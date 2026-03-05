Οι 17 μέρες της αλλαγής

Ποιος να το φανταζόταν ότι μέσα σε 17 μέρες θα άλλαζε όλη η ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό… Με τρεις σερί νίκες (δύο επί του ΟΦΗ, μία επί του Αρη) και μια πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν που δημιουργεί φαντασιώσεις «θαύματος» επί της Μπέτις…Πριν από 17 μέρες, εκείνη τη βραδιά του θλιβερού από όλες τις απόψεις 1-1 με την ΑΕΛ, ο απογοητευμένος Ράφα Μπενίτεθ έβλεπε απέναντί του εκνευρισμένους οπαδούς να τον αποδοκιμάζουν κατά τη διάρκεια των post game δηλώσεών του στη Λεωφόρο, χθες έφυγε καταχειροκροτούμενος μετά από την ωραιότερη παναθηναϊκή παράσταση και την ευρύτερη νίκη επί των ημερών του, με το 4-1 επί του ΟΦΗ.Χωρίς Ταμπόρδα και Τετέι αυτή τη φορά. Με ηγέτες τον απίστευτο Ρενάτο Σάντσες και το… 6-8άρι (τρομερά πράγματα!) Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος δημιούργησε τα πρώτα δύο γκολ. Με τριάδα στόπερ Γεντβάι – Ερνάντεθ – Κάτρη (!!!) μετά τον τραυματισμό του Ινγκασον. Με πρώτα γκολ από Αντίνο – Σάντσες, υπέροχο ξανά τον Κυριακόπουλο, highlight σουτάρα από τον Ζαρουρί. Κι έναν ΟΦΗ ο οποίος παρά την τριάδα – φωτιά των Φούντα – Νους – Σαλσέδο δημιούργησε την πρώτη του φάση στο 45’ +1’ (θαυμάσιο γκολ Σαλσέδο), έφυγε με τρεις καλές αντεπιθέσεις σε όλο το ματς και γλίτωσε την εξάρα χάρη στον υπέροχο (πρώην «πράσινο») Νίκο Χριστογεώργο που θα βάλει στο άλμπουμ του dvd του τις αποκρούσεις στην κεφαλιά του Ταμπόρδα και του πλασέ του Τετέι (με αριστερό «τακουνάκι»!), φεύγοντας από τη Λεωφόρο με το ρεκόρ των δέκα αποκρούσεων!Τι άλλαξε σ’ αυτές τις 17 μέρες για τον Παναθηναϊκό; Μόνο το κέφι των παικτών μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν, μ’ εκείνο το «we have suffered, but we fucking deserved it!» ξέσπασμα του Τάσου Μπακασέτα στα τσέχικα αποδυτήρια. Όλα τα υπόλοιπα ήρθαν σταδιακά, μετά την ωρίμανση κάποιων συνθηκών. Όπως η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών στον προπονητή και αντιστρόφως. Όπως η καθιέρωση του απαρέγκλιτου 3-4-3, ακόμα κι αν από παιχνίδι σε παιχνίδι αλλάζουν 4 έως 7 παίκτες. Όπως η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα του ρόστερ, το οποίο «έχασε» τον Πάλμερ – Μπράουν και τον Σιώπη, αλλά «άνοιξε» με τις επιστροφές Πελίστρι – Τζούρισιτς – Σισοκό και τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε Κάτρη, Τσέριν, Παντελίδη. Όπως η περίοδος προσαρμογής του Ανδρέα Τετέι, στον οποίο ο Χριστογεώργος έκοψε το σερί των γκολ. Όπως η αποφόρτιση και η πολύ πιο λογική χρησιμοποίηση παικτών επιβαρυμένων όπως οι Αντίνο – Ταμπόρδα – Μπακασέτας που έπαιζαν παράλογα ανελλιπώς από τις αρχές Ιανουαρίου.Χθες για πρώτη φορά στην εποχή Τετέι, ο Παναθηναϊκός άφησε τις γιόμες στην άκρη και έβαλε σταθερά την μπάλα κάτω. Χθες για πρώτη φορά χτίστηκαν τόσες καλές συνεργασίες από τον κεντρικό άξονα με καταπληκτική απόδοση για 60 λεπτά των Μπακασέτα - Σάντσες. Χθες η ένταση, το τρέξιμο, η ενέργεια, ήταν σε υψηλό επίπεδο και όχι σε… slow motion. Xθες, ως αποτέλεσμα της αυτοπεποίθησης και της καλής ψυχολογίας των παικτών, στις τελικές τους προσπάθειες ήταν πολύ πιο εύστοχοι.Βελτιώθηκαν τα πάντα; Προφανώς όχι. Αλλωστε το καλοκαίρι, όταν τελικά ο Μπενίτεθ θα κάνει πράξη το ρόστερ «25 παικτών» θα φύγουν αρκετοί και οι αποφάσεις που θα λάβει σε συγκεκριμένες θέσεις για τις μεταγραφές, θα είναι καθοριστικές. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει πολλούς στο απουσιολόγιο και είναι πλέον η μοναδική ομάδα από τους «μεγάλους» που συνέχισε απνευστί Τετάρτη – Κυριακή – Πέμπτη – Κυριακή, δεδομένου ότι η ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «16» του Conference League και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν την ευρωπαϊκή πορεία τους. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αξιόπιστο back up του Κυριακόπουλου. Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στην άμυνα όταν δεν αγωνίζεται ο Ινγκασον. Ο Παναθηναϊκός ανασταλτικά έχει θέματα στον κεντρικό άξονα με δίδυμο Σάντσες – Μπακασέτα.Όμως αρχίζει να καταθέτει για πρώτη φορά μετά από τέσσερις μήνες επί Μπενίτεθ κάποιες ποδοσφαιρικές αρχές, περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του και αρκετές συνεργασίες επιθετικά, παίρνοντας ταυτόχρονα πολύ καλύτερη απόδοση σε ατομικό επίπεδο από πολλούς παίκτες: Τετέι, Σάντσες, Μπακασέτα, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Καλάμπρια. Κι έχοντας και κάποια «φρέσκα» πόδια και πρόσωπα όπως τον Κάτρη, τον Κοντούρη, τον Ερνάντεθ εσχάτως και τον 36χρονο Σισοκό. Μόνο ο Γιάγκουσιτς μένει σταθερά στον πάγκο, αλλά θα έρθει και η ώρα του Κροάτη…