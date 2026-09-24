Τα Volkswagen Multivan και California με σπορ «άρωμα»

Η Volkswagen Commercial Vehicles και η ABT Sportsline διευρύνουν τη συνεργασία τους, παρουσιάζοντας δύο ειδικές εκδόσεις των Multivan και California, οι οποίες συνδυάζουν την πρακτικότητα και ευρυχωρία με μια σαφώς πιο σπορ εμφάνιση.





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Τα νέα ABT Multivan και ABT California δεν αποτελούν εκδόσεις μαζικής παραγωγής, αλλά ειδικές προτάσεις που θα διατίθενται στη γερμανική αγορά από τον Οκτώβριο του 2026. Απευθύνονται σε όσους θέλουν να συνδυάσουν την πολυχρηστικότητα ενός πολυμορφικού ή camper βαν με μια πιο ξεχωριστή και δυναμική σχεδίαση.Στο εμπρός μέρος, αμφότερες οι εκδόσεις υιοθετούν ένα ειδικά σχεδιασμένο αεροδυναμικό πακέτο της ABT, που περιλαμβάνει νέο προφυλακτήρα και ενσωματωμένο σπλίτερ, εμπνευσμένο από τον κόσμο των motorsport. Η εικόνα συμπληρώνεται από τις νέες ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών και τα πλαϊνά μαρσπιέ σε γυαλιστερή μαύρη απόχρωσηΓια το Multivan υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα τοποθέτησης της προαιρετικής σπορ ανάρτησης, η οποία μειώνει την απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος κατά 30 χλστ. Οι αλλαγές συνεχίζονται και πίσω, όπου οι δύο ειδικές εκδόσεις αποκτούν διαφορετικά σχεδιαστικά στοιχεία και έναν ανασχεδιασμένο διαχύτη, ώστε να ξεχωρίζουν πιο εύκολα από τις συμβατικές εκδόσεις τους.Κατά τα άλλα, η φιλοσοφία παραμένει πιστή στον χαρακτήρα των δύο μοντέλων. Η Volkswagen υπογραμμίζει ότι οι εκδόσεις της ABT διατηρούν την ευελιξία, τους μεγάλους χώρους και τις δυνατότητες μεγάλων ταξιδιών, είτε πρόκειται για οικογενειακή χρήση, είτε για επαγγελματικές μετακινήσεις. Το Multivan μπορεί να φιλοξενήσει έως και οκτώ επιβάτες, ενώ το California διατηρεί τον χαρακτήρα ενός ολοκληρωμένου camper για όσους αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις ταξιδιωτικές τους εξορμήσεις.