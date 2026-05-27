Νέος φόρος στα ακίνητα

Σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουμε σοβαρή στεγαστική κρίση και τα ενοίκια είναι στα ύψη, η Κυβέρνηση επέλεξε να επιβαρύνει τα ακίνητα με νέους φόρους. Συγκεκριμένα έχει τεθεί σε διαβούλευση ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προβλέπει έναν νέο φόρο υπέρ των περιφερειών. Ειδικότερα, το ΤΑΠ και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που εισπράττουν οι δήμοι μεταμορφώνεται σε έναν νέο φόρο διπλάσιο του ισχύοντος ΤΑΠ, από 0,25-0,35‰ σε 0,30-0,70‰. Επιπλέον επιβάλλεται και ένας νέος φόρος υπέρ των Περιφερειών που βαφτίστηκε «Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης», ο οποίος επιβάλλεται εφόσον το αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όλα αυτά προβλέπεται να ισχύσουν από τον Ιανουάριο 2027.Η Κυβέρνηση υπεραμύνεται της νέας φορολογικής επιβάρυνσης ισχυριζόμενη πως πρόκειται για εξορθολογισμό και εκλογίκευση παλαιών φόρων, πως τα ποσά που κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες δεν θα είναι σημαντικά και άλλα τέτοια ανάλογα. Φυσικά όπως γνωρίζουμε όλοι και ο ΕΝΦΙΑ ως ΕΤΗΔΔΕ και υπό το πρόσχημα της προσωρινής επιβάρυνσης ξεκίνησε την καριέρα του και έκτοτε δεν σταματήσαμε να πληρώνουμε.Στο ερώτημα ποιος θα σηκώσει το βάρος του νέου φόρου στα ακίνητα, η Κυβέρνηση σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου απαντά πως αυτό είναι θέμα μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το βάρος τελικά θα το σηκώσουν οι ενοικιαστές, είτε αποδεχόμενοι να πληρώνουν τον νέο φόρο, είτε με αναπροσαρμογή του ενοικίου.Η ουσία είναι ότι επειδή οι δήμοι και Περιφέρειες είναι βαρέλι δίχως πάτο, η Κυβέρνηση -για να μην επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και επηρεάσει τον στόχο για το πλεόνασμα- έχωσε έναν ακόμη φόρο στα ακίνητα που ελπίζει ότι θα χαθεί κάπου μέσα στον λογαριασμό της ΔΕΗ. Κι αν ασκηθεί κριτική, οι Κυβερνητικοί θα απαντούν πως μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ όπως και άλλους φόρους κ.λπ. Ό,τι όμως και αν απαντούν στον πολιτικό διάλογο, το πραγματικό αντίκρισμα της νέας φορολογικής επιβάρυνσης θα αποτυπωθεί, σε πρώτη φάση, στα ενοίκια.Το 2014, λίγο πριν πέσει η τότε Κυβέρνηση της ΝΔ, είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά δημοσίως η πρόταση ο ΕΝΦΙΑ να περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να σταματήσει ο προϋπολογισμός να αιμοδοτεί τους δήμους. Αν και η εξαγγελία επαναλήφθηκε κάποια στιγμή το 2019, τίποτε τέτοιο δεν έγινε. Και κάτι τέτοιο -με μια φροντίδα για τους δήμους που δεν θα είχαν επαρκή έσοδα- θα ήταν μια ουσιαστική και σημαντική μεταρρύθμιση, από αυτές που θα στήριζαν όχι μόνον οι ψηφοφόροι της ΝΔ, αλλά και όλοι οι λογικοί πολίτες.