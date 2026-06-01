Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα, ήταν νεκρή με πολλά τραύματα στο κρεβάτι τους
Ο 41χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση - Κατά τις ίδιες πληροφορίες δίπλα στο θύμα βρέθηκε ένα μαχαίρι - Γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα του ζευγαριού
Νεκρή από πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε μια 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού -που βρισκόντουσαν μέσα στο σπίτι σε άλλο δωμάτιο την ώρα του φονικού- μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμαΣύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς ο 41χρονος -υπάλληλος σε λογιστήριο- άνοιξε την πόρτα έχοντας εμφανή ίχνη αίματος πάνω του, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα tharrosnews.gr.
Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 39χρονη νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού. Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο χέρι της βρέθηκε μαχαίρι.
Στο διαμέρισμα μετέβη άμεσα ιατροδικαστής, ο οποίος προχώρησε στην πρώτη εξέταση της σορού, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Ο 41χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Την ίδια στιγμή, όπως προαναφέρθηκε, τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
Την προανάκριση και τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας«Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).
Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης».
