Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο… του Αρη

Το μπάσκετ είναι το μοναδικό άθλημα που έχει υπερυψωμένο στόχο





Το μπάσκετ λέει: «Αψήφησε τη βαρύτητα, πέτα» – και εμείς ξέρουμε ότι αυτό είναι αδύνατο. Δεν μπορούμε να αψηφήσουμε τη βαρύτητα, δεν μπορούμε να πετάξουμε. Το μπάσκετ όμως λέει: κάν’ το όπως και να ‘χει.







Αυτό είναι εν ολίγοις το -ας το πούμε- μανιφέστο του Ντέιβιντ Χολάντερ, ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, προφανώς φανατικού της καλαθόσφαιρας, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια έγραψε το βιβλίο ”How Basketball Can Save the World.



Δεν ξέρω αν το μπάσκετ μπορεί να σώσει όλο τον κόσμο αλλά υποψιάζομαι πως μπορεί να «σώσει» τους φίλους του Αρη με δεδομένη την «ασάφεια» που επικρατεί τη δεδομένη χρονική στιγμή στο ποδοσφαιρικό τμήμα.







Η 5η θέση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική αλλά για μια ομάδα που δεν μπόρεσε να κάνει ούτε μία υπέρβαση σε εκτός έδρας ματς, αυτή αποτελεί το μάξιμουμ των δυνατοτήτων της.



Η μέτρια πορεία του αγωνιστικού δεν μπορεί να αλλοιώσει τη μεγάλη εικόνα: η πρώτη χρονιά της διοίκησης Σιάο στην ΚΑΕ δεν ήταν απλώς επιτυχημένη, αλλά υπέρεπιτυχημενη.



Κλείσιμο



Ωστόσο οι πραγματικές προθέσεις μιας ομάδας ορίζονται από την επιλογή προπονητή.



Ο Μίλιτσιτς βελτίωσε την εικόνα του Αρη, συγκριτικά με το τι παρέλαβε από τον Κάραϊτσιτς αλλά δεν έπεισε πως έχει την ικανότητα να ηγηθεί μιας ομάδας θα έχει σαν βασικό στόχο την κατάκτηση του EuroCup, οπότε θα αποτελέσει παρελθόν.



Διακαής πόθος στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο είναι ο Βασίλης Σπανούλης.



Αρα μας ζητάει όχι μόνο να συνεργαζόμαστε και να προσαρμοζόμαστε, αλλά και να ανυψωνόμαστε.Το μπάσκετ λέει: «Αψήφησε τη βαρύτητα, πέτα» – και εμείς ξέρουμε ότι αυτό είναι αδύνατο. Δεν μπορούμε να αψηφήσουμε τη βαρύτητα, δεν μπορούμε να πετάξουμε. Το μπάσκετ όμως λέει: κάν’ το όπως και να ‘χει.Αυτό πρεσβεύει το μπάσκετ: να κοιτάς ψηλά και να κάνεις αυτό που σου λένε ότι δεν γίνεται. Να υλοποιείς αυτό που θεωρούν αδιανόητο.»Αυτό είναι εν ολίγοις το -ας το πούμε- μανιφέστο του Ντέιβιντ Χολάντερ, ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, προφανώς φανατικού της καλαθόσφαιρας, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια έγραψε το βιβλίο ”How Basketball Can Save the World.Δεν ξέρω αν το μπάσκετ μπορεί να σώσει όλο τον κόσμο αλλά υποψιάζομαι πως μπορεί να «σώσει» τους φίλους του Αρη με δεδομένη την «ασάφεια» που επικρατεί τη δεδομένη χρονική στιγμή στο ποδοσφαιρικό τμήμα.Η χρονιά στην μπασκετική ομάδα, η πρώτη στην εποχή Ρίτσαρντ Σιάο, ολοκληρώθηκε χθες με την ήττα από την ΑΕΚ και αποκλεισμό από τα ημιτελικά των πλέι οφ.Η 5η θέση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική αλλά για μια ομάδα που δεν μπόρεσε να κάνει ούτε μία υπέρβαση σε εκτός έδρας ματς, αυτή αποτελεί το μάξιμουμ των δυνατοτήτων της.Η μέτρια πορεία του αγωνιστικού δεν μπορεί να αλλοιώσει τη μεγάλη εικόνα: η πρώτη χρονιά της διοίκησης Σιάο στην ΚΑΕ δεν ήταν απλώς επιτυχημένη, αλλά υπέρεπιτυχημενη.Ακόμα και στο αγωνιστικό, εκεί όπου δεν βγήκαν οι επιλογές, η πολιτική του Σιάο κατέδειξε τις προθέσεις του για το τι θα ακολουθήσει: αύξησε το μπάτζετ κι έφερε παίκτες όπως ο Νουά και ο Κώστας Αντετοκούνμπο που θα αποτελέσουν κορμό και για την επόμενη χρονιά.Ωστόσο οι πραγματικές προθέσεις μιας ομάδας ορίζονται από την επιλογή προπονητή.Ο Μίλιτσιτς βελτίωσε την εικόνα του Αρη, συγκριτικά με το τι παρέλαβε από τον Κάραϊτσιτς αλλά δεν έπεισε πως έχει την ικανότητα να ηγηθεί μιας ομάδας θα έχει σαν βασικό στόχο την κατάκτηση του EuroCup, οπότε θα αποτελέσει παρελθόν.Διακαής πόθος στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο είναι ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο άνθρωπος κλειδί για την υλοποίηση αυτής της προοπτικής -που μέχρι πριν λίγους μήνες θα υπήρχε μόνο στη… σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας- είναι ο Νίκος Ζήσης.



Ο τεχνικός διευθυντής του Αρη παρουσίασε στον Σιάο δυο δρόμους για τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν: έναν που περιλάμβανε για προπονητή τον -κουμπάρο του- Σπανούλη με παράλληλη εκτόξευση του μπάτζετ και άλλη μία με ξένο προπονητή και αύξηση του μπάτζετ σύμφωνα με το βασικό πλάνο του πρότζεκτ.



Ο Σιάο πείστηκε από τον Ζήση πως η περίπτωση του Σπανούλη αξίζει τα λεφτά της και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε το… ψήσιμο.



Ο Σπανούλης είναι προπονητής επιπέδου Ευρωλίγκα ωστόσο τα στάνταρ του δεν μπορούν να τα καλύψουν οι δύο ομάδες του Βελιγραδίου και η Ντουμπάι, που έδειξαν ενδιαφέρον για αυτόν.



Το σενάριο να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων, περιμένοντας εν ευθέτω χρόνω να προκύψει κάτι από την Ευρωλίγκα που θα τον καλύψει, είναι υπαρκτό.



Οπως υπαρκτό είναι και το σενάριο συνεργασίας του με τον Αρη, σε μια προοπτική που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο άθλημα στην Ελλάδα.



Κάτι που πέρσι τέτοια ημέρα θα ήταν εξίσου πιθανό όσο και να πήγαινε ο… Μίκελ Αρτέτα στον ποδοσφαιρικό Αρη.



Όπως είπε και ο Χολάντερ: «Αυτό πρεσβεύει το μπάσκετ: να κοιτάς ψηλά και να κάνεις αυτό που σου λένε ότι δεν γίνεται. Να υλοποιείς αυτό που θεωρούν αδιανόητο.»

26.05.2026, 21:10