Ανακαλύφθηκε νέο είδος εντόμου σε σπηλιά στο Καστελόριζο και πήρε το όνομά του από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Μια εντυπωσιακή επιστημονική ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο Καστελόριζο , όπου ερευνητές που μελετούσαν τη βιοποικιλότητα του νησιού εντόπισαν ένα είδος εντόμου που δεν ήταν μέχρι σήμερα γνωστό στην επιστήμη. Το νέο είδος βρέθηκε να ζει στα τοιχώματα υπόγειας σήραγγας και ανήκει στην οικογένεια των σπηλαιόβιων γρύλων.Το έντομο έλαβε την ονομασία, εμπνευσμένη από τον, το μυθικό πλάσμα που κατοικεί στα βάθη της Μόρια στο έργο του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».Η ανακάλυψη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Orthoptera Research και προσθέτει ένα ακόμη μέλος στο γένος Dolichopoda, μια ομάδα γρύλων που έχει εξελιχθεί ώστε να επιβιώνει σε σκοτεινά, υγρά και υπόγεια περιβάλλοντα. Τα συγκεκριμένα έντομα απαντώνται κυρίως σε περιοχές τηςκαι τηςΠαρά το μικρό του μέγεθος, το Καστελόριζο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τους επιστήμονες, καθώς φιλοξενεί αρκετά σπάνια είδη ασπόνδυλων οργανισμών, μεταξύ των οποίων σκορπιοί, ισόποδα, ακρίδες και σκαθάρια.Στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τη, οι επιστήμονες εξερεύνησαν το μοναδικό χερσαίο σπήλαιο της περιοχής, μια τεχνητή υπόγεια σήραγγα περίπου 25 μέτρων, η οποία βρίσκεται στιςΚατά τη διάρκεια της εξερεύνησης παρατήρησαν μεγάλους αριθμούς γρύλων να καλύπτουν τους τοίχους και τις οροφές της σήραγγας, παραμένοντας προσκολλημένοι στις κάθετες επιφάνειες.Το εύρημα τράβηξε αμέσως την προσοχή των ερευνητών. Οι μορφολογικές μελέτες και οι γενετικές αναλύσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι επρόκειτο για ένα εντελώς νέο είδος, το οποίο δεν είχε περιγραφεί ξανά.Ο Dolichopoda balrogi έχει καφέ χρώμα και ιδιαίτερα μακριά, καμπυλωτά πόδια, χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να κινείται με ευκολία σε απότομα ή ακόμη και κρεμαστά σημεία μέσα στο υπόγειο περιβάλλον.

