Γεωργιάδης στο Συνέδριο της ΝΔ: «Να γυρίσουν όλοι πίσω στη μεγάλη μας παράταξη, μην τους φοβάστε, μην υποχωρείτε στο bullying»
Γεωργιάδης στο Συνέδριο της ΝΔ: «Να γυρίσουν όλοι πίσω στη μεγάλη μας παράταξη, μην τους φοβάστε, μην υποχωρείτε στο bullying»
«Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή επιστροφή της Ελλάδας στην παρακμή» τόνισε ο υπουργός Υγείας στην τοποθέτησή του
Με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και κάλεσμα για επιστροφή και συσπείρωση όλων των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας τοποθετήθηκε στο συνέδριο του κόμματος ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης.
Κατά την ομιλία του, ο κ. Γεωργιάδης έθεσε το βασικό πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου ως επιλογή ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και «την επιστροφή της χώρας στην παρακμή», ενώ υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στο μέλλον χωρίς να απολέσει την εθνική και πολιτισμική της ταυτότητα.
Στη συνέχεια στάθηκε στη διεθνή εικόνα της χώρας και στις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι πριν από μερικά χρόνια φαινόταν αδιανόητο ένας Έλληνας υπουργός να εκλεγεί πρόεδρος του Eurogroup.
«Αν λέγαμε σε κάποιον πριν από χρόνια ότι Έλληνας υπουργός θα εκλεγόταν πρόεδρος του Eurogroup, θα μας έλεγε “είσαι παλαβός”», είπε.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και πρόοδο για τη χώρα.
«Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ΝΔ είναι «η παράταξη που πηγαίνει την Ελλάδα στο μέλλον» και δεν φοβάται να αλλάξει ακόμη και τις δικές της συνήθειες.
Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην ιδεολογική ταυτότητα της παράταξης, απαντώντας, όπως είπε, σε όσους χαρακτηρίζουν τη ΝΔ «συντηρητική».
«Ναι, μας λένε συντηρητικούς και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Επίτηδες έβαλα σήμερα γραβάτα με τη σημαία και τον σταυρό», ανέφερε, τονίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι «να συνδυάσει την τεχνητή νοημοσύνη με την υπεράσπιση της ταυτότητάς μας, της πατρίδας μας και της θρησκείας».
«Αυτή η παράταξη προσφέρει το στοίχημα για το μέλλον χωρίς να χάνουμε την ψυχή μας και την ταυτότητά μας», σημείωσε.
Κατά την ομιλία του, ο κ. Γεωργιάδης έθεσε το βασικό πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου ως επιλογή ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και «την επιστροφή της χώρας στην παρακμή», ενώ υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στο μέλλον χωρίς να απολέσει την εθνική και πολιτισμική της ταυτότητα.
«Να είστε υπερήφανοι για την παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή»Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ ξεκίνησε την παρέμβασή του με αναφορά στην ιστορική διαδρομή της παράταξης και τον ιδρυτή της. «Να είστε πολύ υπερήφανοι που είστε στην παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή που κράτησε την Ελλάδα όρθια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια στάθηκε στη διεθνή εικόνα της χώρας και στις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι πριν από μερικά χρόνια φαινόταν αδιανόητο ένας Έλληνας υπουργός να εκλεγεί πρόεδρος του Eurogroup.
«Αν λέγαμε σε κάποιον πριν από χρόνια ότι Έλληνας υπουργός θα εκλεγόταν πρόεδρος του Eurogroup, θα μας έλεγε “είσαι παλαβός”», είπε.
«Μητσοτάκης ή επιστροφή στην παρακμή»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και πρόοδο για τη χώρα.
«Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ΝΔ είναι «η παράταξη που πηγαίνει την Ελλάδα στο μέλλον» και δεν φοβάται να αλλάξει ακόμη και τις δικές της συνήθειες.
Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην ιδεολογική ταυτότητα της παράταξης, απαντώντας, όπως είπε, σε όσους χαρακτηρίζουν τη ΝΔ «συντηρητική».
«Ναι, μας λένε συντηρητικούς και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Επίτηδες έβαλα σήμερα γραβάτα με τη σημαία και τον σταυρό», ανέφερε, τονίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι «να συνδυάσει την τεχνητή νοημοσύνη με την υπεράσπιση της ταυτότητάς μας, της πατρίδας μας και της θρησκείας».
«Αυτή η παράταξη προσφέρει το στοίχημα για το μέλλον χωρίς να χάνουμε την ψυχή μας και την ταυτότητά μας», σημείωσε.
Αναφορές στην περίοδο της κρίσης
Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και στην κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, τονίζοντας ότι τότε αποτράπηκε η έξοδος της χώρας από την ευρωζώνη.
«Όπως κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ τη δεκαετία της χρεοκοπίας, με την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, έτσι και σήμερα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλουμε η Ελλάδα μας να είναι σπουδαία», ανέφερε.
Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ απηύθυνε κάλεσμα συσπείρωσης προς όλες τις δυνάμεις της παράταξης, ζητώντας ενότητα ενόψει των επόμενων πολιτικών μαχών.
«Να γυρίσουν όλοι πίσω στη μεγάλη μας παράταξη. Να δώσουμε τις μάχες όλοι μαζί για να είναι η Ελλάδα σπουδαία», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη και τα μέλη της ΝΔ να μην υποχωρούν απέναντι στις επιθέσεις των πολιτικών αντιπάλων.
«Μην τους φοβάστε, μην υποχωρείτε στο bullying. Μην τους αφήνετε να μας κουνούν το δάχτυλο. Κανείς από τους πολιτικούς μας αντιπάλους δεν μπορεί να μας κουνά το δάχτυλο», υπογράμμισε.
Σε αποστροφή της ομιλίας του απευθύνθηκε μάλιστα στον Κωστή Χατζηδάκη, σχολιάζοντας ότι υπάρχουν «οι απόψεις του comme il faut, να μην πούμε καμία κουβέντα παραπάνω», προσθέτοντας ωστόσο ότι ο ίδιος πιστεύει πως «πρέπει να φέρεσαι στους άλλους με τον τρόπο που σου φέρονται».
«Θα τους πολεμήσουμε! Δείτε τώρα δύο μέρες σε τι πανικό είναι το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, κλείνοντας την παρέμβασή του.
«Όπως κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ τη δεκαετία της χρεοκοπίας, με την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, έτσι και σήμερα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλουμε η Ελλάδα μας να είναι σπουδαία», ανέφερε.
«Να γυρίσουν όλοι πίσω στη μεγάλη μας παράταξη»
Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ απηύθυνε κάλεσμα συσπείρωσης προς όλες τις δυνάμεις της παράταξης, ζητώντας ενότητα ενόψει των επόμενων πολιτικών μαχών.
«Να γυρίσουν όλοι πίσω στη μεγάλη μας παράταξη. Να δώσουμε τις μάχες όλοι μαζί για να είναι η Ελλάδα σπουδαία», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη και τα μέλη της ΝΔ να μην υποχωρούν απέναντι στις επιθέσεις των πολιτικών αντιπάλων.
«Μην τους φοβάστε, μην υποχωρείτε στο bullying. Μην τους αφήνετε να μας κουνούν το δάχτυλο. Κανείς από τους πολιτικούς μας αντιπάλους δεν μπορεί να μας κουνά το δάχτυλο», υπογράμμισε.
Σε αποστροφή της ομιλίας του απευθύνθηκε μάλιστα στον Κωστή Χατζηδάκη, σχολιάζοντας ότι υπάρχουν «οι απόψεις του comme il faut, να μην πούμε καμία κουβέντα παραπάνω», προσθέτοντας ωστόσο ότι ο ίδιος πιστεύει πως «πρέπει να φέρεσαι στους άλλους με τον τρόπο που σου φέρονται».
Επίθεση στο ΠΑΣΟΚΟλοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται σε κατάσταση πολιτικής αμηχανίας.
«Θα τους πολεμήσουμε! Δείτε τώρα δύο μέρες σε τι πανικό είναι το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, κλείνοντας την παρέμβασή του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα