Στις 2 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας

Στις 2 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη

Λιγότεροι φόροι για τους πολλούς, δικαιότεροι για τους ισχυρούς», τονίζει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας

Στις 2 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, στις 2 Σεπτεμβρίου, σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για το το σχέδιο του κόμματος «για την Δίκαιη Ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους».

«Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια.

Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον διανείμουμε με δικαιοσύνη.

Με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς.

Με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές», τονίζει ο κ. Τσίπρας και καταλήγει:

«Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας».

Κλείσιμο

2 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης