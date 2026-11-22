«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ευχήθηκε στον Γιώργο Γεροντιδάκη για τα γενέθλιά του με μία τρυφερή φωτογραφία
«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ευχήθηκε στον Γιώργο Γεροντιδάκη για τα γενέθλιά του με μία τρυφερή φωτογραφία
Ο ηθοποιός έκλεισε τα 38 την Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Με μία τρυφερή φωτογραφία επέλεξε να ευχηθεί στον Γιώργο Γεροντιδάκη η Ντορέττα Παπαδημητρίου.
Ο ηθοποιός έκλεισε τα 38 και η σύντροφός του θέλησε να του ευχηθεί αναρτώντας ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, κατά το οποίο παρατηρούν αγκαλιασμένοι το ηλιοβασίλεμα, με φόντο τη θάλασσα.
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου» πάνω στο στιγμιότυπο και ο Γιώργος Γεροντιδάκης στη συνέχεια αναδημοσίευσε την ανάρτηση στο προφίλ του.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο ηθοποιός έκλεισε τα 38 και η σύντροφός του θέλησε να του ευχηθεί αναρτώντας ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, κατά το οποίο παρατηρούν αγκαλιασμένοι το ηλιοβασίλεμα, με φόντο τη θάλασσα.
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου» πάνω στο στιγμιότυπο και ο Γιώργος Γεροντιδάκης στη συνέχεια αναδημοσίευσε την ανάρτηση στο προφίλ του.
Δείτε τη φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα