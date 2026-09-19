Παγκόσμιος τρόμος για την ανεξέλεγκτη Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Τραμπ αναζητά «τσάρο» για την ΑΙ, ο Άλτμαν πάει στον ΟΗΕ

«Καμπανάκι» ακόμα και από τους ίδιους τους δημιουργούς της ΑΙ - Ο Άλτμαν, ο άνθρωπος πίσω από το ChatGPT, θα ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία «AI Force», τασσόμενος κατά των υπερβολικών περιορισμών