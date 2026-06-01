Αγίου Πνεύματος 2026: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

Με διαφορετικούς κανόνες λειτουργούν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου, ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος
, καθώς η συγκεκριμένη ημέρα δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους εργαζομένους.
Για τον ιδιωτικό τομέα, η εορτή δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός εργαζομένων δεν θα εργαστεί, καθώς αυτό προβλέπεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρήσεων ή πρακτικές που εφαρμόζονται διαχρονικά σε συγκεκριμένους κλάδους.
Στον δημόσιο τομέα, αντίθετα, η ημέρα θεωρείται αργία, με αποτέλεσμα οι δημόσιες υπηρεσίες να παραμείνουν κλειστές. Κλειστές θα είναι επίσης οι τράπεζες, ενώ δεν θα λειτουργήσουν ούτε τα σχολεία και τα φροντιστήρια.
Από την άλλη πλευρά, η αγορά αναμένεται να κινηθεί σε φυσιολογικούς ρυθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα σούπερ μάρκετ προβλέπεται να λειτουργήσουν κανονικά, όπως και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων.
Πώς λειτουργούν τα καταστήματα
Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που σημαίνει ότι το λιανεμπόριο δεν επηρεάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο.
Τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό με το συνήθη προγραμματισμό τους, ενώ τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν κανονικά.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές ισχύουν ειδικές τοπικές ρυθμίσεις ή διατηρούνται έθιμα που διαφοροποιούν το καθεστώς λειτουργίας της αγοράς.
Οι περιοχές όπου τα καταστήματα είναι κλειστά
Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, πρότεινε τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο.
Παράλληλα, τοπική αργία εφαρμόζεται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα.
Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το ωράριο που θα ισχύσει στην περιοχή τους.