Η προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος απέναντι στα κίνητρα του ΝΟΚ

Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε χθες 15 Δεκεμβρίου 2025, η ενημέρωση και ανοιχτή συζήτηση για την πορεία και εξέλιξη των Δήμων Φιλοθέης – Ψυχικού, στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών





Θέλει ήλιο, καθαρό αέρα και γειτονιά με καλούς γείτονες…







Σχολεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, γυμναστήρια σε κάθε Δήμο και τένις.



`Όλα αυτά τα προάστια λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα ήταν για πολλά χρόνια ιδανικά για οικογένεια.







Γκρεμίστηκαν πολλά σπίτια, - μερικά από αυτά εξαιρετικής αρχιτεκτονικής πραγματικά αριστουργήματα του Μεσοπολέμου.



Αποτέλεσμα? Τα σπίτια άρχισαν να ξεφεύγουν από τα όρια του οικοπέδου και να μεγαλώνουν σε ύψος.



Κλείσιμο



Ανέβηκαν οι δρόμοι της Φιλοθέης προς τα πάνω, κόπηκαν πολλά πεύκα και κυπαρίσσια και χωρίστηκε η γη προς τον λόφο σε οικόπεδα.



Η χθεσινή συνάντηση ανέφερε αναλυτικά όλα αυτά, με ανθρώπους εξειδικευμένους σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής και όχι μόνον.



Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού κ. Χαράλαμπος Μπονάτσος εγγυήθηκε την προστασία της φυσιογνωμίας, του οικιστικού χαρακτήρα και των κεκτημένων δικαιωμάτων που συνθέτουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Δήμων, ενώ στέκεται αδιαπραγμάτευτα απέναντι σε οικοδομικά τερατουργήματα, ικανά να υποβαθμίσουν την καθημερινότητα μας και να αλλοιώσουν την πόλη μας.



Αλήθεια τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευχαριστημένος?Θέλει ήλιο, καθαρό αέρα και γειτονιά με καλούς γείτονες…Η Φιλοθέη, το Παλαιό Ψυχικό και το Νέο Ψυχικό έγιναν προάστια και γειτονιές που είχαν τις προδιαγραφές της γειτονιάς. Δρόμοι με δέντρα, πλατείες με λουλούδια, μικρούς λόφους και δάση. Ακόμη, εκκλησίες όπως η Αγία Φιλοθέη, ο `Αγιος Δημήτριος, Αγία Σοφία...Σχολεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, γυμναστήρια σε κάθε Δήμο και τένις.`Όλα αυτά τα προάστια λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα ήταν για πολλά χρόνια ιδανικά για οικογένεια.Πέρασαν πολλά χρόνια ώσπου ξεκίνησε και έγινε σε κάθε σπίτι και σε κάθε γειτονιά να ξεπροβάλλει μία κάποια ανησυχία για το μέλλον αυτών των περιοχών.Γκρεμίστηκαν πολλά σπίτια, - μερικά από αυτά εξαιρετικής αρχιτεκτονικής πραγματικά αριστουργήματα του Μεσοπολέμου.Αποτέλεσμα? Τα σπίτια άρχισαν να ξεφεύγουν από τα όρια του οικοπέδου και να μεγαλώνουν σε ύψος.Με διάφορες προφάσεις, με μέσα και φίλους, τα μεγάλα αυτά σπίτια έγιναν κατοικίες πλούτου και δύναμης.Ανέβηκαν οι δρόμοι της Φιλοθέης προς τα πάνω, κόπηκαν πολλά πεύκα και κυπαρίσσια και χωρίστηκε η γη προς τον λόφο σε οικόπεδα.Η χθεσινή συνάντηση ανέφερε αναλυτικά όλα αυτά, με ανθρώπους εξειδικευμένους σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής και όχι μόνον.Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού κ. Χαράλαμπος Μπονάτσος εγγυήθηκε την προστασία της φυσιογνωμίας, του οικιστικού χαρακτήρα και των κεκτημένων δικαιωμάτων που συνθέτουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Δήμων, ενώ στέκεται αδιαπραγμάτευτα απέναντι σε οικοδομικά τερατουργήματα, ικανά να υποβαθμίσουν την καθημερινότητα μας και να αλλοιώσουν την πόλη μας.

Από την πλευρά της η κ. Κατερίνα Αλεξοπούλου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμων Φιλοθέης – Ψυχικού ανέφερε χαρακτηριστικά στην συγκέντρωση : « Το ζήτημα της υπερδόμησης εμφανίστηκε έντονα μετά τις ρυθμίσεις του Ν. 4759/2020, όταν άρχισαν να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, οικοδομές με αυξημένη δόμηση, περισσότερους ορόφους, πατάρια, έρκερ, σοφίτες. Η αθροιστική εφαρμογή των προσαυξήσεων είναι ικανή να οδηγήσει σε αύξηση του συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 40%, σε συνδυασμό με μεγαλύτερα επιτρεπόμενα ύψη…



Ενώ δεσμεύτηκε, ότι ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού πρωτοστατεί διαχρονικά με δικαστικές και εξώδικες ενέργειες στην προάσπιση της πόλης μας».



Στα εξαιρετικό πάνελ της χθεσινής συγκέντρωσης συμμετείχαν οι ομιλητές : κ. Mαρία Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ. και Πρόεδρος Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, ο κ. Θεόδωρος Αραβάνης ς Σύμβουλος Επικρατείας ε.τ., ο κ. Βασίλης Παπαδημητρίου, Δικηγόρος – εξειδικευμένος σε χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, και τέλος, ο κ. Δημήτρης Φωτιάδης Εξειδικευμένος Πολιτικός Μηχανικός, τ. Διευθυντής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Συντονιστής ήταν ο κ. Χρήστος Κούτρας, Δημοσιογράφος – πολιτικός σχολιαστής.



Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με την συμπαράσταση και την συμμετοχή των Δήμων, Αγίας Παρασκευής, Αθηναίων, Αλίμου, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, Παπάγου – Χολαργού, Πεντέλης και Χαλανδρίου.

16.12.2025, 12:11