Στις 2 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη
Στις 2 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη
Λιγότεροι φόροι για τους πολλούς, δικαιότεροι για τους ισχυρούς», τονίζει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας
Το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, στις 2 Σεπτεμβρίου, σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για το το σχέδιο του κόμματος «για την Δίκαιη Ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους».
«Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια.
Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον διανείμουμε με δικαιοσύνη.
Με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς.
Με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές», τονίζει ο κ. Τσίπρας και καταλήγει:
«Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας».
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για το το σχέδιο του κόμματος «για την Δίκαιη Ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους».
«Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια.
Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον διανείμουμε με δικαιοσύνη.
Με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς.
Με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές», τονίζει ο κ. Τσίπρας και καταλήγει:
«Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας».
Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουμε στη Θεσσαλονίκη το Οικονομικό Πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ.— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) August 8, 2026
Το σχέδιο μας για την Δίκαιη Ανάπτυξη, τη παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια.
Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον… pic.twitter.com/7wd5IrwREY
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