Διαγωνισμός PISA: αναμενόμενο το βατερλό των Ελλήνων μαθητών

Κλείσιμο

Πρόκειται για διαγωνισμό που αφορά συνολικά 81 χώρες (38 του ΟΟΣΑ και άλλες 43), στον οποίο αξιολογούνται μαθητές και μαθήτριες 15 ετών στους παραπάνω τομείς.Όπως αναφέρει η Βασιλική Χρυσοστομίδου σε άρθρο της στις 5/12/2003 στο protothema.gr, τα Ελληνόπουλα σημειώνουν επιδόσεις χαμηλότερες από το μέσο όρο όλων των χωρών – μελών του ΟΟΣΑ, καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες θέσεις στη λίστα των ευρωπαϊκών χωρών και βρίσκονται συνολικά στην 44η ανάμεσα σε 81 χώρες.Αναφέρουμε απλά ότι το «σκορ» των Ελληνόπουλων στα μαθηματικά ήταν 430 (μέσος όρος ΟΟΣΑ 472), στην κατανόηση κειμένου 438 (μ.ό. ΟΟΣΑ 476) και φυσικές επιστήμες 441 (μ.ό. ΟΟΣΑ 485). Όλα τα στοιχεία θα τα βρείτε στο ρεπορτάζ της Βασιλικής Χρυσοστομίδου στο οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω. Αναζητήσαμε περισσότερα στοιχεία στο σάιτ του ΟΟΣΑ (ΟΕCD, Organisation for Economic Co- operation and Development) για τον διαγωνισμό PISA 2022.Εκεί, ανάμεσα στα άλλα υπάρχουν και συγκριτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των μαθητριών και μαθητών της χώρας μας στον διαγωνισμό PISA από το 2000 μέχρι σήμερα, που αποδεικνύουν περίτρανα την κατάρρευση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κάτι στο οποίο έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα, χωρίς βέβαια να υπάρξει κάποια αντίδραση από τους αρμόδιους…Από τους σχετικούς πίνακες φαίνεται ότι, ιδιαίτερα στα μαθηματικά και την κατανόηση κειμένου υπάρχει μία καθίζηση των μαθητικών επιδόσεων μετά το 2010. Συγκεκριμένα, στην κατανόηση κειμένου το «σκορ» των Ελληνόπουλων ήταν 474 το 2000, έφτασε στο αποκορύφωμά του το 2010 (483) και από τότε άρχισε η κατρακύλα του στο 438 του 2022 που αποτελεί τη χειρότερη επίδοση που σημειώθηκε ποτέ!Στα μαθηματικά, η επίδοση το 2000 ήταν 445, έφτασε το 446 το 2010 και ακολούθησε φθίνουσα πορεία από τότε, για να φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο, 430 το 2022. Τέλος στις φυσικές επιστήμες που εντάχθηκαν στον διαγωνισμό PISA το 2007, η κορυφαία επίδοση των μαθητριών και μαθητών από τη χώρα μας σημειώθηκε εκείνη τη χρονιά (473) και έκτοτε υπάρχει μια σταθερά καθοδική πορεία με κατώτερο σημείο το 441 που σημειώθηκε στον τελευταίο διαγωνισμό.Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ακόμα χειρότερες επιδόσεις από τα 15χρονα Ελληνόπουλα, αλλά είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα γίνει στους επόμενους διαγωνισμούς PISA. Δυστυχώς όλα δείχνουν ότι η τραγική κατάσταση της ελληνικής παιδείας είναι μη αναστρέψιμη. Και φαίνεται ότι και άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις σε κυβερνήσεις των προηγούμενων χρόνων, όπως ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας και εκ των εμπνευστών του προγράμματος PISA κύριος Γιάννης Πανάρετος, δεν εντοπίζουν τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος. Σε ανάρτηση του στο Χ ο κύριος Πανάρετος θεωρεί ότι η βασική αιτία των απογοητευτικών επιδόσεων δεκαπεντάχρονων των Ελλήνων μαθητών είναι το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Να συμφωνήσουμε μαζί του ότι χρειάζονται αλλαγές στο σύστημα των Πανελληνίων, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα παιδιά ηλικίας 15 ετών.Η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες ξεκινά συνήθως από τη Β’ Λυκείου (σπάνια από την Α’ Λυκείου) και κορυφώνεται βέβαια στη Γ’ Λυκείου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μαθήτριες και μαθητές Γ’ Γυμνασίου που μάλλον δεν ασχολούνται καθόλου με το τι θα γίνει σε τρία χρόνια…Η Μαρία Ευθυμίου, μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες ιστορικούς είχε κάνει μία δήλωση που συζητήθηκε πολύ πριν από δύο περίπου χρόνια: «Ο απόφοιτος Δημοτικού πριν 40 χρόνια ήξερε περισσότερα από τους απόφοιτους Λυκείου σήμερα». Συμφωνούμε απόλυτα με αυτή τη δήλωση της κυρίας Ευθυμίου που αποτυπώνει μία θλιβερή πραγματικότητα…