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στο Βογατσικό και μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου η επιχείρηση διάσωσης ενός 78χρονου άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε γκρεμό στο Βογατσικό Καστοριάς. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες, που τον προσέγγισαν σε δύσβατη περιοχή και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης του 78χρονου ημεδαπού ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε ότι είχε τραυματιστεί ύστερα από πτώση σε γκρεμό στην περιοχή Βογατσικό Καστοριάς.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άργους Ορεστικού και την 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).
Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο σε δύσβατο σημείο και κατάφεραν να τον προσεγγίσουν. Αφού τον ακινητοποίησαν, τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο ανέλαβε τη διακομιδή του για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.
Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης του 78χρονου ημεδαπού ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε ότι είχε τραυματιστεί ύστερα από πτώση σε γκρεμό στην περιοχή Βογατσικό Καστοριάς.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άργους Ορεστικού και την 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).
Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένου ηλικιωμένου άνδρα σε ασφαλές σημείο, ύστερα από πτώση του σε γκρεμό στην περιοχή Βογατσικό Καστοριάς και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2026
Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο σε δύσβατο σημείο και κατάφεραν να τον προσεγγίσουν. Αφού τον ακινητοποίησαν, τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
Εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο ανέλαβε τη διακομιδή του για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.
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