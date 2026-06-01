Ανάφλεξη ξανά στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ, η Τεχεράνη απάντησε με βαλλιστικό πύραυλο, συναγερμός στο Κουβέιτ

Και οι δύο πλευρές στις ανακοινώσεις τους επιφυλάσσονται για νέα χτυπήματα αν αυτό χρειαστεί

Την ώρα που η διπλωματία πασχίζει να δώσει λύση, οι ΗΠΑ προχώρησαν στον βομβαρδισμό, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιρανικών θέσεων, κίνηση στην οποία απάντησε η Τεχεράνη εξαπολύοντας βαλλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικών θέσεων.



Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε νωρίς τη Δευτέρα η αεράμυνα του Κουβέιτ.



Οι ΗΠΑ, όπως ανέφερε η Centcom, εξαπέλυσαν «επιθέσεις αυτοάμυνας» σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ το Σαββατοκύριακο.



Τα πλήγματα, που τα χαρακτηρίζει «μετρημένα και σκόπιμα», έγιναν σε απάντηση «επιθετικών ενεργειών του Ιράν που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα», ανέφερε η Centcom σε ανάρτηση στο X.



Ακόμη, η Centcom τόνισε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε συστήματα αεροπορικής άμυνας, έναν επίγειο σταθμό ελέγχου και δύο σημεία ελέγχου drones.



Περίπου την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ ανακοίνωναν τις επιθέσεις, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις, έβαλαν στο στόχαστρο με βαλλιστικό πύραυλο την αμερικανική βάση από την οποία εξαπολύθηκαν οι επιθέσεις.



Δεν ανέφεραν ποια είναι η βάση αυτή, ούτε σε ποια χώρα της περιοχής βρίσκεται.



Η Τεχεράνη προειδοποιούσε μάλιστα ότι σε περίπτωση που συνεχιστούν οι επιθέσεις από τη αμερικανική πλευρά, «η απάντηση θα είναι εντελώς διαφορετική».



Νωρίς τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε τη Δευτέρα επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ σειρήνες αεράμυνας ηχούσαν σε όλη τη χώρα. Τα κρατικά μέσα στο Κουβέιτ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση των επιθέσεων ή αν αναχαιτίστηκαν όλες οι απειλές.



Είναι η δεύτερη επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά του Κουβέιτ.



Την Πέμπτη, το Κουβέιτ ανέφερε μια παρόμοια επίθεση, την οποία αργότερα απέδωσε στο Ιράν, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική βάση σε αντίποινα σε νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.