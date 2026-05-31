Θρήνος για τον Διονύση και τον Ηλία, πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με πατέρα και γιο στην Αχαΐα
Οδηγός της μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού ήταν ο πατέρας ο οποίος φορούσε κράνος με ενσωματωμένη κάμερα - Ο 17χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ο 46χρονος υπέκυψε στο νοσοκομείο

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάτρα και η Αρχαία Ολυμπία από το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ένας 46χρονος πατέρας και ο 17χρονος γιος του.

Το τροχαίο έγινε στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Πατρών, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, ενώ η μοτοσικλέτα κατευθυνόταν προς Ρίο. Οδηγός ήταν ο 46χρονος Διονύσης και συνοδηγός ο 17χρονος Ηλίας Κωνσταντίνος που κατοικούσαν ς την Αρχαία Ολυμπία.

Πάνω στη στροφή, η μηχανή μεγάλου κυβισμού εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με το tempo24.news, η σύγκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Κατά πληροφορίες, το σημείο όπου έγινε το τροχαίο είναι επικίνδυνο.

Ο 17χρονος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο 20χρονος όσο και ο 46χρονος φορούσαν προστατευτικό κράνος. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 40χρονος είχε ενσωματωμένη κάμερα στο κράνος, η οποία εντοπίστηκε στο σημείο του τροχαίο. Πλέον εξετάζεται από τις Αρχές για να διαπιστωθεί αν κατέγραψε το δυστύχημα. 

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των διασωστών. 

