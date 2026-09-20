Θλίψη στη Χαλκιδική: Πέθανε ο 17χρονος που έπαθε ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του
Θλίψη στη Χαλκιδική: Πέθανε ο 17χρονος που έπαθε ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του
Ο ανήλικος, οποίος είχε μεταφερθεί σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής
Κατέληξε ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Ο ανήλικος, οποίος είχε μεταφερθεί σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής.
Υπενθυμίζεται ότι περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο 17χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και από εκεί στο Ιπποκράτειο καθώς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές το προσωπικό του σχολείου ήταν αυτό που κάλεσε το 166 και τον ιδιώτη Ιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του KIDS SAVELIVES, Κωνσταντίνο Λαζαρίδη.
«Ο Κωνσταντίνος έφτασε σε 3 λεπτά από την κλήση, αναγνωρίζοντας δυστυχώς πως ο Μαθητής ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ και βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή. Τοποθέτησε αμέσως τα ηλεκτρόδια του προσωπικού του Απινιδωτή και στην πρώτη ανάλυση ρυθμού, διαπιστώθηκε πως υπήρχε ΑΠΙΝΙΔΩΣΙΜΟΣ ρυθμός! Ο Κωνσταντίνος χορήγησε την πρώτη απινίδωση και συνέχισε την αναζωογόνηση με ΚΑΡΠΑ, μέχρι την ταχύτατη πραγματικά άφιξη του ΕΚΑΒ!!!!
Κάποια στιγμή μετά την ομαδική προσπάθεια, ο μαθητής ανέκτησε τον καρδιακό του ρυθμό και οδηγήθηκε εντός ασθενοφόρου. Παρά την αρχική ανάκτηση του καρδιακού ρυθμού του εφήβου, έπεσε εκ νέου σε καρδιακή ανακοπή κι έτσι αποφασίστηκε η αναζωογόνησή εντός του ασθενοφόρου με την συνδρομή των διασωστών και του Ιατρού. Με τη συνδρομή περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας που άνοιγε δρόμο, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, με ΚΑΡΠΑ και χρήση Απινιδωτών καθοδόν», ανέφερε η ανάρτηση.
Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, το σχολείο κινητοποιήθηκε άμεσα. Στον μαθητή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ το προσωπικό της σχολικής μονάδας ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρό της περιοχής. Ακολούθησε η προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και η χρήση απινιδωτή, μέχρι την ανάληψη της αντιμετώπισης του περιστατικού από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.
Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων.
Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, προτεραιότητα του Υπουργείου είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα.
Επίσης την Δευτέρα θα υπάρχει παρουσία στελεχών του Υπουργείου Παιδείας στο σχολείο, τόσο για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και για την παρακολούθηση της διερεύνησης του περιστατικού.
Ο ανήλικος, οποίος είχε μεταφερθεί σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής.
Υπενθυμίζεται ότι περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο 17χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και από εκεί στο Ιπποκράτειο καθώς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές το προσωπικό του σχολείου ήταν αυτό που κάλεσε το 166 και τον ιδιώτη Ιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του KIDS SAVELIVES, Κωνσταντίνο Λαζαρίδη.
«Ο Κωνσταντίνος έφτασε σε 3 λεπτά από την κλήση, αναγνωρίζοντας δυστυχώς πως ο Μαθητής ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ και βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή. Τοποθέτησε αμέσως τα ηλεκτρόδια του προσωπικού του Απινιδωτή και στην πρώτη ανάλυση ρυθμού, διαπιστώθηκε πως υπήρχε ΑΠΙΝΙΔΩΣΙΜΟΣ ρυθμός! Ο Κωνσταντίνος χορήγησε την πρώτη απινίδωση και συνέχισε την αναζωογόνηση με ΚΑΡΠΑ, μέχρι την ταχύτατη πραγματικά άφιξη του ΕΚΑΒ!!!!
Κάποια στιγμή μετά την ομαδική προσπάθεια, ο μαθητής ανέκτησε τον καρδιακό του ρυθμό και οδηγήθηκε εντός ασθενοφόρου. Παρά την αρχική ανάκτηση του καρδιακού ρυθμού του εφήβου, έπεσε εκ νέου σε καρδιακή ανακοπή κι έτσι αποφασίστηκε η αναζωογόνησή εντός του ασθενοφόρου με την συνδρομή των διασωστών και του Ιατρού. Με τη συνδρομή περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας που άνοιγε δρόμο, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, με ΚΑΡΠΑ και χρήση Απινιδωτών καθοδόν», ανέφερε η ανάρτηση.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για τον θάνατο του 17χρονου«Με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά της οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, το σχολείο κινητοποιήθηκε άμεσα. Στον μαθητή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ το προσωπικό της σχολικής μονάδας ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρό της περιοχής. Ακολούθησε η προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και η χρήση απινιδωτή, μέχρι την ανάληψη της αντιμετώπισης του περιστατικού από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.
Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων.
Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, προτεραιότητα του Υπουργείου είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα.
Επίσης την Δευτέρα θα υπάρχει παρουσία στελεχών του Υπουργείου Παιδείας στο σχολείο, τόσο για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και για την παρακολούθηση της διερεύνησης του περιστατικού.
Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην οικογένεια του 17χρονου, στους φίλους και στους συμμαθητές του, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την τραγική απώλεια».
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