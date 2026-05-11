Στην Αθήνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό, δείτε βίντεο
Το C-27 προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ελευσίνα – Ο 70χρονος είναι ασυμπτωματικός και μεταφέρθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης - «Μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα», ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας το C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας που πραγματοποίησε την αεροδιακομιδή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα του χανταϊού.
Ο επαναπατρισμός του επιβάτη έγινε σε δύο φάσεις, αρχικά μεταφέρθηκε με ειδική πτήση από την Τενερίφη στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της Ολλανδίας από όπου τον παρέλαβε το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.
Εν συνεχεία, ο 70χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο όπου θα τεθεί σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας επιβάτης είναι καλά στην υγεία του, είναι ασυμπτωματικός ενώ κατά τη διακομιδή του τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να φορούν τις ειδικές στολές.
Ακόμη, στην αεροδιακομιδή συμμετείχαν ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής-διασώστης του ΕΚΑΒ ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος επιβλέπει την όλη διαδικασία.
Σε ανάρτησή του στο Χ υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.
Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας
«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε από την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα . Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά»
Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 10, 2026
