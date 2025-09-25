Οφείλουν ένα “ευχαριστώ” στον Παναθηναϊκό για τον Καλοσκάμη…

Εκτός από τους 6 βαθμούς η ΑΕΚ είχε και άλλα ωφέλη ιδίως από το χθεσινό παιχνίδι. Όλοι περίμεναν το ντεμπούτο στη βασική ενδεκάδα του Ζοάο Μάριο όμως φεύγοντας από το γήπεδο ή… αλλάζοντας κανάλι στην τηλεόραση είναι δεδομένο πως όλοι μιλούσαν για τον Καλοσκάμη. Είχα πει μετά την Λάρισα πως αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πως μπήκε μέσα στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα με την ΑΕΚ να κυνηγάει το γκολ της νίκης σε μια τέτοια έδρα και με το ματς να έχει στραβώσει από το πουθενά και έπαιξε σαν μεγάλος παίκτης. Λες και έχει βρεθεί άπειρες φορές σε τέτοιες καταστάσεις.Επίσης παρατήρησα πως οι συμπαίκτες του, του εμπιστεύονταν την μπάλα λες και την έδιναν στον Μάνταλο ή στον Ζοάο Μάριο. Ιδίως όταν η μπάλα καίει το στοιχείο αυτό δείχνει πολλά για έναν ποδοσφαιριστή, πόσο περισσότερο όταν είναι 20 χρονών και ουσιαστικά έχει μπει στην ομάδα πριν 20 μέρες. Χθες στην θέση του ελεύθερου πίσω από τον επιθετικό, στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις του είχε παίξει δεξιά και αριστερά, συστήθηκε για τα καλά. Η κεφαλιά ασίστ στον Πιερό που μόνο εύκολη και αυτονόητη δεν ήταν για αρχή και μετά το μαγικό πλασέ με ψυχραιμία και επιδεξιότητα μεγάλου παίκτη. Σε ένα σημείο που ακόμη κι ο καλύτερος τερματοφύλακας θα μάζευε την μπάλα από τα δίχτυα του. Ένα γκολ που το είχε δει πριν το βάλει…Ο Καλοσκάμης λοιπόν ήταν το μεγάλο κέρδος του χθεσινού αγώνα. Αυτό που έφτιαξε το κέφι των ΑΕΚτζήδων αλλά σίγουρα και του Νίκολιτς. Και κάπου εδώ είναι η ώρα να ειπωθεί επιτέλους ένα “ευχαριστώ” στον… Παναθηναϊκό. Πρώτα από τον Ατρόμητο που μέσα σε ένα χρόνο πήρε έναν παίκτη ελεύθερο πληρώνοντας μόνο τροφεία και έβγαλε 1.000.000 ευρώ ξεκούραστα και βέβαια από την ΑΕΚ που έχει έναν 20χρονο ποδοσφαιριστή που μοιάζει έτοιμος για το υψηλό επίπεδο χωρίς να έχει περάσει από την δική της παραγωγική διαδικασία.Επιστρέφοντας στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι ο Καλοσκάμης είναι σίγουρα ενεργότατο μέλος του ροτέισον και νομίζω πως την θέση πίσω από τον επιθετικό θα την διεκδικήσει και θα την έχει και σε πολλά παιχνίδια. Μπορεί όμως όπως έχει δείξει και στον Ατρόμητο και στα λίγα ματς της ΑΕΚ να προσφέρει και από τις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ στο 4-2-3-1. Το ίδιο ισχύει και για τον Ζοάο Μάριο. Αποκτήθηκε με τρόπο… τζακ ποτ τελευταία μέρα των μεταγραφών κυρίως για την θέση πίσω από τον φορ αλλά τα χαρακτηριστικά του και ο τρόπος που παίζει δείχνουν έναν παίκτη που νιώθει και στις τρεις θέσεις άνετα και με μεγάλη προσφορά στο δημιουργικό κομμάτι. Ταιριάζει άριστα στον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ του Νίκολιτς και είναι δεδομένο πως αυτός όπως και ο Καλοσκάμης που έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στην Ελλάδα μέχρι το τέλος της League Phase θα πάρει πολλά παιχνίδια και θα είναι ιδιαίτερα επιδραστικός.Αν ο Καλοσκάμης έφτιαξε το κέφι αυτός που σίγουρα το χάλασε ήταν για μια ακόμη φορά ο διαιτητής. Παντελώς ανίκανος στο πλεονέκτημα που έκοψε δυο επιθέσεις με επιθετική υπεροπλία της ΑΕΚ για να δώσει υπέρ της φάουλ, για το πέναλτι πάλι ψάχνουμε να βρούμε το σωστό πλάνο, όπως και στην Τρίπολη όπως και στη Λάρισα και μόνο να… υποθέσουμε μπορούμε και γενικά έδειξε πολύ λίγος και σίγουρα υπερβολικά φοβισμένος μη δώσει έστω και τον… πυρετό του στην ΑΕΚ. Δεν “κλαίμε” όπως λέει κι ο κόουτς. Αλλά δεν είμαστε και κορόιδα. Θα υπάρξουν εκπλήξεις…