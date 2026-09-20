Συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερες οι ανήλικες που ξυλοκόπησαν τη 13χρονη στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερες οι ανήλικες που ξυλοκόπησαν τη 13χρονη στη Θεσσαλονίκη
Πήγαν στην αστυνομία με τους γονείς τους - Τι συνέβη
Συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθερες οι ανήλικες που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό της 13χρονης, το μεσημέρι της Παρασκευής, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, ενώ αναζητούνται ακόμη τέσσερα άτομα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικες οι οποίες είναι συνομήλικες με το θύμα, μετέβησαν με τους γονείς τους το βράδυ τους Σαββάτου στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι χτύπησαν με σφαλιάρα και τράβηξαν τα μαλλιά της 13χρονης.
Αμέσως μετά συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς και αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται ακόμη τέσσερα άτομα, με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί να αφορά τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, ηθική αυτουργία αλλά και την κατηγορία περί προσωπικών δεδομένων καθώς η ανήλικη κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού κάποιοι το κατέγραφαν σε βίντεο.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν η 13χρονη βρισκόταν μαζί με μια φίλη της κοντά στα γηπεδάκια της περιοχής και τις πλησίασε μια παρέα ανηλίκων. Τότε, φαίνεται πως δύο κοπέλες της επιτέθηκαν χτυπώντας την με τα χέρια, με αποτέλεσμα η 13χρονη να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου. Μάλιστα, λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε, της έγινε σύσταση από τους γιατρούς να μεταβεί σε νοσοκομείο για εξετάσεις.
Ο λόγος της επίθεσης δεν έχει αποσαφηνιστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πρόκειται για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.
Τη διερεύνηση του περιστατικού έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Τμήματος Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικες οι οποίες είναι συνομήλικες με το θύμα, μετέβησαν με τους γονείς τους το βράδυ τους Σαββάτου στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι χτύπησαν με σφαλιάρα και τράβηξαν τα μαλλιά της 13χρονης.
Αμέσως μετά συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς και αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται ακόμη τέσσερα άτομα, με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί να αφορά τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, ηθική αυτουργία αλλά και την κατηγορία περί προσωπικών δεδομένων καθώς η ανήλικη κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού κάποιοι το κατέγραφαν σε βίντεο.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν η 13χρονη βρισκόταν μαζί με μια φίλη της κοντά στα γηπεδάκια της περιοχής και τις πλησίασε μια παρέα ανηλίκων. Τότε, φαίνεται πως δύο κοπέλες της επιτέθηκαν χτυπώντας την με τα χέρια, με αποτέλεσμα η 13χρονη να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου. Μάλιστα, λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε, της έγινε σύσταση από τους γιατρούς να μεταβεί σε νοσοκομείο για εξετάσεις.
Ο λόγος της επίθεσης δεν έχει αποσαφηνιστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πρόκειται για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.
Τη διερεύνηση του περιστατικού έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Τμήματος Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα