Στον Ατρόμητο ο Ντάνι Γκαρθία που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό
SPORTS
Ολυμπιακός Ντάνι Γκαρθία Ατρόμητος

Στον Ατρόμητο ο Ντάνι Γκαρθία που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό

Ο 36χρονος αμυντικός χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους «κυανόλευκους» και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής

Στον Ατρόμητο ο Ντάνι Γκαρθία που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό
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Μια ηχηρή μεταγραφή πραγματοποιεί ο Ατρόμητος με την απόκτηση του Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο 36χρονος αμυντικός χαφ έχει έρθει σε συμφωνία με τους «κυανόλευκους» και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η διοίκηση της ομάδας του Περιστερίου προσθέτει στο ρόστερ έναν παίκτη με ποδοσφαιρική προσωπικότητα προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα να ανακάμψει αγωνιστικά.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με 570 επαγγελματικές συμμετοχές στην πολυετή καριέρα του, ο οποίος έχει κατακτήσει πρωτάθλημα, κύπελλο και σούπερ καπ με τον Ολυμπιακό (αποτελώντας επιλογή του Μεντιλιμπάρ), ένα κύπελλο και ένα σούπερ καπ Ισπανίας με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Με την ομάδα των βάσκων αγωνίστηκε 6 χρόνια, μετρώντας 195 ματς. Ισάριθμα χρόνια έπαιξε στην Ειμπάρ με 224 συμμετοχές στο ενεργητικό του, ενώ έχει παίξει και στην Χετάφε Β’ (75 ματς).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει 10 αγώνες στο τσάμπιονς Λιγκ και 6 στο Europa League.. Την τρέχουσα σεζόν έχει 3 αγώνες με τον Ολυμπιακό, ενώ ξεκίνησε βασικός και στα δύο παιχνίδια με τη Ναιμέγκεν. Να αναφέρουμε ότι είχε ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους πειραιώτες στις αρχές του καλοκαιριού, αλλά ήθελε να έχει ενεργό ρόλο και όχι κάποια λεπτά συμμετοχής.

Πηγή: gazzeta.gr
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