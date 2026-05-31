Θρήνος για τον Διονύση και τον Ηλία, πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με πατέρα και γιο στην Αχαΐα
Θρήνος για τον Διονύση και τον Ηλία, πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με πατέρα και γιο στην Αχαΐα
Οδηγός της μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού ήταν ο πατέρας ο οποίος φορούσε κράνος με ενσωματωμένη κάμερα - Ο 17χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ο 46χρονος υπέκυψε στο νοσοκομείο
Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάτρα και η Αρχαία Ολυμπία από το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ένας 46χρονος πατέρας και ο 17χρονος γιος του.
Το τροχαίο έγινε στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Πατρών, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, ενώ η μοτοσικλέτα κατευθυνόταν προς Ρίο. Οδηγός ήταν ο 46χρονος Διονύσης και συνοδηγός ο 17χρονος Ηλίας Κωνσταντίνος που κατοικούσαν ς την Αρχαία Ολυμπία.
Πάνω στη στροφή, η μηχανή μεγάλου κυβισμού εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με το tempo24.news, η σύγκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Κατά πληροφορίες, το σημείο όπου έγινε το τροχαίο είναι επικίνδυνο.
Ο 17χρονος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο 20χρονος όσο και ο 46χρονος φορούσαν προστατευτικό κράνος. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 40χρονος είχε ενσωματωμένη κάμερα στο κράνος, η οποία εντοπίστηκε στο σημείο του τροχαίο. Πλέον εξετάζεται από τις Αρχές για να διαπιστωθεί αν κατέγραψε το δυστύχημα.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των διασωστών.
Το τροχαίο έγινε στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Πατρών, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, ενώ η μοτοσικλέτα κατευθυνόταν προς Ρίο. Οδηγός ήταν ο 46χρονος Διονύσης και συνοδηγός ο 17χρονος Ηλίας Κωνσταντίνος που κατοικούσαν ς την Αρχαία Ολυμπία.
Πάνω στη στροφή, η μηχανή μεγάλου κυβισμού εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με το tempo24.news, η σύγκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Κατά πληροφορίες, το σημείο όπου έγινε το τροχαίο είναι επικίνδυνο.
Ο 17χρονος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο 20χρονος όσο και ο 46χρονος φορούσαν προστατευτικό κράνος. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 40χρονος είχε ενσωματωμένη κάμερα στο κράνος, η οποία εντοπίστηκε στο σημείο του τροχαίο. Πλέον εξετάζεται από τις Αρχές για να διαπιστωθεί αν κατέγραψε το δυστύχημα.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των διασωστών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα