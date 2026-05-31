Πόλεμος Μαραντζίδη - Βαξεβάνη: Μηνύει τον εκδότη που τον κατηγορεί ως σύμβουλο Βρετανικών υπηρεσιών -Στο πλευρό του καθηγητή ο Ράμμος
Το πρωτοσέλιδο του Documento που προκάλεσε την αντίδραση Μαραντζίδη - «Από σκαιός αντικομουνιστής αναβαθμίστηκα, έγινα Τζειμς Μποντ» - Ράμμος: Είμαι στο πλευρό Μαραντζίδη, αθλιότητα αυτή η μορφή δημοσιογραφίας - Βαξεβάνης σε Ράμμο: «Αν δεν ήμουν εγώ δεν θα σε ήξερε κανείς»
Με μήνυση για συκοφαντία αλλά και υπαινιγμούς για πολιτικές σκοπιμότητες απαντά ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης σε πρωτοσέλιδιο της εφημερίδας Documento που τον θέλει να συνδέεται με τις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Στο πλευρό Μαραντζίδη τάχθηκε ο Χρήστος Ράμμος, προκαλώντας την οργή του Κώστα Βαξεβάνη.
Το Documentο στο κυριακάτικο πρωτοσέλιδό του με τίτλο: «Ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών» υποστηρίζει ότι ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί μέλος δικτύου με ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας που χρηματοδοτούνται από το Βρετανικό Foreign Office επικαλούμενο στοιχεία των Anonymous από το 2018.
«Ο κύριος Μαραντζιδης φαίνεται ότι αποτελεί μέλος ενός δικτύου που στο όνομα της αντιμετώπισης του «Ρωσικού κινδύνου» (κατά τα πρότυπα του παλιού Σοβιετικού κινδύνου και του αντικομμουνισμού που υπηρέτησε ο Μαραντζιδης ) ουσιαστικά γινόταν εργαλείο Βρετανικής προπαγάνδας. Στο δίκτυο αυτό ανήκαν και Έλληνες δημοσιογράφοι» υποστηρίζει ο Κ. Βαξεβάνης.
Απαντώντας, ο κ. Μαραντζίδης ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά, απορρίπτοντας ως «άθλιο και παντελώς ανυπόστατο» το δημοσίευμα.
«Θα μπορούσε να είναι άλλο ένα καλαμπούρι, από σκαιός αντικομουνιστής αναβαθμίστηκα. Έγινα Τζειμς Μποντ» λέει ο καθηγητής του πανεπιστημίου Μακεδονίας, ωστόσο για τον Αλέξη Τσίπρα, όπως λέει δεν είναι αστείο. Αφήνει μάλιστα να εννοηθεί ότι ίσως υπάρχουν και πολιτικές σκοπιμότητες που εξυπηρετεί ο Κ. Βαξεβάνης: «Ίσως εκτός από τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, να κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας» υποστηρίζει ο κ. Μαραντζίδης.
Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Μαραντζίδη:
«Η φύση των επιστημονικών μου μελετών, μου έχει διδάξει να έχω βαθιά κατανόηση της πολιτικής εχθρότητας και της σκοπιμότητας. Καθώς και γνώση του σε ποιες ακρότητες μπορεί αυτή να φτάσει.
Ο Τσίπρας άλλωστε δεν υπήρξε ποτέ ένας άχρωμος πολιτικός, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο που γεννά συναισθήματα αγάπης αλλά και μίσους. Καμιά φορά και τις μεταπτώσεις από την αγάπη στο μίσος. Αυτό οδηγεί σε περίεργα και σκοτεινά μονοπάτια.
Ένα τέτοιο μονοπάτι φαίνεται ότι έχει πάρει αυτός που σήμερα, θέλοντας να χτυπήσει τον Τσίπρα, αναδεικνύει ένα άθλιο και παντελώς ανυπόστατο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Documento.
Που ούτε λίγο ούτε πολύ με εμφανίζει ως πράκτορα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που συμβουλεύει τον Τσίπρα και άρα και τον ίδιο τον Τσίπρα ως φερέφωνο σκοτεινών ξένων δυνάμεων.
Εντάξει, για μένα θα μπορούσε να είναι άλλο ένα καλαμπούρι, από σκαιός αντικομουνιστής αναβαθμίστηκα. Έγινα Τζειμς Μποντ.
Για την υπόθεση της ΕΛ.Α.Σ όμως, και του Αλέξη Τσίπρα, που η επιστροφή του στην ενεργό πολιτική στοχεύει να γκρεμίσει το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα του Μαξίμου, καθώς και τις παραφυάδες του που παρακολουθούσαν το μισό πολιτικό σύστημα, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες αλλά και πολίτες, δεν είναι ένα αστείο.
Ίσως εκτός από τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, να κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Λέτε να είναι υπερβολική η σκέψη μου; Να μη γίνονται αυτά σε μια ευνομούμενη δημοκρατία; Θα δείξει. Αν και η κυβέρνηση έχει φροντίσει δια νόμου να μην μπορούμε ούτε να μάθουμε πλέον αν μας παρακολουθούν.
Σε κάθε περίπτωση και όποιες και αν είναι οι προθέσεις τους, επειδή αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο εμένα, θα προβώ άμεσα σε όσα δικαιώματα ο νόμος προβλέπει απέναντι στους συκοφάντες, προκειμένου να υπερασπιστώ την αλήθεια.
Νίκος Μαραντζίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας».
Απαντώντας στις αιχμές Μαραντζίδη μάλιστα ο Κ. Βαξεβάνης επιτίθεται εναντίον του με βαρείς χαρακτηρισμούς: «Αντιστρέφοντας την πραγματικότητα υποστηρίζει πώς η σύνδεσή του με πρακτοροδουλειές (συ είπας) γίνεται για να δικαιολογηθεί η παρακολούθηση όσων συναναστρέφεται δηλαδή του Τσίπρα. Συνδέει την εφημερίδα που αποκάλυψε τις υποκλοπές και τη λίστα των παρακολουθούμενων από το καθεστώς Μητσοτάκη, με δικαιολόγηση μελλοντικών παρακολουθήσεων. Για να έχει κάποιος το θράσος να το κάνει αυτό είναι ή ανόητος ή ξεδιάντροπος ή υπηρετεί βρόμικο σχέδιο».
Ολόκληρη η απάντηση Βαξεβάνη:
«Ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του Κυριακου Μητσοτάκη απειλώντας με μηνύσεις το Documento. Ο λόγος είναι ότι η εφημερίδα καταγράφει τη σχέση του κυρίου συμβούλου, με χρηματοδοτήσεις από Οργανώσεις που συνδέονται με το Βρετανικό Foreign Office.
Βαξεβάνης: «Ή ανόητος ή ξεδιάντροπος ή υπηρετεί βρόμικο σχέδιο»Ο Κ. Βαξεβάνης, σε νέο δημοσίευμά του, στην ηλεκτρονική σελίδα του Documento, επιμένει στους ισχυρισμούς του: «Ο κύριος Μαραντζιδης φαίνεται ότι αποτελεί μέλος ενός δικτύου που στο όνομα της αντιμετώπισης του «Ρωσικού κινδύνου» (κατά τα πρότυπα του παλιού Σοβιετικού κινδύνου και του αντικομμουνισμού που υπηρέτησε ο Μαραντζιδης) ουσιαστικά γινόταν εργαλείο Βρετανικής προπαγάνδας. Στο δίκτυο αυτό ανήκαν και Έλληνες δημοσιογράφοι. Όσα γράψαμε όχι μόνο είναι αληθινά και αποτελούν μάλιστα θέμα κριτικής στην Βρετανία για τις μεθόδους του Foreign Office, αλλά έχουν δημοσιευτεί το 2018 στο Documento ως μέρος μεγάλης έρευνας που ξεκίνησε με στοιχεία των Anonymous» αναφέρει υποστηρίζοντας πως ο Νίκος Μαραντζιδης «δεν θέλησε τότε ούτε να μας δώσει απαντήσεις παρότι το ζητήσαμε, αλλά (τι άλλο να έκανε) αποδέχθηκε σιωπηλά την δημοσίευση των ντοκουμέντων. Οκτώ χρόνια μετά, αποφάσισε και να θιγεί και να μιλήσει για συκοφαντίες και να απειλήσει με μηνύσεις. Είμαστε εδώ για να κάνει ο,τι θέλει. Μπορεί να ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα που συμβουλεύει εσχάτως, τι τύχη είχαν όσοι επιχείρησαν να κρυφτούν δια των μηνύσεων και της τεχνητής ευθιξίας». Ο εκδότης του Documento επίσης αναφέρει πως ο καθηγητής «χαρακτηρίζει την αδιαμφισβήτητη σχέση του με την οργάνωση Integrity Initiative ως μομφή που κάνουμε περί κατασκοπίας και πρακτόρων. Εμείς δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτή η σχέση και αν φτάνει σε επίπεδα κατασκοπίας, αλλά επιστημονικό έργο δεν είναι να εξυπηρετείς το Βρετανικό κράτος έναντι άλλου ξένου κράτους».
«Ο καθηγητής Νίκος Μαραντζίδης αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του Κυριακου Μητσοτάκη απειλώντας με μηνύσεις το Documento. Ο λόγος είναι ότι η εφημερίδα καταγράφει τη σχέση του κυρίου συμβούλου, με χρηματοδοτήσεις από Οργανώσεις που συνδέονται με το Βρετανικό Foreign Office.
Ο κύριος Μαραντζιδης φαίνεται ότι αποτελεί μέλος ενός δικτύου που στο όνομα της αντιμετώπισης του «Ρωσικού κινδύνου» (κατά τα πρότυπα του παλιού Σοβιετικού κινδύνου και του αντικομμουνισμού που υπηρέτησε ο Μαραντζιδης ) ουσιαστικά γινόταν εργαλείο Βρετανικής προπαγάνδας. Στο δίκτυο αυτό ανήκαν και Έλληνες δημοσιογράφοι. Όσα γράψαμε όχι μόνο είναι αληθινά και αποτελούν μάλιστα θέμα κριτικής στην Βρετανία για τις μεθόδους του Foreign Office, αλλά έχουν δημοσιευτεί το 2018 στο Documento ως μέρος μεγάλης έρευνας που ξεκίνησε με στοιχεία των Anonymous.
Ο Νίκος Μαραντζιδης δεν θέλησε τότε ούτε να μας δώσει απαντήσεις παρότι το ζητήσαμε, αλλά (τι άλλο να έκανε) αποδέχθηκε σιωπηλά την δημοσίευση των ντοκουμέντων. Οκτώ χρόνια μετά, αποφάσισε και να θιγεί και να μιλήσει για συκοφαντίες και να απειλήσει με μηνύσεις. Είμαστε εδώ για να κάνει ο,τι θέλει. Μπορεί να ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα που συμβουλεύει εσχάτως, τι τύχη είχαν όσοι επιχείρησαν να κρυφτούν δια των μηνύσεων και της τεχνητής ευθιξίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία ωστόσο ότι χαρακτηρίζει την αδιαμφισβήτητη σχέση του με την οργάνωση Integrity Initiative ως μομφή που κάνουμε περί κατασκοπίας και πρακτόρων. Εμείς δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτή η σχέση και αν φτάνει σε επίπεδα κατασκοπίας, αλλά επιστημονικό έργο δεν είναι να εξυπηρετείς το Βρετανικό κράτος έναντι άλλου ξένου κράτους. Έχει όμως σημασία ότι Νίκος Μαραντζιδης στην απάντηση-απειλή στο Documento μετέρχεται μεθόδων που είναι τακτική άλλων κύκλων.
Αντιστρέφοντας την πραγματικότητα υποστηρίζει πώς η σύνδεσή του με πρακτοροδουλειές (συ είπας) γίνεται για να δικαιολογηθεί η παρακολούθηση όσων συναναστρέφεται δηλαδή του Τσίπρα. Συνδέει την εφημερίδα που αποκάλυψε τις υποκλοπές και τη λίστα των παρακολουθούμενων από το καθεστώς Μητσοτάκη, με δικαιολόγηση μελλοντικών παρακολουθήσεων. Για να έχει κάποιος το θράσος να το κάνει αυτό είναι ή ανόητος ή ξεδιάντροπος ή υπηρετεί βρόμικο σχέδιο.
Η αγαπημένη οργάνωση του Μαραντζιδη πάντως, πήρε μέρος όπως αποκαλύπτει ο Βρετανικός Τύπος, σε επιχειρήσεις δολοφονίας χαρακτήρα του Εργατικού Τζέρεμι Κόρμπιν. Όπως χαρακτηριστικά γράφεται στη Sunday Mail: «Εκρηκτικά έγγραφα που διέρρευσαν και παραδόθηκαν στην Sunday Mail αποκαλύπτουν ότι η Integrity Initiative χρηματοδοτείται με 2 εκατομμύρια λίρες από τα χρήματα του Υπουργείου Εξωτερικών και διοικείται από ειδικούς στις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών”. Υπάρχει ακόμη πληθώρα εγγράφων για το ρόλο της συγκεκριμένης Οργάνωσης βιτρίνας τα οποία θα δημοσιεύσουμε περιμένοντας φυσικά και την απάντηση Μαραντζιδη, στον οποίο θα θυμίσουμε την παροιμία (Ελληνική όχι Βρεταννική) «λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του»».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Χρήστου Ράμμου:
«Είμαι στο πλευρό του Νίκου Μαραντζίδη. Τον γνωρίζω προσωπικά και γνωρίζω το ήθος του. Εξ άλλου είμαι γενικότερα στο πλευρό κάθε ανθρώπου που υφίσταται την αθλιότητα και την τοξικότητα μιας συγκεκριμένης μορφής άσκησης πολιτικής, μιας συγκεκριμένης μορφής δημοσιογραφίας και κάποιων [δυστυχώς όχι λίγων] μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός ο εκπεσμός του επιπέδου του δημοσίου λόγου οδηγεί σε εμφυλιοπολεμικές και μισαλλόδοξες συμπεριφορές και καθιστά αδύνατο κάθε διάλογο».
Η ανάρτηση Βαξεβάνη:
«Ο άνθρωπος στον οποίο παρέδωσα τα στοιχεία και τη λίστα παρακολούθησης για το predator και με βάση αυτή έκανε τις ταυτοποιήσεις των παρακολουθήσεων, αφήνει υπονοούμενα για «συγκεκριμένη μορφή δημοσιογραφίας» γιατί «γνωρίζει τον Μαραντζίδη». Αλλά προφανώς δεν γνωρίζει το δημοσίευμα. Κύριε Ράμμο λυπάμαι που το λέω αλλά αν δεν ήταν το Documento θα βγαίνατε στη σύνταξη και δεν θα σας ήξερε κανένας. Τώρα τουλάχιστον μπορεί να βγείτε βουλευτής ως ήρωας μερικών ημερών. Εμείς δεν είμαστε ήρωες , ούτε κάνουμε όσα κάνουμε εξασφαλίζοντας πολιτική κάλυψη πρώτα. Κάνουμε απλώς τη δουλειά μας. Εκπεσμός του δημοσίου λόγου είναι να βαφτίζετε την δημοσιογραφική αποκάλυψη και την αλήθεια τοξικότητα για να φτιάχνετε προφίλ . Άντε».
Ράμμος: Είμαι στο πλευρό Μαραντζίδη, αθλιότητα και τοξικότητα αυτή η μορφή δημοσιογραφίαςΠαρεμβαίνοντας δημόσια στην υπόθεση, ο Χρήστος Ράμμος, πρώην πρόεδρος της ΑΑΔΕ ετάχθη αναφανδόν υπέρ του Νίκου Μαραντζίδη, κάνοντας λόγο για αθλιότητα και τοξικότητα «μιας συγκεκριμένης μορφής δημοσιογραφίας» που «οδηγεί σε εμφυλιοπολεμικές και μισαλλόδοξες συμπεριφορές».
Βαξεβάνης σε Ράμμο: Αν δεν ήταν το Documento δεν θα σε ήξερε κανείςΜετά την απάντηση Ράμμου, ο Κ. Βαξεβάνης επανήλθε με ανάρτησή του στην οποία επιτίθεται σφόδρα εναντίον του πρώην προέδρου της ΑΑΔΕ. Μάλιστα υποστηρίζει ότι αν δεν ήταν ο ίδιος και το Documento «θα βγαίνατε στη σύνταξη και δεν θα σας ήξερε κανένας». Αφήνει μάλιστα να εννοηθεί ότι έχει πολιτικές βλέψεις.
«Ο άνθρωπος στον οποίο παρέδωσα τα στοιχεία και τη λίστα παρακολούθησης για το predator και με βάση αυτή έκανε τις ταυτοποιήσεις των παρακολουθήσεων, αφήνει υπονοούμενα για «συγκεκριμένη μορφή δημοσιογραφίας» γιατί «γνωρίζει τον Μαραντζίδη». Αλλά προφανώς δεν γνωρίζει το δημοσίευμα. Κύριε Ράμμο λυπάμαι που το λέω αλλά αν δεν ήταν το Documento θα βγαίνατε στη σύνταξη και δεν θα σας ήξερε κανένας. Τώρα τουλάχιστον μπορεί να βγείτε βουλευτής ως ήρωας μερικών ημερών. Εμείς δεν είμαστε ήρωες , ούτε κάνουμε όσα κάνουμε εξασφαλίζοντας πολιτική κάλυψη πρώτα. Κάνουμε απλώς τη δουλειά μας. Εκπεσμός του δημοσίου λόγου είναι να βαφτίζετε την δημοσιογραφική αποκάλυψη και την αλήθεια τοξικότητα για να φτιάχνετε προφίλ . Άντε».
