Με αγάπη για την καθαριότητα και τους εργαζομένους στην καθαριότητα, η Sanitas προσφέρει τις απαιτούμενες πρακτικές λύσεις και δείχνει τον τρόπο που μικρές πράξεις φροντίδας γίνονται στάσεις ζωής και αλλάζουν την καθημερινότητα όλων μας.
Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στην Χαλκιδική και τραυματίστηκε στο κεφάλι
Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στην Χαλκιδική και τραυματίστηκε στο κεφάλι
Ο ανήλικος που οδηγούσε το πατίνι φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο από λάθος χειρισμό και κατέληξε στο οδόστρωμα
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι, 12 ετών, που τραυματίστηκε όταν έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στον Νέο Μαρμαρά, στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13.25, όταν ο ανήλικος που οδηγούσε το πατίνι φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο από λάθος χειρισμό και κατέληξε στο οδόστρωμα.
Συνέπεια του ατυχήματος ήταν να τραυματιστεί στο κεφάλι και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Σημειώνεται ότι τη στιγμή του ατυχήματος ήταν σε κοντινή απόσταση οι γονείς του ανηλίκου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13.25, όταν ο ανήλικος που οδηγούσε το πατίνι φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο από λάθος χειρισμό και κατέληξε στο οδόστρωμα.
Συνέπεια του ατυχήματος ήταν να τραυματιστεί στο κεφάλι και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Σημειώνεται ότι τη στιγμή του ατυχήματος ήταν σε κοντινή απόσταση οι γονείς του ανηλίκου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα