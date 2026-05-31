Ο Νικόλας Ράπτης θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στο ραδιόφωνο: Στην αρχή έλεγε ότι δεν κάνω, μετά μου είπε «ρε φίλε, βγες μπροστά»
Ο ραδιοφωνικός παραγωγός ανέτρεξε στα πρώτα του βήματα στον χώρο
Στα πρώτα του βήματα στο ραδιόφωνο ανέτρεξε ο Νικόλας Ράπτης, θυμούμενος όσα έλεγε τότε για εκείνον ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Αν και ξεκίνησε από το εμπορικό και διαφημιστικό τμήμα, τελικά οδηγήθηκε μπροστά στο μικρόφωνο.
Ο παρουσιαστής όμως, που τότε εργαζόταν μαζί του στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό, δεν πίστεψε αρχικά στις ικανότητές του. Γρήγορα όμως ο Νικόλας Ράπτης άρχισε να σημειώνει πρόοδο, πράγμα που αναγνώρισε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
Το βράδυ του Σαββάτου 31 Μαΐου, προβλήθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε ο Νικόλας Ράπτης στην εκπομπή «Αστερόσκονη». Μεταξύ άλλων, μίλησε για το ξεκίνημά του στο ραδιόφωνο. Όπως είπε: «Είχα δώσει συνέντευξη τον Νοέμβρη του 2009 στο Mad Radio. Στο εμπορικό κομμάτι ξεκίνησα, στο διαφημιστικό, και λόγω του χαρακτήρα μου, που ήμουνα λίγο έντονος κι έκανα πλάκα, οδηγήθηκα στο ραδιόφωνο. Τότε ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Σταμάτης και δυο βδομάδες τους παρατηρούσα, γιατί δεν τους προλάβαινα στην ταχύτητα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μού είχε πει ο Δημήτρης ότι είχε πάει στον τότε διευθυντή προγράμματος να του πει ότι «το παιδί δεν κάνει ρε παιδί μου, ας φύγει». Έκανα ένα κλικ και μου λέει ''ρε φίλε βγες μπροστά''. Και ξεκίνησα εκεί».
Δείτε το βίντεο
Εξηγώντας γιατί ήθελε να ασχοληθεί με το ραδιόφωνο, ο Νικόλας Ράπτης μοιράστηκε την αγάπη του για το μέσο. Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του «παιδί του ραδιοφώνου», αφού τον συντρόφευε ακόμη και τις ώρες που διάβαζε. «Ήθελα πολύ να κάνω ραδιόφωνο, γιατί διάβαζα με ραδιόφωνο, είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Μπορεί κάποιος που μας βλέπει τώρα νεότερος να μην το καταλαβαίνει, αλλά έλεγα και προχθές στους ''Άχαστους'' που τα λέγαμε με τον Τσουβέλα, που κάνει κι αυτός πολλά χρόνια ραδιόφωνο, ότι εμείς δεν είχαμε παραστάσεις των ανθρώπων που κάναν ραδιόφωνο. Δεν ξέραμε ποιοι είναι, φανταζόμασταν», πρόσθεσε.
Η αγάπη του για το ραδιόφωνο ήταν τέτοια που έγραφε σε κασέτες διάφορες εκπομπές. «Όλοι φανταζόμασταν τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δεν γκούγκλαρες μία ''πώς είναι;''. Οπότε αυτός ήταν ο ρομαντισμός του ραδιοφώνου, εγώ διάβαζα με ραδιόφωνο. Έγραφα τις εκπομπές του Galaxy FM, Ράδιο Άμφισσα και διάβαζα. Οπότε, το ραδιόφωνο ήταν ένα πολύ μικρόβιο στο αίμα μου, ήθελα να το κάνω, και τα κατάφερα», κατέληξε.
