Δείτε νέα βίντεο από τη νύχτα χάους στη Γαλλία: Ένας νεκρός, 780 συλλήψεις, 219 τραυματίες, οδοφράγματα και πλιάτσικο μετά τον τελικό του Champions League
Τραυματίστηκαν επίσης 57 αστυνομικοί - Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός έπειτα από τροχαίο στον περιφερειακό του Παρισιού, τον οποίο ταραξίες είχαν επιχειρήσει να αποκλείσουν στη διάρκεια της νύχτας

Γιάννης Χαραμίδης
Παραδόθηκε στο χάος χθες το βράδυ το Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας, καθώς ξέσπασαν βίαια επεισόδια μεταξύ οπαδών της  Παρί Σεν Ζερμέν  και της αστυνομίας, σχεδόν αμέσως μετά τον τελικό του Champions League, όπου η γαλλική ομάδα κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι. 

Συνολικά 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς σε όλη τη Γαλλία.  Οκτώ από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

Χιλιάδες αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για να περιορίσουν τα επεισόδια, τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στις λεωφορειακές, σιδηροδρομικές και μετρό μετακινήσεις στο Παρίσι. Τραυματίστηκαν επίσης 57 αστυνομικοί. Ο Νουνιέζ δήλωσε ότι 780 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, με περισσότερους από 450 να τίθενται υπό κράτηση. Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός έπειτα από τροχαίο στον περιφερειακό του Παρισιού, τον οποίο ταραξίες είχαν επιχειρήσει να αποκλείσουν στη διάρκεια της νύχτας.

Περίπου 6.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για την κυριακάτικη παρέλαση νίκης κοντά στον Πύργο του Άιφελ.
Ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα απαντήσουν «με αποφασιστικότητα» σε οποιαδήποτε νέα επεισόδια.
«Είμαστε μια μεγάλη χώρα ως προς τη διατήρηση της δημόσιας τάξης. Επιτρέπουμε την ελευθερία του συνέρχεσθαι, αλλά όχι τις υπερβολές», είπε.

Οι  ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της γαλλικής ομάδας μετατράπηκαν γρήγορα σε νύχτα - κόλαση: Νεαροί, κυρίως βορειοαφρικανοί, έστησαν οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, έβαλαν φωτιές σε κάδους και  επιδόθηκαν σε πλιάτσικο σε καταστήματα στη γαλλική πρωτεύουσα. Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς. 

Στην Place de la Republique εκατοντάδες οπαδοί απωθήθηκαν από συνεχείς εφόδους των CRS (ειδικές μονάδες καταστολής της γαλλικής αστυνομίας, αντίστοιχες των ΜΑΤ) και κινήθηκαν προς το Boulevard Voltaire και τη Place de la Nation. Οι ρίψεις φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών δεν σταμάτησαν, ενώ το πλήθος -πολύ νεανικό και ανεξέλεγκτο- έδινε την εικόνα μιας πόλης που πάλευε να κρατήσει τον έλεγχο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η IDF Mobilites (ο φορέας διαχείρισης των δημόσιων συγκοινωνιών στην Ιλ-ντε-Φρανς) ανακοίνωσε ότι όλα τα λεωφορεία στην περιφέρεια σταμάτησαν να λειτουργούν, λόγω «του πολύ μεγάλου αριθμού συγκεντρώσεων και για την ασφάλεια επιβατών και οδηγών». Όπως σημειώνει η υπηρεσία, «όλες οι γραμμές λεωφορείων αποσύρονται από την κυκλοφορία σε όλη την περιφέρεια, ενώ επηρεάζονται και τα τραμ». Η απόφαση αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της έντασης που επικρατούσε στους δρόμους της πόλης.

Τα γεγονότα σχολίασε η επικεφαλής τηςΑκροδεξιάς Μαρίν Λεπέν που δήλωσε ότι  «μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές, μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βία».


Προηγήθηκαν οι πανηγυρισμοί

Νωρίτερα, σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι φίλαθλοι της γαλλικής ομάδας πανηγυρίζουν ξέφρενα έχοντας καπνογόνα και πυρσούς στα χέρια τους, ενώ πολλοί είναι χωρίς μπλούζες.

