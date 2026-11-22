Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
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Όπως αποκαλύπτει η γερμανική «Bild», ο 22χρονος ποδοσφαιριστής υπέστη ακόμη ένα επεισόδιο απώλειας συνείδησης, την ίδια ημέρα που πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου της βαυαρικής ομάδας, με την υπόθεσή του να βρίσκεται ανάμεσα στα βασικά ζητήματα προς συζήτηση.
Neue Entwicklung in der Causa Jamal Musiala! 😮💨 Wie Bild zuerst berichtete und wie Sky Sport bestätigen kann, hat der Offensivspieler des FC Bayern München am vergangenen Montag einen weiteren neurologischen Anfall erlitten. Es handelt sich dabei um den zweiten Vorfall innerhalb der vergangenen drei Monate. Die gesundheitliche Situation des Nationalspielers wird beim Rekordmeister daher weiterhin intensiv beobachtet. 🚨— Sky Sport (@SkySportDE) November 22, 2026
Αυτή ήταν η δεύτερη υποτροπή του Μουσιάλα μετά το σοβαρό περιστατικό του περασμένου Αυγούστου, όταν είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης στο Χάιντενχαϊμ.
Από τότε, η ιατρική διαχείριση της κατάστασής του έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα απαιτητική. Η φαρμακευτική αγωγή του είχε αρχικά τροποποιηθεί, ωστόσο το νέο επεισόδιο οδήγησε σε περαιτέρω προσαρμογές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί η λύση που θα εξασφαλίσει τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.
🚨JUST IN: Jamal Musiala suffered ANOTHER seizure last Monday, per reports. Musiala’s medication keeps being ADJUSTED to figure out how to prevent these seizures from happening. https://t.co/x8PkGGafKQ— Polymarket FC (@PolymarketFC) November 22, 2026
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