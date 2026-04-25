Το Διάστημα ως εθνική και ευρωπαϊκή υποδομή

Σήμερα, αυτή η αντίληψη δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα. Το Διάστημα δεν είναι μια μακρινή υπόθεση. Είναι κρίσιμη υποδομή. Είναι το πεδίο όπου συναντώνται οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, η παρατήρηση γης, η διαχείριση δεδομένων, η άμυνα, η ναυτιλία, οι μεταφορές, η πολιτική προστασία και, όλο και περισσότερο, η ίδια η τεχνολογική κυριαρχία των κρατών.Όποιος εξακολουθεί να βλέπει τις διαστημικές υποδομές ως μια πολυτέλεια, στην πραγματικότητα υποτιμά τη λειτουργία του σύγχρονου κόσμου. Στην πράξη, οι δορυφορικές υπηρεσίες στηρίζουν την επικοινωνία, τη συνδεσιμότητα, την πλοήγηση, την ασφάλεια δικτύων και τη δυνατότητα ενός κράτους να επιχειρεί με αυτονομία σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Γι’ αυτό και η επένδυση στο Διάστημα δεν είναι απλώς τεχνολογική επιλογή. Είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Είναι επιλογή στρατηγικής ωριμότητας. Είναι επιλογή ανθεκτικότητας. Είναι επιλογή μέλλοντος.Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Hellas Sat 5 αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν πρόκειται απλώς για τη συνέχεια ενός επιτυχημένου δορυφορικού προγράμματος. Πρόκειται για μια υποδομή νέας γενιάς, σχεδιασμένη να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός πολύ πιο σύνθετου και απαιτητικού διεθνούς περιβάλλοντος. Ο νέος δορυφόρος προορίζεται να συνδυάσει παραδοσιακές δορυφορικές επικοινωνίες με οπτικές επικοινωνίες μέσω λέιζερ, να προσφέρει πολύ υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, αυξημένη ασφάλεια στις επικοινωνίες και δυνατότητες που υπερβαίνουν τον συμβατικό ρόλο ενός γεωστατικού δορυφόρου.Αυτό έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Σημαίνει ότι μπορούμε να περάσουμε από την απλή παροχή υπηρεσιών σε πιο εξελιγμένες μορφές διαστημικής υποστήριξης: από τη συνδεσιμότητα σε κινούμενες πλατφόρμες, μέχρι τη στήριξη ασφαλών κυβερνητικών επικοινωνιών κι από τη διαχείριση αυξημένων ροών δεδομένων, μέχρι τη δυνατότητα λειτουργίας ενός κόμβου στο Διάστημα με αυξημένη επιχειρησιακή αξία. Σε μια εποχή όπου η ταχύτητα, η ασφάλεια και η αξιοπιστία της πληροφορίας αποκτούν κρίσιμη σημασία, τέτοιες υποδομές δεν είναι περιφερειακές. Είναι κεντρικές.Το ζήτημα είναι κυρίως αναπτυξιακό. Η Ευρώπη έχει πληρώσει ακριβά δύο μεγάλες αδυναμίες: αφενός τη δυσκολία της να προστατεύσει συστηματικά τη δική της τεχνολογική γνώση και αφετέρου τη διαχρονική τάση να εμπιστεύεται περισσότερο εξωτερικούς παρόχους παρά να στηρίζει με συνέπεια τις δικές της στρατηγικές δυνατότητες. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: εξαρτήσεις, καθυστερήσεις και περιορισμένη δυνατότητα αυτόνομης δράσης σε τομείς που πλέον δεν είναι απλώς εμπορικοί, αλλά ζωτικής σημασίας.Γι’ αυτό ο Hellas Sat 5 έχει και μια ευρύτερη ανάγνωση. Μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας σοβαρής συζήτησης για το τι είδους ρόλο θέλουμε να έχουν η Ελλάδα και η Κύπρος στον νέο τεχνολογικό χάρτη. Θέλουμε να είμαστε μόνο χρήστες υπηρεσιών που σχεδιάζονται, παράγονται και ελέγχονται αλλού; Ή θέλουμε να συμμετέχουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση κρίσιμων υποδομών, στην παραγωγή τεχνογνωσίας, στη δημιουργία εξειδίκευσης και στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς επιστημόνων που θα μπορεί να παραμείνει και να δημιουργήσει στον τόπο της;Η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι σαφής. Χρειαζόμαστε περισσότερη φιλοδοξία, περισσότερη επένδυση στη γνώση και λιγότερη αμυντική αντίληψη για το τι μπορούμε να πετύχουμε. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας, τεχνική επάρκεια και ικανότητα να σταθούν με αξιοπιστία σε ένα διεθνές πεδίο υψηλών απαιτήσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέχεια, στρατηγικός ορίζοντας και προσήλωση σε έργα που χτίζουν πραγματικό αποτύπωμα.Το Διάστημα δεν είναι πια σύμβολο ενός μακρινού αύριο. Είναι μέρος των κρίσιμων αποφάσεων του σήμερα. Και αν θέλουμε να έχουμε θέση στον κόσμο που διαμορφώνεται, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τις διαστημικές υποδομές όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως προϋπόθεση ισχύος, ασφάλειας και προοπτικής. Σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση, ο Hellas Sat 5 δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό έργο. Είναι μια δήλωση κατεύθυνσης.* Ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hellas Sat