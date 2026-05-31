Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας: «Θα σε περιμένει μια άγνωστη, αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει» έγραψε η μητέρα της
Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας: «Θα σε περιμένει μια άγνωστη, αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει» έγραψε η μητέρα της
Η συγκινητική ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη για τον άνδρα που είχε λάβει μόσχευμα από την 21χρονη κόρη της
«Θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει». Με αυτή την συγκινητική φράση, η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη, της άτυχης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στα τέλη του 2022 όταν ένας ασυνείδητος 26χρονος την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και την παράτησε αιμόφυρτη στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη, αποχαιρέτησε τον άντρα που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της κόρης της.
Η 21χρονη τότε κοπέλα η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 27/11/2022 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο οποίο νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά από σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, κυρίως στο κεφάλι, έδωσε ζωή σε πολλούς συνανθρώπους της.
Η οικογένειά της πήρε τη γενναία απόφαση και δώρισε τα όργανα της νεαρής φοιτήτριας παραδίδοντας μαθήματα ανθρωπιάς.
Ένας από τους δότες ήταν ο κ. Γιάννης ο οποίος έλαβε το ήπαρ της νεαρής Χανιώτισσας, ο οποίος τώρα, τρία χρόνια μετά, έφυγε και εκείνος από τη ζωή.
Η μητέρα της Έμμας, κ.Κέλλυ Καμπάκη θέλησε να τον αποχαιρετήσει με ένα τρυφερό και συγκινητικό μήνυμα. Η κ.Καμπάκη δεν δημοσιοποίησε τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου που έλαβε το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη όμως αναδημοσίευσε το ευχαριστήριο μήνυμα το οποίο της είχε στείλει εκείνος μετά τη δωρεά.
Η Έμμα Καρυωτάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή τόσο νωρίς, έδωσε ζωή σε συνολικά επτά ανθρώπους μέσα από τη δωρεά οργάνων.
Η ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη:
«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου... Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό... τον έκανε οικογένεια!
Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει.
Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!»
Η 21χρονη τότε κοπέλα η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 27/11/2022 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο οποίο νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά από σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, κυρίως στο κεφάλι, έδωσε ζωή σε πολλούς συνανθρώπους της.
Η οικογένειά της πήρε τη γενναία απόφαση και δώρισε τα όργανα της νεαρής φοιτήτριας παραδίδοντας μαθήματα ανθρωπιάς.
Ένας από τους δότες ήταν ο κ. Γιάννης ο οποίος έλαβε το ήπαρ της νεαρής Χανιώτισσας, ο οποίος τώρα, τρία χρόνια μετά, έφυγε και εκείνος από τη ζωή.
Η μητέρα της Έμμας, κ.Κέλλυ Καμπάκη θέλησε να τον αποχαιρετήσει με ένα τρυφερό και συγκινητικό μήνυμα. Η κ.Καμπάκη δεν δημοσιοποίησε τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου που έλαβε το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη όμως αναδημοσίευσε το ευχαριστήριο μήνυμα το οποίο της είχε στείλει εκείνος μετά τη δωρεά.
Η Έμμα Καρυωτάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή τόσο νωρίς, έδωσε ζωή σε συνολικά επτά ανθρώπους μέσα από τη δωρεά οργάνων.
Η ανάρτηση της Κέλλυς Καμπάκη:
«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου... Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό... τον έκανε οικογένεια!
Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει.
Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα