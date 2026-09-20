Θλίψη στη Χαλκιδική: Πέθανε ο 17χρονος που έπαθε ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του

Ο ανήλικος, οποίος είχε μεταφερθεί σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής