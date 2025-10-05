Με ένα ημίχρονο και ένα στόπερ, ο Ολυμπιακός ήταν δύσκολο να μην χάσει

Οι Θεσσαλονικείς δεν έλυσαν ξαφνικά όλα τους τα προβλήματα, αλλά δεν ήταν και τόσο τραγικοί όσο τους παρουσίαζαν ακόμη και οι ίδιοι οι υποστηρικτές τους. Αντιθέτως, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν αποφασισμένοι και μάλλον εκμεταλλεύτηκαν και την χαλαρότητα του Ολυμπιακού. Ένα από τα θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τον Μεντιλίμπαρ είναι το στυλ με το οποίο αντιμετωπίστηκε η αναμέτρηση μετά το 45λεπτο. Όσο πέρναγε η ώρα ο ΠΑΟΚ αγρίευε και ο Ολυμπιακός αντιδρούσε σπασμωδικά. Ο Λουτσέσκου ήταν παρεμβατικός στο ματς, του Βάσκου δεν του «έκατσαν» οι επιλογές.Όσο για την αρχή; Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήθελε να χαλάσει την ομάδα που μπήκε καλά στο ματς του Λονδίνου. Για αυτό τον λόγο άφησε τους δέκα από τους έντεκα, έχοντας μόνο τον Μπιανκόν στην θέση του Ρέτσου. Η τραγική ειρωνεία ήταν βέβαια, πως ο Γάλλος αποτέλεσε την εξαίρεση ειδικά στο πρώτο μέρος, όσον αφορά στον τρόπο που λειτούργησε ο Ολυμπιακός. Το γράφω αυτό γιατί ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, έχοντας μάλιστα και προσωπικά σφάλματα τα οποία δεν τα πλήρωσε η ομάδα του, για δυο λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι οι αντίπαλοι που τα εκμεταλλεύτηκαν δεν αποφάσισαν σωστά. Ο δεύτερος λόγος, η παρουσία του Πιρόλα, ο οποίος είναι έτοιμος πλέον να γυρίσει -όποτε το επιθυμήσει- στην πατρίδα του και να πάρει θέση βασικού σε όποια ομάδα συμφωνήσει. Ο Πιρόλα έπαιζε μόνος του -όσο βαρύ κι αν είναι αυτό που γράφω- στο κέντρο της κόκκινης άμυνας. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικά άλλη φορά για τον Ιταλό στόπερ. Επιστροφή στα της Τούμπας. Οι νταμπλούχοι μπήκαν πολύ καλά στο παιχνίδι, έβγαλαν σχεδόν άνετα το 45λεπτο, όπου αν είχαν από κάτι πρόβλημα, αυτό ήταν μόνο οι εμπνεύσεις του Κωνσταντέλια. Η επίθεση που έφερε το γκολ ήταν υποδειγματική και η εκτέλεση από -ποιον άλλον;- τον Τσικίνιο εξαιρετική. Όλα τέλεια λοιπόν αν το ματς τελείωνε εκεί. Όπως έγραψα στον πρόλογο όμως στο δεύτερο μέρος, έγιναν άλλα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ βρήκε ένα γκολ χάρη στην άμεση αντίδραση του τερματοφύλακά του που «έχτισε» την επίθεση μετά από εις βάρος του κόρνερ. Ο Ορτέγκα είχε μείνει πίσω μπόρεσε να τζαρτζάρει σωστά τον Τάισον, αλλά μετά γλίστρησε και άφησε τον Βραζιλιάνο να προχωρήσει και να σκοράρει. Ο Λουτσέσκου έβγαλε καπάκι τον σκόρερ και έφερε αριστερά τον Ζίβκοβιτς. Του βγήκε , αφού ο Σέρβος ήταν αυτός που «έχτισε» την επίθεση του δεύτερου τέρματος. Ο Κωνσταντέλιας χόρεψε τον Μπιανκόν (σ’ όλο το ματς το έκανε) , προσποιήθηκε στον Κοστίνια και του έγινε πέναλτι. Ο Ολυμπιακός είχε πλέον «ξυπνήσει» όλη την Τούμπα. Και τα λάθη συνεχίζονταν. Ο Μεϊτέ είχε πάρει κατά κράτος την μάχη του κέντρου ολομόναχος, ενώ και ο Λόβρεν μετά από πολύ καιρό έκανε δυναμικό παιχνίδι πίσω. Ο Ταρέμι δεν πρόλαβε να μπει στην ουσία του ματς, ενώ οι Ποντένσε- Ζέλσον στο πρώτο μέρος ανα πάσα στιγμή έδειχναν έτοιμοι να σκοράρουν, όμως στο δεύτερο εξαφανίστηκαν.Συμπερασματικά, ο Ολυμπιακός πάει σε αυτή την διακοπή όντας τρίτος στην βαθμολογία. Τους χαμένους του βαθμούς όμως δεν μπορεί κανείς να τους πει εκτός προγράμματος. Ένα Χ στην Λεωφόρο και μια ήττα στην Τούμπα. Υπάρχει μεγάλος δρόμος στο πρωτάθλημα, ο Μεντιλίμπαρ ρίσκαρε να πάει χωρίς rotation στο ματς της Θεσσαλονίκης φάνηκε να του βγαίνει στο πρώτο ημίχρονο, όμως αποδείχθηκε προβληματικό στο δεύτερο. Ο ΠΑΟΚ το είχε μεγάλη ανάγκη αυτό το ματς, έπαιξε 45λεπτά στα… κόκκινα και έσωσε την παρτίδα.