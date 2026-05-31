Πόλεμος Μαραντζίδη - Βαξεβάνη: Μηνύει τον εκδότη που τον κατηγορεί ως σύμβουλο Βρετανικών υπηρεσιών -Στο πλευρό του καθηγητή ο Ράμμος

Ράμμος: Είμαι στο πλευρό Μαραντζίδη, αθλιότητα και τοξικότητα αυτή η μορφή δημοσιογραφίας

Βαξεβάνης σε Ράμμο: Αν δεν ήταν το Documento δεν θα σε ήξερε κανείς

Ο κύριος Μαραντζιδης φαίνεται ότι αποτελεί μέλος ενός δικτύου που στο όνομα της αντιμετώπισης του «Ρωσικού κινδύνου» (κατά τα πρότυπα του παλιού Σοβιετικού κινδύνου και του αντικομμουνισμού που υπηρέτησε ο Μαραντζιδης ) ουσιαστικά γινόταν εργαλείο Βρετανικής προπαγάνδας. Στο δίκτυο αυτό ανήκαν και Έλληνες δημοσιογράφοι. Όσα γράψαμε όχι μόνο είναι αληθινά και αποτελούν μάλιστα θέμα κριτικής στην Βρετανία για τις μεθόδους του Foreign Office, αλλά έχουν δημοσιευτεί το 2018 στο Documento ως μέρος μεγάλης έρευνας που ξεκίνησε με στοιχεία των Anonymous.Ο Νίκος Μαραντζιδης δεν θέλησε τότε ούτε να μας δώσει απαντήσεις παρότι το ζητήσαμε, αλλά (τι άλλο να έκανε) αποδέχθηκε σιωπηλά την δημοσίευση των ντοκουμέντων. Οκτώ χρόνια μετά, αποφάσισε και να θιγεί και να μιλήσει για συκοφαντίες και να απειλήσει με μηνύσεις. Είμαστε εδώ για να κάνει ο,τι θέλει. Μπορεί να ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα που συμβουλεύει εσχάτως, τι τύχη είχαν όσοι επιχείρησαν να κρυφτούν δια των μηνύσεων και της τεχνητής ευθιξίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία ωστόσο ότι χαρακτηρίζει την αδιαμφισβήτητη σχέση του με την οργάνωση Integrity Initiative ως μομφή που κάνουμε περί κατασκοπίας και πρακτόρων. Εμείς δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτή η σχέση και αν φτάνει σε επίπεδα κατασκοπίας, αλλά επιστημονικό έργο δεν είναι να εξυπηρετείς το Βρετανικό κράτος έναντι άλλου ξένου κράτους. Έχει όμως σημασία ότι Νίκος Μαραντζιδης στην απάντηση-απειλή στο Documento μετέρχεται μεθόδων που είναι τακτική άλλων κύκλων.Αντιστρέφοντας την πραγματικότητα υποστηρίζει πώς η σύνδεσή του με πρακτοροδουλειές (συ είπας) γίνεται για να δικαιολογηθεί η παρακολούθηση όσων συναναστρέφεται δηλαδή του Τσίπρα. Συνδέει την εφημερίδα που αποκάλυψε τις υποκλοπές και τη λίστα των παρακολουθούμενων από το καθεστώς Μητσοτάκη, με δικαιολόγηση μελλοντικών παρακολουθήσεων. Για να έχει κάποιος το θράσος να το κάνει αυτό είναι ή ανόητος ή ξεδιάντροπος ή υπηρετεί βρόμικο σχέδιο.Η αγαπημένη οργάνωση του Μαραντζιδη πάντως, πήρε μέρος όπως αποκαλύπτει ο Βρετανικός Τύπος, σε επιχειρήσεις δολοφονίας χαρακτήρα του Εργατικού Τζέρεμι Κόρμπιν. Όπως χαρακτηριστικά γράφεται στη Sunday Mail: «Εκρηκτικά έγγραφα που διέρρευσαν και παραδόθηκαν στην Sunday Mail αποκαλύπτουν ότι η Integrity Initiative χρηματοδοτείται με 2 εκατομμύρια λίρες από τα χρήματα του Υπουργείου Εξωτερικών και διοικείται από ειδικούς στις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών”. Υπάρχει ακόμη πληθώρα εγγράφων για το ρόλο της συγκεκριμένης Οργάνωσης βιτρίνας τα οποία θα δημοσιεύσουμε περιμένοντας φυσικά και την απάντηση Μαραντζιδη, στον οποίο θα θυμίσουμε την παροιμία (Ελληνική όχι Βρεταννική) «λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του»».Παρεμβαίνοντας δημόσια στην υπόθεση, ο Χρήστος Ράμμος, πρώην πρόεδρος της ΑΑΔΕ ετάχθη αναφανδόν υπέρ του Νίκου Μαραντζίδη, κάνοντας λόγο για αθλιότητα και τοξικότητα «μιας συγκεκριμένης μορφής δημοσιογραφίας» που «οδηγεί σε εμφυλιοπολεμικές και μισαλλόδοξες συμπεριφορές».Αναλυτικά η ανάρτηση του Χρήστου Ράμμου:«Είμαι στο πλευρό του Νίκου Μαραντζίδη. Τον γνωρίζω προσωπικά και γνωρίζω το ήθος του. Εξ άλλου είμαι γενικότερα στο πλευρό κάθε ανθρώπου που υφίσταται την αθλιότητα και την τοξικότητα μιας συγκεκριμένης μορφής άσκησης πολιτικής, μιας συγκεκριμένης μορφής δημοσιογραφίας και κάποιων [δυστυχώς όχι λίγων] μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός ο εκπεσμός του επιπέδου του δημοσίου λόγου οδηγεί σε εμφυλιοπολεμικές και μισαλλόδοξες συμπεριφορές και καθιστά αδύνατο κάθε διάλογο».Μετά την απάντηση Ράμμου, ο Κ. Βαξεβάνης επανήλθε με ανάρτησή του στην οποία επιτίθεται σφόδρα εναντίον του πρώην προέδρου της ΑΑΔΕ. Μάλιστα υποστηρίζει ότι αν δεν ήταν ο ίδιος και το Documento «θα βγαίνατε στη σύνταξη και δεν θα σας ήξερε κανένας». Αφήνει μάλιστα να εννοηθεί ότι έχει πολιτικές βλέψεις.Η ανάρτηση Βαξεβάνη:«Ο άνθρωπος στον οποίο παρέδωσα τα στοιχεία και τη λίστα παρακολούθησης για το predator και με βάση αυτή έκανε τις ταυτοποιήσεις των παρακολουθήσεων, αφήνει υπονοούμενα για «συγκεκριμένη μορφή δημοσιογραφίας» γιατί «γνωρίζει τον Μαραντζίδη». Αλλά προφανώς δεν γνωρίζει το δημοσίευμα. Κύριε Ράμμο λυπάμαι που το λέω αλλά αν δεν ήταν το Documento θα βγαίνατε στη σύνταξη και δεν θα σας ήξερε κανένας. Τώρα τουλάχιστον μπορεί να βγείτε βουλευτής ως ήρωας μερικών ημερών. Εμείς δεν είμαστε ήρωες , ούτε κάνουμε όσα κάνουμε εξασφαλίζοντας πολιτική κάλυψη πρώτα. Κάνουμε απλώς τη δουλειά μας. Εκπεσμός του δημοσίου λόγου είναι να βαφτίζετε την δημοσιογραφική αποκάλυψη και την αλήθεια τοξικότητα για να φτιάχνετε προφίλ . Άντε».