Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 2% μετά την κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, διπλό κίνδυνο «βλέπει» η Goldman Sachs
Η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τη Μέση Ανατολή, οδηγώντας το πετρέλαιο υψηλότερα και ενισχύοντας την αβεβαιότητα γύρω από την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν
Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για νέα αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή και έθεσε υπό αμφισβήτηση τις ελπίδες για διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του αργού, ενισχύθηκε κατά 2,43% στα 93,33 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 2,76%, φθάνοντας στα 89,77 δολάρια ανά βαρέλι.
Η νέα άνοδος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οποιαδήποτε αναζωπύρωση των συγκρούσεων μπορεί να επηρεάσει τόσο τις ενεργειακές ροές όσο και τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.
Ωστόσο, οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση δέχθηκαν πλήγμα όταν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να διευρύνουν τις επιχειρήσεις τους στον Λίβανο.
«Μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς, έδωσα εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να επεκτείνουν τους ελιγμούς τους στον Λίβανο», δήλωσε ο Νετανιάχου την Κυριακή.
Νέα ένταση στον ΛίβανοΗ κλιμάκωση ακολούθησε τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον με αμερικανική διαμεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
