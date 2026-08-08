Ασημένιο για Γιώργο Χιώτη και Απόστολο Σταύρο Αλεξίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο
SPORTS
Κωπηλασία ασημένιο μετάλλιο Βουλγαρία

Ασημένιο για Γιώργο Χιώτη και Απόστολο Σταύρο Αλεξίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο

Οι δύο 18χρονοι αθλητές πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση και μόλις πέρασαν τη γραμμή τερματισμού ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγρισμούς

Ασημένιο για Γιώργο Χιώτη και Απόστολο Σταύρο Αλεξίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σπουδαία διάκριση για τον Γιώργο Χιώτη Απόστολο Σταύρο Αλεξίου, καθώς κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων που διοργανώνεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

Οι δύο 18χρονοι αθλητές πραγματοποίησαν εκπληκτική εμφάνιση σημειώνοντας χρόνο 6:34:07, ενώ για μόλις 61 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τη Ρουμανία, που κατέκτησε το χρυσό με 6:33.46. Όταν πέρασαν τη γραμμή τερματισμού και συνειδητοποίησαν το κατόρθωμά τους ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.









Κλείσιμο
Οι δύο 18χρονοι πρωταθλητές μας είχαν κατακτήσει το χάλκινο στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης