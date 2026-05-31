Γιούρι Κοσιούκ: Ποιος είναι ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος και γιατί επενδύει στην Ελλάδα
Ο «βασιλιάς του κοτόπουλου» της Ουκρανίας δημιούργησε έναν όμιλο 3,77 δισ. δολαρίων με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες - Μέσω της κυπριακής MHP που είναι εισηγμένη στο Λονδίνο, επεκτείνει το ευρωπαϊκό του αποτύπωμα με την εξαγορά της Νιτσιάκος
Πίσω από τη συμφωνία που φέρνει τη Νιτσιάκος σε ουκρανικά χέρια βρίσκεται ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Ουκρανίας. Ο Γιούρι Κοσιούκ (Yuriy Kosyuk), ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MHP, με περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων σύμφωνα με το Forbes, θα αποκτήσει το 70% της μεγαλύτερης ελληνικής πτηνοτροφικής επιχείρησης, με δυνατότητα η συμμετοχή του ομίλου να αυξηθεί σε δεύτερη φάση ακόμη και στο 100%. Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, οι υπογραφές μεταξύ των δύο πλευρών έπεσαν χθες στα Ιωάννινα, όπου είχε μεταβεί ομάδα στελεχών της MHP για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Ο Κοσιούκ στην πατρίδα του είναι γνωστός ως ο «βασιλιάς του κοτόπουλου» και συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στους πλέον επιδραστικούς επιχειρηματίες της χώρας, διατηρώντας στενές σχέσεις με τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ουκρανίας. Η επιρροή του όμως δεν περιορίστηκε στον επιχειρηματικό κόσμο. Το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, ο τότε πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο τον επέλεξε για τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης με αρμοδιότητες σε θέματα άμυνας και εφοδιασμού. Η τοποθέτησή του θεωρήθηκε τότε ιδιαίτερα συμβολική, καθώς ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της χώρας αναλάμβανε ρόλο-κλειδί σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία βρισκόταν αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες συνέπειες της κρίσης με τη Ρωσία. Αν και η παρουσία του στο προεδρικό επιτελείο ήταν σύντομη, παρέμεινε στη συνέχεια σύμβουλος του Ποροσένκο, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.
Η διαδρομή του προς την κορυφή ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, στη χαοτική περίοδο που ακολούθησε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αρχικά δραστηριοποιήθηκε ως broker και στη συνέχεια στο εμπόριο μετάλλων, σιτηρών και φυσικού αερίου, επιχειρώντας να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούσε η μετάβαση της ουκρανικής οικονομίας στην ελεύθερη αγορά. Η πρώτη του απόπειρα να επενδύσει στην επεξεργασία κρέατος δεν είχε επιτυχία, ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα, το 1998, ίδρυσε τη MHP, επενδύοντας σε ένα πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής πουλερικών, ζωοτροφών και αγροτικών προϊόντων, πάνω στο οποίο χτίστηκε σταδιακά ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών της Ευρώπης.
Σήμερα η MHP απασχολεί περισσότερους από 39.000 εργαζομένους και διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες. Ο όμιλος λειτουργεί μέσω της κυπριακής MHP SE, με έδρα τη Λεμεσό και μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, αποτελώντας πλέον έναν από τους σημαντικότερους αγροδιατροφικούς ομίλους της Ευρώπης. Παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσσεται, καταγράφοντας το 2025 έσοδα 3,77 δισ. δολαρίων και επεκτείνοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία.
Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την ίδρυσή της, η MHP έχει εξελιχθεί από μια ουκρανική εταιρεία πουλερικών σε έναν διεθνή όμιλο τροφίμων με παρουσία σε δεκάδες αγορές. Η συμφωνία με τη Νιτσιάκος αποτελεί το πιο πρόσφατο κεφάλαιο αυτής της πορείας και φέρνει για πρώτη φορά τον όμιλο στην ελληνική αγορά.
Ο όμιλος που δημιούργησε ο Γιούρι Κοσιούκ κατέγραψε το 2025 έσοδα 3,77 δισ. δολαρίων (περίπου 3,3 δισ. ευρώ) και λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 569 εκατ. δολαρίων (περίπου 500 εκατ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών τροφίμων της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιφέρειας. Παράλληλα, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 2 δισ. δολάρια (περίπου 1,8 δισ. ευρώ), αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το μισό των συνολικών πωλήσεων του ομίλου.
Η διεθνής διάσταση της MHP αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα στα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η εταιρεία οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8%, φθάνοντας τα 779 εκατ. δολάρια (περίπου 685 εκατ. ευρώ).
Η MHP των 3,8 δισ. δολαρίωνΤο μέγεθος της MHP εξηγεί γιατί η συμφωνία με τη Νιτσιάκος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα.
Ο όμιλος που δημιούργησε ο Γιούρι Κοσιούκ κατέγραψε το 2025 έσοδα 3,77 δισ. δολαρίων (περίπου 3,3 δισ. ευρώ) και λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 569 εκατ. δολαρίων (περίπου 500 εκατ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών τροφίμων της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιφέρειας. Παράλληλα, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 2 δισ. δολάρια (περίπου 1,8 δισ. ευρώ), αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το μισό των συνολικών πωλήσεων του ομίλου.
Η διεθνής διάσταση της MHP αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα στα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η εταιρεία οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8%, φθάνοντας τα 779 εκατ. δολάρια (περίπου 685 εκατ. ευρώ).
Η εταιρεία διαχειρίζεται περίπου 3,6 εκατ. στρέμματα γεωργικής γης στην Ουκρανία, ενώ διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις όχι μόνο στην πατρίδα της αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Σήμερα τα προϊόντα της διατίθενται σε αγορές από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή έως την Ασία και την Αφρική.
Σημαντικό στοιχείο για τη φυσιογνωμία του ομίλου είναι ότι το 63% των εσόδων του προέρχεται πλέον από τις διεθνείς αγορές, γεγονός που αποτυπώνει τον εξαγωγικό του χαρακτήρα και εξηγεί γιατί αναζητά διαρκώς νέα παραγωγικά και εμπορικά ερείσματα εκτός Ουκρανίας.
Η σημερινή MHP απέχει σημαντικά από την εικόνα μιας παραδοσιακής πτηνοτροφικής επιχείρησης. Η ίδια η διοίκηση περιγράφει πλέον τον όμιλο ως μια διεθνή εταιρεία τροφίμων και αγροδιατροφής με ουκρανικές ρίζες, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τη γεωργική παραγωγή και τις ζωοτροφές έως την επεξεργασία τροφίμων, το λιανεμπόριο και την εστίαση.
Η μετάβαση αυτή συνοδεύτηκε από μια στρατηγική διεθνούς επέκτασης που τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει την MHP σε έναν από τους πλέον δραστήριους επενδυτές του ευρωπαϊκού κλάδου τροφίμων.
Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε το 2019 με την εξαγορά της Perutnina Ptuj, μιας από τις ιστορικότερες και μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής πουλερικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει παραγωγικές μονάδες σε Σλοβενία, Κροατία, Σερβία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, δίκτυα διανομής στην Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ τα προϊόντα της φθάνουν σε 26 χώρες.
Η περίπτωση της Perutnina αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η MHP επιχειρεί να δημιουργήσει αξία μετά από μια εξαγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ίδια η διοίκηση, η παραγωγή της σλοβενικής εταιρείας αυξήθηκε από περίπου 90.000 τόνους σε περισσότερους από 165.000 τόνους, ενώ τα λειτουργικά της κέρδη (EBITDA) εκτινάχθηκαν από τα 34 εκατ. δολάρια στα 105 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, ο ουκρανικός όμιλος επένδυσε περισσότερα από 240 εκατ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.
Το δεύτερο μεγάλο βήμα ήρθε πριν από λίγους μόλις μήνες με την απόκτηση ποσοστού άνω του 92% της ισπανικής UVESA, ενός από τους μεγαλύτερους καθετοποιημένους παραγωγούς πουλερικών και χοιρινού κρέατος της Ισπανίας. Η εξαγορά έδωσε στη MHP ισχυρή παρουσία σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές τροφίμων της Ευρώπης και ενίσχυσε σημαντικά το αποτύπωμά της στη Δυτική Ευρώπη.
Η χρονική αλληλουχία των κινήσεων έχει τη δική της σημασία. Μετά τη Σλοβενία και την Ισπανία, η Ελλάδα αποτελεί τον επόμενο σταθμό της ευρωπαϊκής επέκτασης του ομίλου, γεγονός που δείχνει ότι η MHP βρίσκεται σε φάση ενεργού ανάπτυξης και όχι περιστασιακών επενδύσεων.
Οι εξαγορές που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Αφορούν εταιρείες με ηγετική θέση στις τοπικές αγορές, ισχυρά εμπορικά σήματα, καθετοποιημένη παραγωγή και βαθιές σχέσεις με τους τοπικούς παραγωγούς. Η MHP δεν αναζητά προβληματικές επιχειρήσεις προς αναδιάρθρωση. Επιλέγει καθιερωμένους παίκτες, στους οποίους επιχειρεί να προσθέσει επενδυτικά κεφάλαια, τεχνογνωσία και πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα διανομής.
Για στελέχη της αγοράς, η συμφωνία δεν ήρθε ως απόλυτη έκπληξη. Τον τελευταίο χρόνο κυκλοφορούσαν πληροφορίες, χωρίς ποτέ να επιβεβαιωθούν επισήμως, ότι η οικογένεια Νιτσιάκου διερευνούσε επιλογές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη χρηματοδοτική και επενδυτική δυναμική της εταιρείας. Η είσοδος της MHP δίνει πλέον συγκεκριμένη μορφή σε αυτά τα σενάρια και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για μία από τις ιστορικότερες επιχειρήσεις του κλάδου.
Πέρα όμως από το μέγεθος της εταιρείας, η Νιτσιάκος διαθέτει χαρακτηριστικά που συναντώνται και στις προηγούμενες εξαγορές της MHP. Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων πτηνοτρόφων, ισχυρή παραγωγική βάση, αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα και παρουσία δεκαετιών στην ελληνική αγορά, στοιχεία που την καθιστούν ηγετικό παίκτη στον κλάδο των πουλερικών.
Η ίδια η αγορά προσφέρει επίσης σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια το κοτόπουλο ενισχύει σταθερά τη θέση του στο καταναλωτικό καλάθι, καθώς η σημαντική αύξηση των τιμών στο μοσχαρίσιο κρέας και σε άλλες κατηγορίες πρωτεΐνης έχει στρέψει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά σε οικονομικότερες επιλογές. Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύοντας τις προοπτικές του κλάδου και εξηγώντας γιατί οι μεγάλοι διεθνείς όμιλοι στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους στον τομέα των πουλερικών.
Στις δηλώσεις που συνόδευσαν τη συμφωνία, ο Γιούρι Κοσιούκ χαρακτήρισε τη Νιτσιάκος εταιρεία με «ισχυρή φήμη και βαθιές ρίζες στην Ελλάδα», υπογραμμίζοντας ότι η MHP δεσμεύεται να «διαφυλάξει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την κληρονομιά της εταιρείας», αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνογνωσία, την τεχνολογική καινοτομία και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές που διαθέτει ο όμιλος.
Από την πλευρά του, ο Κώστας Νιτσιάκος περιέγραψε τη συμφωνία ως «το επόμενο στάδιο στην πορεία της Νιτσιάκος», σημειώνοντας ότι η συνεργασία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση της ανάπτυξης, νέες επενδύσεις και περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας.
Η εμπειρία των προηγούμενων εξαγορών δείχνει ότι η MHP δεν λειτουργεί ως παθητικός χρηματοοικονομικός επενδυτής. Στην περίπτωση της Perutnina συνδύασε την εξαγορά με εκτεταμένες επενδύσεις, αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας σε νέες αγορές. Το αν η Νιτσιάκος θα ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Εκείνο που ήδη διαφαίνεται είναι ότι για τον Γιούρι Κοσιούκ η Ελλάδα δεν αποτελεί μια ευκαιριακή τοποθέτηση, αλλά την τρίτη μεγάλη ευρωπαϊκή εξαγορά μετά τη Σλοβενία και την Ισπανία, στο πλαίσιο ενός σχεδίου δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού ομίλου τροφίμων με ουκρανικές ρίζες.
Το σχέδιο για μια ευρωπαϊκή αυτοκρατορία τροφίμωνΗ εξαγορά της Νιτσιάκος αποκτά διαφορετική διάσταση όταν εξεταστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθεί η MHP τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Ο στόχος του ομίλου δεν είναι απλώς η αύξηση της παραγωγής πουλερικών, αλλά η δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής πλατφόρμας τροφίμων μέσω της εξαγοράς ηγετικών εταιρειών σε επιμέρους αγορές.
Γιατί η MHP επέλεξε τη ΝιτσιάκοςΤο μοτίβο αυτό βοηθά να εξηγηθεί καλύτερα και η πιο πρόσφατη κίνηση του ομίλου στην Ελλάδα. Η Νιτσιάκος φαίνεται να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητά η MHP στις εξαγορές της. Με ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου 540 εκατ. ευρώ το 2025, η ηπειρώτικη εταιρεία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ελλάδα και έναν από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους ομίλους του εγχώριου αγροδιατροφικού τομέα.
