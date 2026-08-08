Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Ασημένιο για Γιώργο Χιώτη και Απόστολο Σταύρο Αλεξίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο
Ασημένιο για Γιώργο Χιώτη και Απόστολο Σταύρο Αλεξίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο
Οι δύο 18χρονοι αθλητές πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση και μόλις πέρασαν τη γραμμή τερματισμού ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγρισμούς
Σπουδαία διάκριση για τον Γιώργο Χιώτη Απόστολο Σταύρο Αλεξίου, καθώς κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων που διοργανώνεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.
Οι δύο 18χρονοι αθλητές πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση σημειώνοντας χρόνο 6:34:07, ενώ για μόλις 61 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τη Ρουμανία, που κατέκτησε το χρυσό με 6:33.46. Όταν πέρασαν τη γραμμή τερματισμού και συνειδητοποίησαν το κατόρθωμά τους ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
Οι δύο 18χρονοι πρωταθλητές μας είχαν κατακτήσει το χάλκινο στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο.
Οι δύο 18χρονοι αθλητές πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση σημειώνοντας χρόνο 6:34:07, ενώ για μόλις 61 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τη Ρουμανία, που κατέκτησε το χρυσό με 6:33.46. Όταν πέρασαν τη γραμμή τερματισμού και συνειδητοποίησαν το κατόρθωμά τους ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
Οι δύο 18χρονοι πρωταθλητές μας είχαν κατακτήσει το χάλκινο στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο.
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