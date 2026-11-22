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Κτηνωδία στη Ζάκυνθο: Βρέθηκε κρεμασμένο σκυλί σε δέντρο
Κτηνωδία στη Ζάκυνθο: Βρέθηκε κρεμασμένο σκυλί σε δέντρο
Το σκύλο εντόπισε περαστικός και κάλεσε την αστυνομία - Οι αρχές διενεργούν έρευνα για το περιστατικό για να βρεθεί σε ποιον ανήκει το σκυλί, αν ήταν αδέσποτο, ποιος και γιατί προχώρησε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη
Αντιμέτωπος με μία φρικτή εικόνα ήρθε ένας περαστικός στη Ζάκυνθο, όταν αντίκρισε έναν σκύλο κρεμασμένο σε δέντρο.
Ο άνθρωπος περπατούσε στην περιοχή του Αγίου Λέοντα, όταν βρέθηκε μπροστά σε αυτό το φρικιαστικό θέαμα και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο παρέλαβαν το ζωντανό, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν μέρες κρεμασμένο.
Οι αρχές διενεργούν έρευνα για το περιστατικό για να βρεθεί σε ποιον ανήκει το σκυλί, αν ήταν αδέσποτο, ποιος ή ποιοι και γιατί προχώρησαν σε αυτήν την αποτρόπαια πράξη.
Η συγκεκριμένη περιοχή έχει απασχολήσει πολλές φορές τους κατοίκους της περιοχής λόγω των πολλών αδέσποτων σκυλιών που έχει.
Πρόκειται για την περιοχή που πέρυσι ένα πίτμπουλ από σπίτι κατασπάραξε ένα μικρό παιδί.
Ο άνθρωπος περπατούσε στην περιοχή του Αγίου Λέοντα, όταν βρέθηκε μπροστά σε αυτό το φρικιαστικό θέαμα και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο παρέλαβαν το ζωντανό, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν μέρες κρεμασμένο.
Οι αρχές διενεργούν έρευνα για το περιστατικό για να βρεθεί σε ποιον ανήκει το σκυλί, αν ήταν αδέσποτο, ποιος ή ποιοι και γιατί προχώρησαν σε αυτήν την αποτρόπαια πράξη.
Η συγκεκριμένη περιοχή έχει απασχολήσει πολλές φορές τους κατοίκους της περιοχής λόγω των πολλών αδέσποτων σκυλιών που έχει.
Πρόκειται για την περιοχή που πέρυσι ένα πίτμπουλ από σπίτι κατασπάραξε ένα μικρό παιδί.
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