Τραμπ: Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία και αυτή θα είναι καλή για τις ΗΠΑ
Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε να διαψεύσει αναφορά του CNN ότι η συμφωνία δεν αναφέρεται στα πυρηνικά
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.
«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία και αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ και όσους είναι μαζί μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
Νωρίτερα με ανάρτησή του θέλησε να διαψεύσει αναφορά του CNN ότι η συμφωνία δεν αναφέρεται στα πυρηνικά.
«Το CNN με τα fake news είπε σήμερα, όπως συνηθίζει, ότι η συμφωνία μου για τα πυρηνικά του Ιράν δεν μιλά για τα πυρηνικά, ενώ στην πραγματικότητα αναφέρει πολύ καθαρά ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», έγραψε.
Πρόσθεσε ότι «στη συνέχεια, η συμφωνία αναφέρεται με πολύ ισχυρές και εκτενείς λεπτομέρειες, σε διάφορες άλλες πτυχές του ζητήματος των πυρηνικών. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας», πρόσθεσε πριν επιτεθεί στο CNN λέγοντας ότι είναι «μια καταστροφή με χαμηλή θεαματικότητα».
Δημοσιεύματα την περασμένη εβδομάδα ανέφεραν ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν καταλήξει σε προσχέδιο το οποίο χρειαζόταν και έγκριση από την ηγεσία των δύο χωρών, αλλά από τότε ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά έχει προβεί σε τέτοιες ενέργειες.
