Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Υπήρχαν μέρες που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς, έχω κουραστεί από τα κομπλιμέντα»



«Υπήρχαν μέρες που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς»



Ο «Greek Freak» και ο οικογενειάρχης

Η αυθεντικότητα και η σχέση με τον κόσμο

«Δεν θέλω άλλα κομπλιμέντα, θέλω άλλο ένα δαχτυλίδι»

Μιλώντας για την ιστορία που αφηγείται η ταινία, ο Αντετοκούνμπο επιμένει ότι οι πρωταγωνιστές δεν είναι ο ίδιος και τα αδέλφια του. «Το πραγματικό μήνυμα είναι η θυσία των γονιών μου. Άφησαν πίσω τους την οικογένειά τους, τους φίλους τους, το ασφαλές περιβάλλον που είχαν στη Νιγηρία για να έρθουν στην Ελλάδα και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους. Όλα όσα έχω πετύχει ξεκίνησαν από τη δική τους απόφαση και τις δικές τους θυσίες. Οι πραγματικοί ήρωες της ιστορίας είναι εκείνοι».Συγκινημένος μίλησε και για τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από εννέα χρόνια. «Ξέρω πόσο πονά αυτή η απώλεια. Ο πατέρας μου ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε ενωμένη την οικογένεια. Ήταν ο προστάτης μας, ο άνθρωπος που έβλεπε μπροστά. Δούλευε ασταμάτητα για να βάλει φαγητό στο τραπέζι».Ο Γιάννης αποκάλυψε ότι υπήρξαν περίοδοι ακραίων στερήσεων. «Υπήρχαν μέρες που δεν έτρωγε ο ίδιος για να φάμε εμείς. Αυτός μας δίδαξε τι σημαίνει οικογένεια, ενότητα και αλληλεγγύη. Ελπίζω να μπορέσω να γίνω για τα παιδιά μου ένας πατέρας εξίσου καλός με εκείνον».Ο Αντετοκούνμπο παραδέχεται ότι ο άνθρωπος που βλέπει το κοινό στα γήπεδα διαφέρει πολύ από τον άνθρωπο που βρίσκεται στο σπίτι. «Η γυναίκα μου λέει συχνά ότι έχω δύο προσωπικότητες. Όταν με βλέπει να αγωνίζομαι, κάποιες φορές δυσκολεύεται να πιστέψει ότι βλέπει τον ίδιο άνθρωπο».Στο γήπεδο είναι ο Greek Freak, ο MVP, ο ηγέτης των Μπακς και ένας από τους πιο επιβλητικούς αθλητές στον κόσμο. Στο σπίτι, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. «Αλλάζω πάνες, ετοιμάζω φαγητό, βάζω τα παιδιά για ύπνο και περνάω χρόνο με τη γυναίκα μου. Είμαι ήρεμος και χαλαρός. Μου αρέσει να περπατάω μόνος μου στον δρόμο και να ζω φυσιολογικά. Ο κόσμος πολλές φορές μου λέει να σταματήσω να το κάνω, αλλά δεν με ενοχλεί όταν οι άνθρωποι με πλησιάζουν για να με χαιρετήσουν».Ο Έλληνας σούπερ σταρ θεωρεί ότι ο λόγος που ο κόσμος συνεχίζει να τον αγαπά δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τις αθλητικές του επιτυχίες.«Στον αθλητισμό πολλές φορές περιμένουν από εμάς να λειτουργούμε σαν ρομπότ. Αν δείξεις συναίσθημα, κάποιοι το εκλαμβάνουν ως αδυναμία. Εγώ προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Αν θέλω να γελάσω, θα γελάσω. Αν θέλω να φωνάξω, θα φωνάξω. Αν είμαι νευρικός, θα το δείξω».Όπως λέει, αυτή η στάση τον βοηθά να παραμένει αυθεντικός. «Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αυθεντικότητα. Βλέπουν ότι δεν προσποιούμαι κάτι που δεν είμαι. Ίσως γι' αυτό νιώθουν κοντά μου». Παράλληλα, εξηγεί ότι οι μεγαλύτερες επιρροές στη ζωή του ήταν οι γονείς του, ενώ ως αθλητικά πρότυπα ξεχωρίζει τον, τονκαι τονΙδιαίτερη αναφορά έκανε και στον«Παρακολούθησα πρόσφατα το ντοκιμαντέρ του στο Netflix. Αυτό που θαύμαζα πάντα ήταν ότι έπαιζε με χαρά. Χαμογελούσε συνεχώς και κανείς δεν μπορούσε να του πάρει αυτό το χαμόγελο».Παρά τις ατομικές διακρίσεις, τα βραβεία MVP και το πρωτάθλημα του 2021, ο Γιάννης ξεκαθαρίζει ότι δεν αισθάνεται χορτάτος από επιτυχίες. «Έχω πει στη γυναίκα μου ότι έχω κουραστεί από τα κομπλιμέντα. Δεν θέλω άλλα κομπλιμέντα. Θέλω να ξαναβρώ την πραγματική "πείνα". Θέλω να κατακτήσω άλλο ένα πρωτάθλημα».Και όταν η συζήτηση φτάνει στο μέλλον, η απάντησή του είναι αποκαλυπτική για τη φιλοδοξία που εξακολουθεί να τον διακατέχει. «Θα ήθελα να κερδίσω πέντε πρωταθλήματα στα επόμενα πέντε χρόνια. Ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά αυτή είναι η νοοτροπία μου. Ακόμη και ένα να κατακτήσω, θα είμαι ευτυχισμένος. Αν είναι δύο, τότε θα είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο».