Το σκύλο εντόπισε περαστικός και κάλεσε την αστυνομία - Οι αρχές διενεργούν έρευνα για το περιστατικό για να βρεθεί σε ποιον ανήκει το σκυλί, αν ήταν αδέσποτο, ποιος και γιατί προχώρησε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη